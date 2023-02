Francia deja en evidencia a Ribera y amaga con frustrar el corredor verde de Sánchez

El H2Med, la tubería para transportar hidrógeno verde que Sánchez pactó con Macron tras el veto al MidCat, lleva camino de convertirse en otro fiasco. Tras los sucesivos anuncios de una gigantesca infraestructura que conectaría Barcelona y Marsella, primero en Bruselas, luego en la cumbre de Alicante y después en Barcelona, el proyecto ha encallado por la batalla que está librando Francia en Europa para conseguir que el hidrógeno fabricado mediante energía nuclear (denominado rosa) sea también considerado renovable o verde y se beneficie también de esta infraestructura y del respaldo de la UE.

Si bien Sánchez vendió el gasoducto como una oportunidad para España para convertirse en una potencia del hidrógeno verde, aquel que se genera a partir de agua mediante energías renovables, Francia nunca ha ocultado que también quiere convertirse en productor de este combustible utilizando la energía que genera su gran parque nuclear.

Desde hace meses, el país vecino hace presión en Bruselas para que su hidrógeno de origen nuclear sea considerado tan verde como el producido mediante energía solar o eólica, algo a lo que se resisten España y Alemania. Y en esa batalla, esta semana fuentes del Gobierno francés advirtieron de que si su hidrógeno rosa no es etiquetado como verde, no construirá el H2Med. Fuentes del Ministerio francés de Transición Ecológica alegaron que la electricidad procedente de la nuclear, "abundante, barata y baja en carbono", puede servir "tanto" como la electricidad de origen renovable de España para producir hidrógeno, una energía llamada a multiplicar su importancia en los planes de transición ecológica europeos.

La ministra Teresa Ribera respondió al ultimátum francés, que amenazaba con aguar uno de los proyectos estrella de su ministerio, el pasado miércoles. En declaraciones recogidas por El País en el Foro IESE, la ministra insinuó que Francia estaba desdiciéndose con sus exigencias y afirmó que "hay maneras de expresarse que no me gustan". Francia, sostuvo Ribera, "ha dicho que se comprometía con este tubo y, si ha cambiado de opinión, que lo diga. Pero, honestamente, no tengo la impresión de que haya cambiado de opinión".

La respuesta francesa ha llegado este viernes a través del embajador galo en Madrid. Jean-Michel Casa ha publicado una carta dirigida a Ribera a través de sus redes sociales, afirmando que El País se negó a publicarla.

Esto es el comentario del Embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, tras la publicación del artículo « Teresa Ribera: "Si Francia ha cambiado de opinión sobre el H2Med, que lo diga"».@elpais_espana se negó a publicar esta respuesta. @Teresaribera @mitecogob pic.twitter.com/1eshMtzNxm — La France en Espagne 🇫🇷🇪🇺 (@france_espagne) February 17, 2023

En ella, Casa sostiene, entre otras cosas, que Francia nunca acordó que el H2Med sólo llevaría hidrógeno generado mediante energías renovables. Para ello, recuerda lo que dice del H2Med la Declaración Conjunta firmada por Francia y España en la cumbre de Sánchez y Macron celebrada en Barcelona el pasado mes de enero. El punto 16 recogía, recuerda el embajador, el "compromiso" de ambos países de desarrollar el proyecto H2Med que contribuiría "a reforzar la seguridad energética de la UE" y apuntaba que "España y Francia reconocen la importancia de la producción, transporte y consumo de hidrógeno limpio como el producido a partir de fuentes de energía renovables y bajas en carbono", una mención que abre la puerta al hidrógeno de origen nuclear, una energía que no genera emisiones.

La embajada también señala que cuando se acordó el proyecto en Alicante "el 9 de diciembre de 2022, se admitió también, por la parte española, que el hidrógeno futuro se podría producir tanto a partir de energías renovables como de fuentes bajas en carbono".

El hidrógeno fluirá "en doble sentido"

Casa señala en su carta, en respuesta a Ribera, que "a nosotros tampoco nos gustan algunas maneras de expresarse de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica" y se declara "sorprendido" por "la forma en que se expresó" esta semana.

Y acaba con una última advertencia: la futura tubería no está pensada sólo para que el hidrógeno español fluya hacia Europa. "El compromiso claro de ambos países, al más alto nivel, tal como se acordó en Alicante y luego en Barcelona, no hace ninguna referencia a un funcionamiento del H2Med únicamente en el sentido de Barcelona hacia Marsella (y el resto de Europa), como se ha pretendido en estos últimos días (porque, como es lógico, las interconexiones de este calado siempre se conciben para funcionar en doble sentido)", señala.

Ante estas palabras, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han insistido en que para España el hidrógeno de origen nuclear "no es renovable" y han defendido que mantienen un "diálogo fluido" con Francia en temas bilaterales de energía. "Mantenemos una plena sintonía en temas que España, Francia y el conjunto de la Unión Europea (UE) hemos fijado como estratégicos: la necesidad de acelerar la transición ecológica y la construcción de una autonomía estratégica, en el respeto mutuo de la libre elección tecnológica de cada Estado para cumplir con los compromisos europeos de descarbonización", han señalado fuentes de Transición Ecológica tras la dura carta del embajador.

Presiones en Bruselas

Entre tanto, y en medio de las negociaciones sobre la directiva europea sobre energías renovables RED II, que establecerá el objetivo de que el 42 % del hidrógeno utilizado en la industria en 2030 se produzca con energías renovables, Francia sigue reclamando que su hidrógeno nuclear tenga la misma consideración que el verde.

Este jueves, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, reclamó este objetivo ante Ursula von Der Leyen , señalando que hay "varias maneras de conseguir" la descarbonización de la producción energética europea y que en ese objetivo no hay que olvidar las centrales nucleares. Frente al rechazo de Alemania y España, hasta diez países, como señala Francia, comparten este objetivo.