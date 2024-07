Los inspectores de Hacienda alertan de la "barbarie" de "consecuencias terribles" del pacto PSOE-ERC

Pedro Sánchez ha decidido hacer saltar el sistema de financiación autonómica por los aires. Finalmente, como le venían exigiendo sus socios separatistas, el PSOE ha acordado con ERC ceder a Cataluña la joya de la corona, que es la llave de la caja todos sus impuestos. Todo a cambio de investir al socialista Salvador Illa como presidente de la autonomía.

En la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) están espantados ante el nuevo regalo de Sánchez. En un comunicado, esta asociación ha manifestado su "rechazo frontal y absoluto al preacuerdo alcanzado en el día de ayer sobre la posible independencia fiscal, que no es más que un modelo de financiación a la carta para Cataluña, bajo el falaz reconocimiento de una singularidad histórica que lo que pretende es romper con los principios establecidos en nuestra Constitución".

Los expertos no dudan en el carácter anticonstitucional del acuerdo. Explican que el artículo 133 de la norma fundamental "reserva la potestad tributaria originaria al Estado, aunque permite a las CCAA y a las entidades locales establecer y exigir impuestos, pero esta distribución lo que no admite es que dichas comunidades y, en este caso, una de ellas, exija el ingreso de los principales impuestos estatales, eliminando, por la vía de hecho, saltándose la Constitución y en base a un acuerdo que no representa a la mayoría social, la potestad originaria que sólo corresponde al Estado".

Sánchez rompe la Agencia Tributaria

Esta asociación lleva meses advirtiendo de las nefastas consecuencias de esta entrega de privilegios a Cataluña. Y la pesadilla se ha hecho realidad: Sánchez ha roto la Agencia Tributaria.

"La puesta en marcha de esta barbarie implicará consecuencias terribles para todos los españoles y entre ellos, y de forma especial, para quienes residen en Cataluña" alertan. En este sentido, cabe preguntarse por cuál sería el panorama al que se enfrentarían la Agencia Tributaria y el Gobierno de Sánchez si la Comunidad de Madrid diera un golpe en la mesa y pidiera también gestionar y recaudar todos sus impuestos. Pues no hay duda de que el Estado se quedaría sin fondos.

El engaño del PSOE y María Jesús Montero

"El concierto con Cataluña supone la desaparición de la Agencia tributaria de ese territorio rompiendo la institución que mejor funciona en la Administración pública. IHE pedirá responsabilidades por ese destrozo del sistema tributario y de la Agencia Tributaria al Gobierno y a la ministra de Hacienda quien lleva meses diciendo que no iba a existir un concierto económico con Cataluña" recuerdan.

Esta asociación avisa de que "no va a permitir que esta ruptura se produzca" y está dispuesta a "utilizar todos los medios legales oportunos para impedir que esta situación siga adelante, velando, especialmente, por los compañeros que están allí destinados quienes no son, ni serán nunca, funcionarios de una supuesta Agencia tributaria catalana nacional, que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico por más que se quiera forzar y engañar a la ciudadanía con argumentos falaces".

En el texto, los inspectores son contundentes y le recuerdan al líder del PSOE que "no todo vale para estar en el poder y que el preacuerdo alcanzado rompe con el principio de igualdad de todos los españoles, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, e impone, sin cabida legal ninguna, un régimen de financiación privilegiado para Cataluña frente al resto de las comunidades autónomas, socavando el principio de solidaridad interterritorial, vulnerando la interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos y provocando un abuso de poder y de las instituciones del Estado que tienen como único fin servir a los intereses generales y no a los particulares de unos políticos que no representan a la mayoría".

Esta asociación cuanta que "hace unos meses" se reunieron con el grupo parlamentario PSOE "quien nos tildó de alarmistas y nos pidió un voto de confianza en este sentido, asegurándonos que esa independencia fiscal no era más que un sueño para unos pocos que jamás se convertiría en realidad". Les engañaron.

En su encuentro con los socialistas ellos insistieron en que la supuesta cesión de la financiación "es absolutamente insolidaria con el resto de las regiones de España y que viola los principios constitucionales básicos sobre la financiación de las CCAA". Ahora, hacen un "llamamiento a la racionalidad y la cordura, al respeto al Estado de Derecho, fundamento último de nuestra democracia y les pedimos que se alejen de todo interés particular y deseos de mantenerse en el poder, a costa de cualquier precio y por encima de todos los ciudadanos". Parece que no serán escuchados