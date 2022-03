La inflación en España se sitúa ya en el 7,6%, mientras que en los Estados Unidos llega hasta el 7,9%, unas cifras insólitas que han llevado al IPC a máximos de los últimos 40 años. Este alza de los precios, que no se está viendo reflejada en un aumento de los salarios, está suponiendo un grave problema para los consumidores, ya que cada vez ven mermar más su poder adquisitivo.

Pero, no solo para ellos es un problema, para las empresas también lo es. No solamente les sube el coste de las materias primas que necesitan para elaborar sus productos, sino que se arriesgan a perder cuota de mercado si suben demasiado los precios y la competencia no lo hace.

Para tratar de combatir esto y no subir de manera exagerada los precios, las compañías han comenzado a reducir el tamaño de los productos en los Estados Unidos, y podría expandirse por el resto del mundo. De hecho, es ya tan habitual y extendida la técnica, que en inglés se le ha dado el nombre de shrinkflation. Los compradores tienden a ser sensibles al precio, pero pueden no notar cambios sutiles en el envase, o leer la letra pequeña del tamaño o el peso de un producto. El resultado es que los consumidores son menos propensos a notar que reciben menos si el precio es el mismo.

"Las reducciones de tamaño se producen en oleadas, y suelen tener lugar en épocas de mayor inflación", afirma Edgar Dworsky, un abogado especializado al portal QZ. "Las compañías están viéndose afectadas y les quedan solamente tres opciones: subir el precio directamente, quitar un poco del producto, o reformular el producto con ingredientes más baratos".

Algunas grandes marcas ya lo hacen

Frito-Lay confirmó que Doritos ha reducido el tamaño de sus bolsas. "La inflación está afectando a todo el mundo... hemos quitado un poco de la bolsa para poder darles el mismo precio y que puedan seguir disfrutando de sus patatas fritas", aseguró la compañía.

Por su parte, los representantes de Procter & Gamble, que fabrica la popular pasta de dientes americana Crest, y de Mondelez, que fabrica Nabisco Wheat Thins, confirmaron la reducción de los volúmenes de sus productos, pero no revelaron las razones. También otras empresas como Pepsi han comenzado a reducir el tamaño de sus bebidas.