El sector minero carga contra las "mentiras" de la guerra por el oro tecnológico en La Mancha

El nuevo intento de la empresa Quantum Minería por sacar tierras raras de Ciudad Real ha vuelto a toparse con un muro ecologista, quejas vecinales y quizás un nuevo portazo de la administración autonómica, que ya tumbó en los tribunales el proyecto de Matamulas hace tres años.

Como contó LD, la compañía solicitó un nuevo permiso de investigación a finales de 2022 en los términos municipales de Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Valdepeñas con el fin de definir las reservas y el posible interés económico de la monacita gris que hay en superficie y que podría transformarse en un valioso mineral para la industria tecnológica, el neodimio. Se trata de un elemento de las tierras raras especialmente usado en imanes para todo tipo de productos tecnológicos.

La respuesta ha sido de momento el rechazo de un conjunto de asociaciones ecologistas, las reticencias de varios municipios y una catarata de acusaciones de la plataforma Sí a la Tierra Viva que lidera la oposición a la extracción de tierras raras en la zona, alegando entre otras cosas que la explotación generaría desechos radiactivos, que sería muy dañina ambientalmente y que perjudicaría a los agricultores.

El sector minero, mientras, ve cómo este nuevo intento de investigar las tierras raras en España puede irse de nuevo al traste por lo que consideran "mentiras" o "medias verdades" de sus opositores, empezando por la naturaleza del proyecto. De momento, destacan, la empresa sólo ha solicitado un permiso de exploración con el fin de determinar los recursos que existen y si su extracción resultaría rentable. Según señala Vicente Gutiérrez Peinador, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia (Confedem), entre este paso y la explotación, si llegara, hay todo un camino en que sí que habría que hacer y solicitar permisos relacionados con la gestión del agua, el impacto ambiental y la restauración de la tierra. Pero, por el momento, lo que se quiere hacer no va a generar "daños porque no van a tocar nada".

En esta fase, la empresa ha solicitado la toma de "muestras superficiales" que implican la excavación de unos 400 hoyos pero su impacto, insiste Peinador, será nulo: "No se van a ver" porque "no se van a quedar sin rellenar. Son pocillos como los que puede hacer un niño en la arena", afirma a LD. La empresa indica que tendrán una profundidad media de dos metros, que "las capas vegetales del terreno" serán "reincorporadas a su estado en cuestión de horas" y que no suponen "ningún peligro para especies como el lince, el sisón o el águila imperial", en alusión a uno de los motivos que acabó tumbando el proyecto anterior.

El jefe de la patronal minera también niega las acusaciones sobre el uso del agua lanzadas como aviso a los agricultores de Campo de Montiel porque en esta fase "no se va a tocar para nada" y en las siguientes, tendrá que contar con la supervisión y visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Tajo. "No se puede lanzar un mensaje de tragedia porque no es verdad", ha lamentado antes de contestar a otra de las acusaciones, la de que es una actividad minera extremadamente dañina para el medio ambiente.

"Ecologismo hipócrita"

Peinador denuncia que se pone como ejemplo lo que ocurre en Baotou, en la gigantesca mina de tierras raras que controla China en Mongolia y de donde sale casi el cien por cien de los elementos de tierras raras que necesita Europa. Para el representante empresarial, es una mina que por su nulo respeto al medio ambiente ni a los derechos de los trabajadores no es "comparable con lo que se pueda hacer en Europa y en España", donde, señala, la legislación da "una vuelta de tuerca más". "Esta minería en Europa es imposible", afirma lamentando que haya asociaciones que "lo metan todo en una cesta, lo agiten bien y lo vendan así a la gente". Para Gutiérrez Peinador, es muestra de "un ecologismo hipócrita", recordando que aquellos que lo denuncian "tienen un teléfono móvil" fabricado con materiales probablemente sacados del Congo o de China "pero eso no les importa". "No lo quiero en mi tierra, pero si lo hacen en un sitio donde no lo veo, sí", resume el representante del sector, denunciando que "sin minas la gente no tendría casa, televisor, frigorífico, móvil" u ordenador.

Tanto la empresa como Confedem también desmienten la acusación de que la actividad minera de las tierras raras en Ciudad Real pudiera conllevar radiactividad, algo que sí puede ocurrir en determinados yacimientos y presentaciones: según Gutiérrez Peinador, la radiación de la monacita gris de la que se extraerían las tierras raras "es inferior a la radiación ambiente". La empresa sostiene que son niveles "inferiores a los del granito" y aducen que está comprobado por expertos de la Universidad de Sevilla. Su director de proyectos, Enrique Burkhalter, lo resumen así: "Un kilo de monacita emite menos radiactividad que un kilo de boquerones".

La importancia de saber lo que se tiene

La situación, asimilable a la investigación que trató de emprenderse de momento sin éxito en torno a las tierras raras en Fuerteventura, está a muchos años de la hipotética apertura de una mina, que en todo caso, según Gutiérrez Peinador, sería "sencillísima" porque el mineral está "en superficie" y no implicaría uso de explosivos. Sobre las reticencias a estos primeros pasos, la patronal lamenta que intentar prohibir la investigación "es como si la Inquisición quisiera prohibir leer". "La exploración sólo me informa de lo que tengo", señala Peinador defendiendo la necesidad de "saber si tengo algo", en línea con los geólogos que señalan la importancia de conocer los recursos propios para poder decidir después.

La empresa, mientras, incide en que de momento lo solicitado sólo pretende conocer el "potencial de desarrollo" de la zona y pide un "debate sosegado" frente a una "intoxicación" que busca, afirman, "asustar a la población e influir sobre la toma de posición por las corporaciones locales". En el caso de que la investigación resultara "técnicamente exitosa", añaden, pedirían un permiso de explotación minera que implicaría la "restauración de la tierra durante el propio proceso sin alterar su calidad".