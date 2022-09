Sánchez deja vendida a España ante un corte de electricidad: rotundo bofetón de Bruselas a su plan de prevención

No se trata de una mera declaración política ni de un gesto a la galería. Se trata del dictamen oficial de la Comisión Europea con respecto al plan de prevención de España frente a situaciones como, por ejemplo, un corte de suministro eléctrico. Y la nota de Europa a Pedro Sánchez es un rotundo bofetón por no haber hecho los deberes en prevención y preparación frente a una situación que, en estos momentos, se ha convertido en un riesgo muy real.

El documento en cuestión es el "DICTAMEN DE LA COMISIÓN de 14.6.2022 con arreglo al Reglamento (UE) 2019/941, sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE, relativo al plan de preparación frente a los riesgos presentado por la autoridad competente de España a la Comisión Europea".

Bruselas recuerda que al comienzo de su dictamen que "el artículo 10 del Reglamento (UE) 2019/941 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE1 (el Reglamento), exige que la autoridad competente de cada Estado miembro elabore un plan de preparación frente a los riesgos (PPR)". Y que, de conformidad con el artículo 10, apartado 8, del Reglamento, "los PPR deben actualizarse cada cuatro años, salvo si las circunstancias exigen una actualización más frecuente".

Pues bien, pese a ello, "la autoridad competente de España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), no notificó su proyecto de PPR al Grupo de Coordinación de la Electricidad a efectos de la consulta exigida por el artículo 10, apartado 4, del Reglamento. El MITECO notificó a la Comisión el 5 de enero de 2022 su PPR final". Y, "tras haber evaluado el PPR, teniendo en cuenta los criterios mencionados en el artículo 11 del Reglamento y los modelos que figuran en el anexo del Reglamento, y tras haber consultado al Grupo de Coordinación de la Electricidad entre el 7 de enero y el 31 de enero de 2022, la Comisión formula las siguientes observaciones sobre el PPR". A partir de ahí, comienza la larga colección de críticas al Gobierno.

En primer lugar, destaca el dictamen de Bruselas, "falta de información sobre los escenarios de crisis de electricidad". Y es que "la Comisión considera que el PPR presentado por el MITECO debe modificarse para describir en mayor medida los escenarios nacionales considerados. Esta información sobre los escenarios nacionales es necesaria para evaluar la exhaustividad y eficacia de las medidas de prevención y mitigación contenidas en el PPR".

La dejadez del Gobierno español ha llegado al punto de no haber actualizado el plan con el ataque de Rusia a Ucrania: "La Comisión también considera que una evaluación más precisa de los escenarios de crisis es especialmente necesaria tras los drásticos cambios en la situación de la seguridad de la UE como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia". Por consiguiente, la Comisión considera que "el PPR presentado por el MITECO debe actualizarse a la luz de estas circunstancias, incluidos los riesgos geopolíticos, la dependencia con respecto de los combustibles y de otras cadenas de suministro procedentes de terceros países (incluidas las posibilidades de cambio a otros combustibles) y los efectos indirectos de otros sectores en la electricidad (por ejemplo, el aumento de la demanda de electricidad con fines de calefacción en ausencia de otros combustibles)".

Además, existe una clara "falta de información sobre las medidas regionales y bilaterales de cooperación y asistencia entre los Estados miembros" y carece hasta de "la definición de crisis de electricidad".

Bruselas sigue con su lista de bofetones: "El PPR no describe los procedimientos y los mecanismos correspondientes para la transmisión de información que han de seguirse en caso de crisis de electricidad". Por otra parte, "el PPR español incluye una lista de actuaciones a nivel nacional que han de adoptarse durante una crisis para cada escenario. No obstante, en el caso de las medidas no basadas en el mercado, el plan no especifica los factores desencadenantes, las condiciones y los procedimientos para su aplicación". Y, por si fuera poco, "el PPR español no nombra a ningún coordinador nacional de crisis".

Sólo por incluir algunas de las interminables críticas restantes, Bruselas abronca al Gobierno por la "falta de información sobre las consultas de las partes interesadas" en caso de esa crisis de electricidad; por no detallar "los mecanismos utilizados para informar al público de las crisis de electricidad"; por no explicar "la futura red que ayudará a hacer frente a los escenarios de crisis de electricidad"; por no recoger sistemas de control a "las autoridades competentes" para que "prueben periódicamente la eficacia de los procedimientos desarrollados"; por no contener "ninguna información sobre simulacros de crisis de electricidad con respuesta en tiempo real ni sobre simulacros bienales de crisis de electricidad"; o por no comunicar "los usuarios de electricidad que tienen derecho a recibir una protección especial respecto de la desconexión".

Un rotundo éxito en materia de previsión del Gobierno de Pedro Sánchez.