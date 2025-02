María Jesús Montero se encuentra acorralada por la decisión de obligar a los trabajadores a pagar IRPF tras la subida del SMI de 2025. Del PP a Sumar pasando por Podemos, los socialistas se han encontrado con la oposición de la mayoría de los partidos por la decisión del Ministerio de Hacienda de no subir el mínimo exento del IRPF tras la nueva subida del SMI que encabeza Yolanda Díaz

Ayer martes, PP, Sumar y Podemos registraron diferentes proposiciones de ley para intentar evitar que Hacienda se haga con más del 40% de la subida de 50 euros al mes que el Ministerio de Trabajo piensa imponer este año a las empresas españolas que pagan este sueldo mínimo estatal.

Antes de la ofensiva de estas tres formaciones políticas contra los socialistas, el cisma en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez se evidenciaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se aprobaba subir el SMI de los 15.876 euros al año (el actual mínimo exento del IRPF) a los 16.576 euros anuales.

Choque entre Díaz y Montero

Sobre ese diferencial de 700 euros al año por persona es sobre el que Hacienda pretende cobrar un IRPF que llegaría a los 300 euros, dejando en evidencia a la gran medida de Yolanda Díaz, lo que ha provocado el enfado de la líder de Sumar.

Yolanda Díaz criticó que el Ministerio de Hacienda no le había informado de sus intenciones fiscales con el SMI. "Me he enterado por la prensa" espetó en la rueda de prensa. Y es que, como medida "social", es difícilmente defendible que el Estado se vaya a comer más del 40% del incremento salarial.

No es la primera vez que Trabajo y Hacienda chocan por esta cuestión. La semana pasada, era la propia María Jesús Montero ya que calificaba de "populista" la petición de Yolanda Díaz de otorgar este alivio fiscal a los trabajadores que cobran el SMI.

"Me parece muy importante hacer pedagogía fiscal. Es decir, todo no se resuelve con una bajada de impuestos, todo lo contrario" defendió la ministra de Hacienda, que añadió que "hacer discursos populistas me parece que no conduce a nada" en referencia a su compañera de Gobierno.

El ‘timo’ de Hacienda a los empresarios

Además de la importante tajada que pretende sacar Hacienda con esta medida vía IRPF, en el PP han calculado el coste económico que supondrá para la empresa soportar el nuevo SMI y que también engordará las arcas de la Seguridad Social.

Hay que tener en cuenta que esos 700 euros más al mes de subida del SMI no incluyen el coste laboral total que soporta el empresario por ese empleado. Y es que, a este importe hay que añadir la cotización a la Seguridad Social que soporta la empresa y que dispara todavía más el SMI.

En concreto, el empresario soporta otros 213,99 euros extra de costes laborales que se suman a los 700 euros, según los números de los populares, por lo que el coste real de la subida del SMI para la empresa son 913,99 euros. Además, el trabajador también soportará 45,36 euros más en cotizaciones.

Por tanto, el Estado vía Hacienda y vía Seguridad Social recaudará del trabajador que cobra el nuevo SMI un total de 346,19 euros (IRPF y coste laboral) y del empresario, otros 213,99 euros más. En total, estamos hablando de unos lucrativos 560,18 euros por nómina.