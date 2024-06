Madrid aprueba la nueva deducción del 20% en el IRPF para atraer inversiones extranjeras

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de este miércoles el proyecto de Ley con la nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones de contribuyentes procedentes del extranjero. El objetivo es generar empleo y riqueza en la región gracias a este incentivo en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. La normativa será aplicable a todas las operaciones que se hayan hecho a partir del 1 de enero de este año.

"La nueva rebaja es del 20% de la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas, o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras." Así, finalmente, se quedan fuera de la deducción las inversiones extranjeras en inmuebles. Para acogerse se exige "mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años y no haber vivido en España durante los últimos cinco ejercicios."

El acuerdo, elaborado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se traslada también hoy a la Asamblea autonómica para que se inicie así su tramitación parlamentaria previa a su votación y entrada en vigor en los próximos meses. "El objetivo de esta normativa es atraer talento y profesionales que cubran necesidades en sectores específicos, así como facilitar el retorno de quienes emigraron en el pasado", explica la nota de prensa.

Para tener derecho a esta deducción, "el declarante deberá presentar su declaración en la región y no puede haber sido residente en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación." Además, y entre otras limitaciones, "no se puede invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales." El beneficiario "tampoco puede ejercer funciones ejecutivas ni de dirección o mantener una relación laboral con la entidad en la que haga sus aportaciones." Esta rebaja fiscal generó el año pasado un enfrentamiento entre el Gobierno de Ayuso y Vox.

"Vamos a votar no a la ley de privilegios extranjeros" aseguró Rocío Monasterio, que obviaba que el requisito para poder acogerse a este alivio fiscal es que se trate de una "persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años" no que no sea española o madrileña.

Con esta deducción se pretende también "la atracción de talento a nuestro país, así como profesionales que cubran las necesidades en determinados sectores." A su vez, persigue "facilitar el retorno de quienes emigraron en el pasado."

Desde 2004, "la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo numerosas rebajas en el IRPF que han permitido un ahorro para los contribuyentes de casi 11.000 millones de euros hasta el pasado año." A las cuatro bajadas de la tarifa del tramo autonómico se han sumado deducciones por gastos educativos, por nacimiento o adopción, acogimiento de mayores, arrendamiento de vivienda habitual o cuidado de menores de tres años, entre otras.

Además, se añaden "las dos deflactaciones aplicadas en los dos últimos ejercicios para paliar los efectos derivados de los salarios como consecuencia de la alta inflación."

Esta nueva deducción reafirma "el compromiso de la Comunidad de Madrid de crear un entorno favorable para las inversiones extranjeras y el desarrollo económico regional, incentivando a los nuevos contribuyentes a establecerse y prosperar en la región."