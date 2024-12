La OCDE señala a España y recomienda poner fin al saqueo contra el ahorro

La OCDE ha publicado recientemente un informe en el que analiza los mercados de capitales españoles y propone distintas reformas y recomendaciones al respecto con el fin de "orientar a los responsables de las políticas en sus esfuerzos por promover el desarrollo del mercado de capitales español". Esto es especialmente relevante en el contexto actual, puesto que, como hemos publicado en Libre Mercado, entre todos los impuestos que llegarán para los españoles, se encuentra también un nuevo golpe para los ahorradores elevando dos puntos el IRPF para las rentas del capital que superen los 300.000 euros.

Recomendaciones fundamentales

En este sentido, la OCDE realiza en su informe un conjunto de recomendaciones para que España aproveche su potencial. De este modo, en primer lugar, el organismo señala que se debería crear una cuenta de ahorros de inversión individual. A este respecto, señala que "el aumento de la participación minorista en los mercados de capital contribuye a tres objetivos clave: ofrece a los hogares una vía para participar en la creación de riqueza corporativa; facilita el acceso de las empresas a la financiación, especialmente para las empresas más pequeñas; y contribuye a mejorar la liquidez del mercado secundario".

La segunda recomendación es aumentar el tamaño del sector de los fondos de pensiones ocupacionales incentivando el ahorro previsional ocupacional. De este modo, explica que "el sector de inversores institucionales españoles en general –y el sector de fondos de pensiones de empleo en particular– está infradimensionado". Por ello mismo, apunta que "es fundamental que España continúe con los esfuerzos actuales para promover los fondos de pensiones de empleo y crear un entorno de políticas que permita y aliente a estos fondos a participar en los mercados de capitales, incluidos los mercados de renta variable".

En tercer lugar, la OCDE recomienda a España eliminar la posibilidad de retiros anticipados de los fondos de pensiones. Esto lo señala por dos motivos: primero, porque "dada su estructura de pasivos, los fondos de pensiones son especialmente adecuados para la inversión a largo plazo"; segundo, porque "una cuenta de pensiones no debería servir para cubrir las necesidades de liquidez antes de la jubilación; esta función debería ser desempeñada por una cuenta de ahorro individual".

Por otra parte, el organismo insta al Gobierno también a introducir una desgravación fiscal para el capital social. Así, señala que el sistema española "favorece" la deuda frente al capital en la medida en que "los pagos de intereses sobre la deuda son deducibles de impuestos, mientras que la financiación mediante capital no tiene un beneficio equivalente".

No obstante, como resalta el think tank, no podemos ignorar la importancia del capital para el desarrollo económico, puesto que "su estructura perpetua hace que (...) sea adecuado para financiar proyectos a largo plazo, de alto riesgo y que mejoren la productividad". Así, pues, concluye que "el sesgo actual hacia la deuda puede ser perjudicial para el desarrollo económico en general", al mismo tiempo que recomienda introducir una deducción por capital social de empresas.

Por último, en quinto lugar, la OCDE estima oportuno establecer una cooperación público-privada para promover el uso de la financiación basada en el mercado entre las PYME.