Los últimos días de oscuridad y apenas viento no sólo afectaron a la producción eléctrica en Alemania. Aunque fue en ese país donde por distintos factores sufrieron una mayor escalada de los precios, que se dispararon hasta los 900 euros por MW en algunos momentos, otros países de centroeuropa sufrieron el mismo fenómeno y también notaron sus efectos los vecinos que esos días exportaron electricidad a Berlín. Fue el caso de Suecia, que sufrió también altísimos precios de la energía en el sur del país que provocaron titulares sobre los "dos euros" que costaba algunos días ducharse con agua caliente.

En este contexto, la ministra de Energía sueca, Ebba Busch, ha hecho unas llamativas declaraciones sobre el Gobierno alemán: la ministra conservadora, cuyo gobierno frenó el plan para el abandono paulatino de la energía nuclear (que en Suecia supone un 40 por ciento del mix energético) y que proyecta tener en marcha dos nuevas grandes centrales en 2035 y un total de diez nuevas en 2040, ha cargado contra un país que en su día también decidió dejar la nuclear pero que, al contrario que los suecos, no rectificó el rumbo con la crisis energética y apagó sus tres últimas centrales en la primavera de 2023.

A través de su perfil de Twitter, de varias entrevistas y ante los micrófonos de los periodistas en la última reunión de ministros del ramo en Bruselas, Busch ha atacado a Alemania en unos días en que los suecos estaban también sufriendo precios disparados y el debate arreciaba en su país. "Estoy enfadada con los alemanes", afirmó en una entrevista aludiendo a la interconexión eléctrica con Alemania y a cómo en días de escasez, la exportación de electricidad tiene consecuencias en los precios suecos. Como razón de su enfado, adujo entre otras cosas que Alemania, a diferencia de Suecia, no esté dividida en zonas eléctricas y su renuncia a la energía nuclear. "Ellos tomaron una decisión en su país y tenían derecho a hacerlo, pero tiene consecuencias muy serias", señaló.

La ministra, que días antes había hablado de la volatilidad de los precios en Suecia achacándola a la política de los últimos años basada exclusivamente en la expansión renovable, lamentó las trabas alemanas a la financiación de proyectos nucleares y que al mismo tiempo tenga que recurrir a la energía nuclear que producen otros países como Francia y la propia Suecia.

"Hipocresía" alemana

"Una cosa es que los alemanes no quieran energía nuclear y otra que impidan que otros países puedan acceder a ella", señaló hablando incluso de "hipocresía". Entre tanto, en su país el Gobierno insiste en señalar al Ejecutivo anterior por las carencias de su sistema eléctrico respecto a las crecientes necesidades del sur, más poblado y donde se concentra su industria. "A nadie le hace feliz que diga que si no hubiéramos cerrado la mitad de nuestra planta nuclear no tendríamos estos problemas, pero es cierto y hay que decirlo", se defendió el primer ministro Ulf Kristersson en alusión al cierre de cuatro reactores en 2020.

Busch, ante los periodistas de Bruselas, volvió a lanzar a principios de semana un mensaje contundente sobre Alemania y sobre la transición energética al hablar de "los precios preocupantes" de la energía. La ministra lamentó que las grandes inversiones energéticas suecas de los últimos once años habían sido fundamentalmente en energía eólica y ahora "vemos el mercado afectado por esto", por un sistema que sufre "una gran dependencia del clima".

Mensaje a Habeck

"Nos encanta lo renovable", defendió Busch, pero hacen falta capacidad de almacenamiento y fuentes de energía de base. "Ninguna fuerza de voluntad en el mundo puede saltarse los principios básicos de la Física, ni siquiera el doctor Robert Habeck", añadió en un mensaje envenenado dedicado al vicepresidente alemán y candidato de Los Verdes. "No es justo que Suecia pague por decisiones de Alemania, cuando nosotros les suministramos energía libre de emisiones y ellos no pueden hacer lo mismo de vuelta", insistió.

Las críticas han encontrado un fuerte eco en Alemania, donde por fin ha vuelto a soplar el viento. Recuerdan, sobre las críticas, cómo está paralizada la construcción de la conexión eléctrica submarina entre Suecia y Alemania y continúan analizando el porqué del estrés eléctrico que vivió el país la semana pasada, donde algunas grandes industrias optaron por parar ante los disparados precios de la energía.

El país mantiene el plan de construir nuevas centrales de gas que en el futuro funcionarían con gases renovables para poder dejar el carbón en 2030, pero cada vez más voces alertan de que esa fecha tendrá posiblemente que retrasarse.