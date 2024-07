El Gobierno ha propuesto al PP el nombre del actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España en sustitución de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato expiró a comienzos del mes de junio, según han confirmado a Europa Press en fuentes conocedoras de la negociación.

La propuesta de Escrivá, adelantada por Vozpópuli y El País, ha sido rechazada por el PP, lo que ha motivado que se cancelara la comparecencia prevista del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para este mismo jueves en el Congreso, con el fin de dar cuenta del acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar la cúpula del Banco de España.

Escrivá siempre ha estado en las quinielas para hacerse con el control del organismo junto con una lista variada de candidatos, como el que fuera secretario de estado con Zapatero, José Manuel Campa, el economista Ángel Uribe, la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez Parera o el exsubgobernador del Banco de España, Fernando Restoy.

La propuesta de Sánchez no puede llegar en un momento más inoportuno, ya que el prestigio del ministro ha caído estrepitosamente en los últimos días por su ocurrencia de crear una aplicación estatal para limitar el acceso al porno. Desde el ministerio que ahora ocupa el exvicepresidente de la Airef se limitan a asegurar a Libre Mercado que Escrivá "no está involucrado de ninguna forma" en su ascenso al Banco de España. "No está en ese asunto" zanjan.

Aunque se trata de un pacto no escrito, es habitual que la renovación de los cargos del gobernador y subgobernador del Banco de España se acuerden entre el PSOE y el PP, de tal manera que el partido en el Gobierno nombra al gobernador y el partido de la oposición propone al subgobernador. Esta vez, el PSOE podría imponer su propio criterio.

Escrivá, que en la pasada legislatura fue ministro de Seguridad Social, ha protagonizado algunos desencuentros con el Banco de España y con su gobernador acerca de estudios que ha publicado el organismo sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones y la necesidad de reformas que implican recortes de gasto.

Sin embargo, el todavía ministro de Transformación Digital prefirió hacer oídos sordos a los informes del organismo y dejó su mandato en el Ministerio de Seguridad Social con una deuda desbocada, un gasto en récord y una subida de cotizaciones generalizada para todos los trabajadores y empresas del país.