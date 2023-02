Despilfarro de los fondos europeos: Rivas compra unas balizas y las tira en quince días

Los fondos europeos, que han llegado a España con cuentagotas por una gestión cuestionable por parte del Gobierno, vuelven a estar en el ojo del huracán por una polémica ocurrida en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid. Y es que, el Ayuntamiento de la localidad decidió instalar cientos de balizas, a 27 euros cada una, en el nuevo carril bici, que ha tenido un coste total de 1,5 millones de euros – una partida dentro de la cual se incluyó el gasto de las balizas –. La polémica surge porque, solo quince días después de su instalación, el consistorio ha decidido quitarlas.

El motivo del retiro de las mismas no es otro que el cabreo generalizado entre los vecinos, que se han movilizado en varias manifestaciones. Según los ripenses, estas balizas han generado atascos donde antes no los había. "Te puedes tirar horas y horas y no ves pasar a nadie por el carril. Es un estorbo para los conductores y también paras emergencias, los bomberos", han asegurado los vecinos a Telemadrid.

Y es que, el propio Ayuntamiento de la ciudad ha justificado la decisión asegurando que ahora es más seguro este carril, ya que podrían pasar por él, en caso de que fuera necesario, las ambulancias o camiones de bomberos para llegar antes. Una justificación que llega solo quince días después de la instalación de estas polémicas balizas, que ahora han sido tiradas a un vertedero municipal, tal y como denuncia el Partido Popular de Rivas.

Pese a haber retirado las balizas, los vecinos siguen mostrando su descontento con este polémico carril bici, que ya ocupa 20 kilómetros y que esté previsto que llegue hasta los 36, debido a que aseguran que está generando muchos atascos y, por tanto, más contaminación. Una contradicción en sí misma, ya que estos carriles bici se instalan para que más personas se muevas en bicicleta por la ciudad y evitar el uso del coche, pero están generando el efecto contrario disparando la contaminación del municipio. "Para los vehículos solo hay un carril, no se puede adelantar, y esto está generando muchos atascos", aseguraban los vecinos.