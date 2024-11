Mercadona, Inditex, ACS... Así ayuda el sector privado a los afectados por la DANA

La catástrofe de la DANA ha devastado municipios enteros y ha hecho mucho daño a otros tantos. En total, 69 municipios donde habitan más de 850.000 habitantes, casi un millón de personas. En estos momentos de extrema necesidad de los valencianos que no tienen ni agua potable, ni medicamentos, ni alimentos, ni ropa, etc., es donde la sociedad civil y la iniciativa privada se están volcando con ellos. Es precisamente ante la inacción de "lo público" que "lo privado" está dando la cara y socorriendo a sus compatriotas.

Son muchos y de muy diverso tipo quienes están siendo solidarios con los perjudicados por la DANA, desde ciudadanos anónimos a través de donaciones y/o ayuda en el terreno, pasando por organizaciones que se coordinan para enviar toneladas de material allí donde se necesita, a empresas que se han sumado a la solidaridad donando cantidades millonarias y/o ofreciéndose a ayudar personalmente a restaurar la normalidad en las zonas afectadas.

A continuación, vamos a destacar algunas de las empresas más importantes que han hecho públicas sus ayudas:

Fundación "la Caixa" ha anunciado un plan de más de 5 millones de euros para "dar respuesta a las necesidades más urgentes y para contribuir a garantizar la calidad de vida de estas personas".

ha anunciado un plan de más de 5 millones de euros para "dar respuesta a las necesidades más urgentes y para contribuir a garantizar la calidad de vida de estas personas". Apple, a través de su CEO Tim Cook , ha informado que realizará una donación para ayudar con las tareas de socorro, aunque no ha especificado la cantidad donada.

, ha informado que realizará una donación para ayudar con las tareas de socorro, aunque no ha especificado la cantidad donada. Inditex ha donado 4 millones de euros, para atender la emergencia provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana.

ha donado 4 millones de euros, para atender la emergencia provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana. El Grupo ACS , presidido por Florentino Pérez, ha emitido un comunicado anunciando una donación de 1 millón de euros para ayudar a las víctimas de la DANA.

, presidido por Florentino Pérez, ha emitido un comunicado anunciando una donación de 1 millón de euros para ayudar a las víctimas de la DANA. ABANCA , la banca gallega, se suma a la solidaridad con el pueblo valenciano aportando 1 millón de euros para socorrer a las víctimas de la DANA, que se distribuirá entre Cruz Roja Española y Cáritas Española.

, la banca gallega, se suma a la solidaridad con el pueblo valenciano aportando 1 millón de euros para socorrer a las víctimas de la DANA, que se distribuirá entre Cruz Roja Española y Cáritas Española. Repsol: la compañía asegura que ha facilitado al Centro Coordinador de Emergencia de España todos los recursos para ayudar ante la DANA. En concreto, la primera petrolera del país se ha referido tanto a equipos materiales, como ambulancias, bombas de extracción de agua, generadores, camiones o grúas. También ha facilitado profesionales especializados, desde técnicos de emergencias sanitarias, hasta especialistas en rescates y emergencias. En las estaciones de servicio de Repsol, se está suministrando combustible de forma gratuita a los efectivos de los cuerpos de seguridad y emergencia, así como a Tragsa, la empresa pública responsable de la reparación de las infraestructuras.

la compañía asegura que ha facilitado al Centro Coordinador de Emergencia de España todos los recursos para ayudar ante la DANA. En concreto, la primera petrolera del país se ha referido tanto a equipos materiales, como ambulancias, bombas de extracción de agua, generadores, camiones o grúas. También ha facilitado profesionales especializados, desde técnicos de emergencias sanitarias, hasta especialistas en rescates y emergencias. Mercadona está colaborando con las autoridades y con las distintas asociaciones solidarias a través de donaciones de productos de primera necesidad. Entre ellas, destaca la compra de 1.200 palets de agua para las zonas afectadas.

Y así podríamos seguir nombrando todas las acciones que las distintas empresas de este país, tanto grandes como medianas y pequeñas, están realizando en solidaridad con los cientos de miles de víctimas que ha dejado la DANA. No obstante, este tipo de donaciones, en lugar de ser aplaudidas de forma unánime por toda la ciudadanía, han sido objeto de críticas por los sectores más izquierdistas de España.

Podemos carga contra Inditex

Poco tardó Podemos, a través de su portavoz María Teresa Pérez, en criticar la donación de Amancio Ortega con las ya habituales consignas de siempre, esto es, que lo que debería hacer es dejar de "evadir" impuestos y "pagar lo que le corresponde".

Sobra recordar por enésima vez que Amancio Ortega, a través de Inditex, no evade ningún impuesto (al menos no le consta a Hacienda) y paga todo aquello que le corresponde, aunque no todo lo que a Podemos le gustaría que pagara. En este mismo sentido, también se han criticado las donaciones de las distintas entidades bancarias aludiendo a que, en contraste con sus millonarios beneficios, es poca cantidad la donada.

En cualquier caso, al margen de las lamentables críticas a cualquier tipo de donación venga de donde venga, han quedado demostradas dos cosas: La primera es que el Estado no está actuando ni como remotamente se pensaba que debería actuar ante una situación como esta, no siendo capaz (o no queriendo ser capaz) de socorrer y suministrar a los valencianos los servicios más básicos. La segunda cuestión que se ha demostrado es que es justamente el sector privado, a través de la sociedad civil y de la empresa privada, la que está sosteniendo la esperanza de los afectados por la DANA.

Son ellos los que están haciendo llegar miles y miles de toneladas de agua, comida, ropa, medicamentos, materiales de limpieza, etc., para poder restaurar cuanto antes la normalidad. No lo está haciendo el Estado, a pesar de que ya retrae suficientes recursos de todos ellos para supuestamente ser quien se encargue de socorrer a las víctimas de una catástrofe así.

En definitiva, hemos asistido a un fracaso sin paliativos del Estado que ha dejado abandonados a los damnificados por la DANA en la Comunidad Valenciana, al mismo tiempo que hemos asistido también a la ejemplar respuesta de la sociedad y del sector privado a la llamada de auxilio de las miles y miles de víctimas. Esto debería hacernos estar orgullosos de que "lo privado" sea lo que ha socorrido y sostenido al pueblo de Valencia, y también apenarnos de que "lo público" no haya estado a la altura en unas circunstancias tan dramáticas.