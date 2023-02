Las políticas neomalthusianas que se están llevando acabo con la excusa del cambio climático están empobreciendo a la población de los países occidentales y condenando a los países en desarrollo a seguir viviendo en la miseria. Uno de los países impulsores de la transición energética a favor de las energías renovables y la condena a la nuclear es Alemania, que ha llevado a Europa al límete por su dependencia del gas ruso después de la invasión de Ucrania por parte del sátrapa Vladimir Putin.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el doctor en Física Nuclear y experto en márketing Manuel Fernández Ordóñez, que ha publicado recientemente el libro Nucleares: Sí, por favor, ha señalado que "seguimos sin saber, y estamos en 2023, la cifra exacta de lo que está costando la transición hacia la energía renovable de Alemania". "No hay un cálculo, sino una estimación de Bloomberg que dice que se habrán gastado hasta 2025 unos 580.000 millones de euros para acabar teniendo la segunda electricidad más cara de Europa, el país con el sistema eléctrico más emisor de Europa y una dependencia exterior del gas y el carbón ruso que ya estamos viendo las consecuencias". Ha asegurado que "si hubieran invertido la misma cantidad en centrales nucleares o por lo menos no hubieran cerrado las que tenían, Alemania hoy no tendría emisiones".

Fernández Ordóñez ha señalado el origen de la condena hacia la energía nuclear. Sitúa el inicio de los movimientos antinucleares en EEUU en los años 60 cuando aparecen "sectas neomalthusianas después de la II Guerra Mundial que vuelven al error intelectual del maltusianismo 200 años después, nos quieren forzar a todos a la senda del decrecimiento y se oponen a cualquier tipo de energía que pueda ser la base del progreso de la humanidad". "Ellos mismos decían que lo peor que le podía pasar a la humanidad era tener una fuente de energía barata, fiable y abundante por lo que haríamos con ella: crecer, sacar a la gente de la pobreza, ser cada vez más ricos y progresar cada vez más", ha explicado.

El experto ha remarcado que "eso es algo con lo que no pueden vivir. Por eso se oponen a la energía nuclear y apoyan sistemas energéticos que sean más caros y que no sean capaces de abastecer la demanda para forzarnos a todos a una política de decrecimiento y de reducción de la población". Cree que "cuando se ve la economía como un juego de suma cero vuelve a ser un error intelectual y cuando uno parte de errores intelectuales las políticas que postulan conducen a errores".

"Creo que estamos ante un nuevo tipo de colonialismo de las élites de los países ricos", ha afirmado Fernández Ordóñez. Ha añadido en este sentido que "decirle a los países pobres del mundo que el mayor problema de la humanidad es el cambio climático es denostar los problemas que tienen esos países". Es decirles que "ellos no tienen derecho a vivir como tú, a progresar, desarrollarse y a seguir siendo pobres para que en 2100 conseguir que la Tierra se caliente un poquito menos de lo que se va calentar". "El impacto de que la temperatura suba 4º va a ser del orden del 4% de PIB mundial y para oponernos a eso vamos a gastarnos muchísimo más y, además, no estamos consiguiendo nada. Estamos gastando mucho y estamos consiguiendo muy poco", ha dicho.

Fernández Ordóñez ha recordado cómo en la cumbre del clima de Glasgow "diversos países, y entre ellos Alemania, pagaron a Sudáfrica para que no quemara carbón. Alemania pagó en 2021 800 millones a Sudáfrica para que dejara de quemar carbón y cuando Putin invadió Ucrania, Alemania importó carbón de Sudáfrica para quemarlo. Pagó dos veces. Es la hipocresía elevada a la enésima potencia".

‘Hooliganismo’ antinuclear

El doctor en Física Nuclear ha comentado algunos temas como el de la llamada ecoansiedad que están teniendo las nuevas generaciones. Cree que tiene "una lectura positiva" que es que "nuestros hijos están preocupados por eso porque no tienen otra cosa de qué preocuparse". Ha dicho que a "los jóvenes actuales sólo les queda la histeria".

Fernández Ordóñez ha comentado también que "en el mundo se están construyendo decenas de centrales nucleares, pero que lo que tenemos en algunos países es una inseguridad jurídica atroz, un histórico de persecución a la energía nuclear de parte de gobiernos de todos los signos y en el caso de España lo que hay es una presión fiscal absolutamente injusta e insostenible". "Algunos impuestos están triplicados y han sido declarados inconstitucionales. Un porcentaje muy elevado del coste de la energía nuclear hoy en España son costes políticos. No hay voluntad política de apostar por la energía nuclear", ha explicado.

"La UE ha tenido que abrir los ojos porque no ha tenido otra y admitir la realidad que es que la energía nuclear es más sostenible o más que otras que se consideran sostenibles después de buscar todos los artificios legales para no incluirla. Desgraciadamente Alemania y España nos estamos quedando solos en el mundo por nuestro hooliganismo antinuclear".

Cree que en nuestro país "la primera decisión que tenemos que tomar es no cerrar las centrales", pese a que "existe un calendario de cierre acordado entre las eléctricas y el Gobierno que muchos utilizan". Las empresas se sumaron porque "si eres el propietario y te dicen que las van a cerrar ya si consigues 10 años, algo ganas". Piensa que "urge sentarse con el Gobierno para hablar del cierre" porque "no la vamos a cambiar por la energía renovable, sino por el gas" ya que "es nefasto cerrar las centrales nucleares".

La transición energética y Chernobyl

Contestando a las preguntas de los oyentes de Es La Mañana, Manuel Fernández Ordóñez ha explicado el concepto de transición energética. Ha dicho que "se supone que es un cambio de modelo energético hacia fuentes que no emitan gases de efecto invernadero, como el CO2, que no es un contaminante". "¿Qué política energética tenemos que para conseguir los fines de emitir menos CO2 vamos a cerrar las centrales españolas que son las que más nos ayudan a emitir esos gases?", se ha preguntado

También ha explicado que "la seguridad de las centrales nucleares no está en entredicho. No hay debate. Es un mantra que a algunos les gusta seguir manteniendo vivo". Uno de los argumentos que más se utilizan es el accidente nuclear de Chernobyl. En este sentido ha argumentado que "era una central que jamás podría funcionar en Occidente; que sería ilegal en cualquier país occidental porque estaba mal diseñada, con errores de diseño conocidos y ocultados, como todo lo de la Unión Soviética; con unos operadores sin la formación necesaria, sin un organismo regulador que velara por la seguridad de la planta, sin una cultura de la seguridad en la que ningún operador se atrevía a cuestionar ninguna de las órdenes de un superior y una gestión posterior al accidente absolutamente nefasta de ocultación absoluta". "Chernobyl no es un argumento contra la seguridad de las centrales nucleares y sí contra los regímenes totalitarios".

Sobre el cierre de las nucleares alemanas por Angela Merkel tras el accidente de Fukushima ha recordado que "una de las cosas que hizo cuando llegó al poder fue revertir el cierre las centrales y extender la vida de varias centrales. Después de Fukushima su popularidad había caído y las cerró". "Merkel dijo que creía en las centrales nucleares, pero que las había cerrado por cuestiones políticas. Se cargó toda la transición energética alemana", ha añadido.

El experto en energía nuclear ha finalizado hablando de cómo se financian los movimientos climáticos. Cree que "el discurso sobre el cambio climático que debería ser un tema eminentemente científico hasta que salta a la acción política porque los discursos apocalípticos venden y sirven para establecer políticas de control social". "Los estados financian con el dinero que le quitan a usted y a mí", los pagan.