El Gobierno ha perpetrado el asalto al Instituto Nacional de Estadística (INE). El pasado lunes, el que fuera hasta entonces presidente de esta institución, Juan Manuel Rodríguez Poo, presentó su dimisión forzado por las presiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Como suele ocurrir en estos casos, Rodríguez Poo atribuyó su decisión a "motivos personales", aunque desde la semana pasada era un secreto a voces que el Gobierno pretendía fulminarlo. En los últimos meses, el descontento del Ejecutivo con los datos económicos que venía publicando periódicamente el INE iba en aumento.

Y es que, los resultados del PIB o del IPC ha venido tumbando sistemáticamente el optimismo exacerbado del Gobierno con las previsiones de crecimiento del país o con la evolución de la inflación. España es el farolillo rojo de Europa en la salida de la crisis y al Gobierno le incomoda sobremanera que el INE corrobore esta realidad.

Es por esta razón que el ala económica del Gobierno no ha dudado en cuestionar a la institución estadística y sus cálculos en la peor crisis económica del periodo de paz. Tanto es así, que Nadia Calviño se ha sacado de la manga un PIB diario con el objetivo de desviar la atención de la macromagnitud de referencia del país. Además, el PSOE registró el pasado 22 de marzo una Proposición no de Ley para crear un PIB que ignore la contabilidad y que tenga en cuenta otros aspectos tan abstractos como "la economía de la felicidad".

El Banco de España, en la diana del Gobierno

Pero el control del INE no es el único objeto del deseo del Gobierno. Otro organismo que viene sufriendo la ira del Ejecutivo por osar poner en duda su deficiente desempeño económico es el Banco de España. De hecho, mucho más duros que los del INE han sido los ataques de José Luis Escrivá, Yolanda Díaz o Rafael Mayoral contra esta otra institución económica clave y su máximo responsable, Pablo Hernández de Cos.

Por ejemplo, que el reciente Informe Anual de 2021 del Banco de España reconociera que "la reducción de la temporalidad" que está vendiendo a bombo y platillo el Gobierno "podría provenir tanto de la sustitución de empleo temporal por fijo como de la destrucción de empleo temporal" ofendió especialmente a Yolanda Díaz. Como Hérnandez de Cos dudaba de la reforma laboral de la ministra comunista, Díaz le acusó de tener "un profundo desconocimiento" sobre el mercado de trabajo. Esta no es la primera vez que un miembro de Podemos profiere ataques contra el Banco de España. Cabe recordar cuando el portavoz adjunto de Podemos, Rafael Mayoral, tachó de "impresentable" al Gobernador por el informe en el que su institución confirmaba la pérdida de puestos de trabajo por la última subida del Salario Mínimo: "Habría que correrlo a gorrazos por impresentable" llegó a decir Mayoral.

El mismo informe que criticó Díaz tampoco gustó nada al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que denunció "la falta de sofisticación" del análisis que hace el Banco de España sobre el sistema de pensiones, desacreditando las soluciones aportadas por la institución porque "tienden a fallar" afirmó Escrivá.

¿Cesará Sánchez a De Cos?

Sin embargo, a pesar de que no hay duda de que el Banco de España está en el centro de la diana del Gobierno, las diferencias entre la naturaleza del cargo del gobernador con la del presidente del INE son notables. Mientras Poo fue nombrado por Nadia Calviño y su presidencia no tiene fecha de caducidad (abandona el INE cuando el político de turno lo considerara), los estatutos del Banco de España establecen que su gobernador tendrá un cargo de seis años sin posibilidad de renovación "haciéndose particularmente estrictas las posibles causas de cese". A De Cos lo nombró Mariano Rajoy en mayo 2018 y su cargo expira en 2024 (después de las generales).

Esto no quiere decir que el Gobierno de Sánchez no pudiera fulminar a De Cos llegado el caso, pero fuentes conocedoras del proceso explican a este periódico que "sería un escándalo. Nunca en la historia ningún Gobierno ha cesado a ningún gobernador del Banco de España. Es cierto que el PP sí forzó a dimitir a Manuel Fernández Ordoñez, pero fue él el que se acabó yendo un mes antes de que acabara su mandato y con la que tenía encima (con el rescate financiero a España). Esto no tiene nada que ver con De Cos, que no tienen nada que puedan achacarle, solo que es el Pepito Grillo del Gobierno. Él tiene su cargo atado hasta mayo de 2024" aseguran. Estas son las causas por las que Sánchez podría cesar a De Cos. "Necesitarían muchas pruebas. Sería imposible" insisten las mismas fuentes.

Separación acordada por el Gobierno, por incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incumplimiento grave de sus obligaciones, incompatibilidad sobrevenida o procesamiento por delito doloso. Salvo en el caso de procesamiento por delito doloso, el acuerdo de separación deberá adoptarse a propuesta del Consejo de Gobierno del Banco, previa audiencia del interesado.

Mientras De Cos intenta no sucumbir a las presiones del Gobierno, dentro de la institución el Ejecutivo de Sánchez cuenta con numerosos apoyos, ya sea por la cantidad de cargos que ha nombrado (el máximo es el de la subgobernadora, Margarita Delgado) como por la relación directa de algunos de ellos con el PSOE, como el de Soledad Núñez, miembro del Consejo de Gobierno y la que fuera directora general de Política Económica de la Oficina Económica de Presidencia con Zapatero entre mayo de 2004 y febrero de 2005. Si Sánchez ganara las elecciones, Nuñez sería una de las candidatas a la gobernación del gran banco, pero, de momento, todo apunta a que el Gobierno tendrá que seguir lidiando con De Cos.