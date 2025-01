Sumar redobla su ofensiva contra el propietario: de "hincharles a impuestos" a comprar todos los pisos turísticos

En los últimos días, la crisis de la vivienda que azota España está en boca de todos los partidos políticos. PP, PSOE, Sumar... las diferentes formaciones están dando a conocer sus ideas para intentar solucionar un problema que es sencillo de entender: la escasa oferta de vivienda no es capaz de cubrir la alta demanda. El desequilibrio del mercado es evidente.

El pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para anunciar su enésimo plan de vivienda, aunque sorprendió que dedicara a las herencias una parte de su discurso.

El plan de Sánchez continúa apostando por el intervencionismo inmobiliario y solo dará "garantías" al propietario, subvenciones para la rehabilitación de viviendas o le bajará los impuestos si los caseros ceden a su chantaje cobrando alquileres al precio estatal y no al de mercado. El líder del PSOE también plantea cobrar más impuestos a los propietarios de pisos turísticos y a las Socimis.

No es suficiente para Sumar

Sin embargo, para Sumar las ideas de sus compañeros de gobierno se han quedado cortas. El portavoz de Sumar en la Comisión de Vivienda, Alberto Ibáñez, criticó ayer miércoles la idea del PSOE de aplicar una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia (el del Gobierno), sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas "tensionadas" (solo Cataluña ha hecho esta declaración y las del PP se niegan).

En lugar de este alivio fiscal, desde Sumar proponen al Ministerio de la socialista Isabel Rodríguez comprar "masivamente todas las casas secuestradas por el turismo" para que las comunidades autónomas puedan ampliar el parque público.

Ministra @isabelrguez perdonar dinero a quien tiene casas que no necesita para vivir mientras hay quien no puede vivir no es un matiz. ¿Quiere ser pragmática? Compre masivamente todas las casas secuestradas por el turismo para que las CCAA amplien su parque público de vivienda. https://t.co/0eMuPYIzBe — Alberto Ibáñez i Mezquita 🍉 (@alberto_aim) January 15, 2025

Según estudios como el ultimo de Esade, aunque el alquiler de temporada se ha multiplicado en ciudades como Madrid o Barcelona, apenas representa al 14,4% del mercado en la Ciudad Condal o al 10% en la capital, por lo que el caso hipotético de sacar todos los pisos turísticos al mercado tradicional no tendría una alta incidencia en los precios.

Racionamiento inmobiliario

A Ibáñez no solo le parece mal aplicar exenciones fiscales a los caseros que alquilen a precios por debajo del mercado: quiere que los propietarios paguen más impuestos. Así, el portavoz de Sumar señaló la semana pasada que "debemos prohibir la compra especulativa de pisos o hincharles a impuestos para que no les sea rentable".

La abolición de las Golden Visa en 2024 fue un primer paso para luchar contra la especulación. En 2025 debemos prohibir la compra especulativa de casas o hincharles a impuestos para que no sea rentable. https://t.co/GeTAfMc4vS — Alberto Ibáñez i Mezquita 🍉 (@alberto_aim) January 9, 2025

No es la primera vez que desde Sumar se aboga por prohibir la compra de vivienda "que no sea para vivir" promoviendo una especie de racionamiento inmobiliario que también defiende Podemos.

Esta semana también defendía esta idea el gurú económico de Sumar, Carlos Martín. "Lo que hay que prohibir es la compra de vivienda a aquellos que no la quieren para a vivir en ella sino para lucrarse, sean residentes o no residentes" señalaba en referencia a la idea del PSOE de "limitar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. Se incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes".