Hernández de Cos deja el Banco de España: adiós al banquero al que quisieron "correr a gorrazos"

Pablo Hernández de Cos ha concluido su mandato al frente del Banco de España. Ayer lunes, 10 de junio, fue el último día del banquero al frente de la institución. El Gobierno todavía no ha elegido sustituto.

El que fuera secretario de estado con Zapatero, José Manuel Campa, el economista Ángel Uribe, la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez Parera, el exsubgobernador del Banco de España, Fernando Restoy y hasta el actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, aparecen en las quinielas de candidatos.

De momento, será la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, la que asuma temporalmente las riendas de la institución. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene hasta septiembre de este año para decidirse, aunque estamos ante una situación anómala. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho en varias ocasiones que "no tiene prisa" por nombrar al nuevo jefe del Banco de España, y se ha limitado a decir que tiene en mente a varios candidatos a "sucesor o sucesora". En pleno enfrentamiento por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no parece que vaya a buscar el beneplácito del PP.

El banquero al que quisieron "correr a gorrazos"

Ayer lunes, Hernández de Cos publicó una carta de despedida tras "seis intensos años al frente del Banco de España". Estos años "han estado marcados por la sucesión de acontecimientos inauditos, como la pandemia, y los vaivenes de la economía y de la inflación" repasaba De Cos. El banquero también aprovechaba la misiva para hacer una preocupante advertencia sobre la economía española. "Europa se está quedando atrás con respecto al resto de grandes economías y España lleva ya más de una década sin conseguir converger de modo sostenido en renta per cápita con el resto de nuestros socios europeos" lamentaba adjuntando un gráfico que muestra el problema.

Bien es cierto que, desde que fuera nombrado gobernador por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en mayo de 2018, Hernández de Cos ha protagonizado varios choques con el Gobierno de Pedro Sánchez en materia económica. El más fuerte ocurrió en 2021, cuando el portavoz adjunto de Podemos, Rafael Mayoral, llegó a tachar de "impresentable" al banquero por el informe en el que su institución estimaba el coste en pérdida de puestos de trabajo por la última subida del SMI: "Habría que correrlo a gorrazos por impresentable", dijo Mayoral.

Tampoco hay que olvidar la larga lista de informes del organismo que han desacreditado la política económica del Ejecutivo. La reforma de las pensiones de Escrivá, la Ley de Vivienda, la política de subsidios del paro, el impuesto por la puerta de atrás del que se beneficia el Gobierno con la inflación... El organismo de De Cos ha sido contundente en el análisis de las medidas del Gobierno en numerosas áreas de la economía, "aunque la banca ha echado en falta una posición más crítica con el impuesto específico del Gobierno al sector" señalan fuentes cercanas a la institución.

"Están aterrorizados por si finalmente es Escrivá"

Las mismas fuentes apuntan que el perfil de José Luis Escrivá "ha vuelto a cobrar importancia en las quinielas" en los últimos días. "Que un Gobierno deje al Banco de España sin timón es algo que no ha ocurrido nunca y eso es porque se trata de un perfil que tiene que ser polémico. Por eso han querido esperar a que pasaran las elecciones europeas" apuntan.

Dentro del Banco de España la inquietud es total. "Están aterrorizados por si finalmente es Escrivá porque conoce el Banco muy bien, y como ya estuvo en él, podría cobrarse alguna venganza con quien no le trató del todo bien o no le dio el prestigio que él creía que merecía entonces. Además Escrivá quiere ser gobernador no como otros perfiles que lo han rechazado, aunque en el BCE contaría con la oposición de De Guindos" señalan.

Por ejemplo, "los altos cargos del Banco de España prefieren a Uribe, que como no conoce la institución es fácilmente manejable". La elección de Montserrat Martínez Parera "tampoco es descartable. Es técnica, aunque contaría con el asesoramiento de Restoy, que es muy inteligente. A Montserrat no la van a envolver" consideran. De momento, habrá que esperar al nombre definitivo.