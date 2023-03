Nuevo fracaso de Calviño: solo el 0,2% de los hipotecados a tipo variable se acogen a sus medidas

A finales del pasado año 2022, la minisitra Nadia Calviño modificó el Código de Buenas Prácticas del sector financiero con ánimo de facilitar la reestructuración de los préstamos hipotecarios a tipo variable. Según anunció entonces el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, estas medidas estaban pensadas para brindar auxilio a millones de hogares afectados por un contexto de creciente volatilidad monetaria.

Buena parte de la izquierda política y mediática saludó la actuación del gobierno con entusiasmo. Se publicó, por ejemplo, que unos 750.000 hogares saldrían especialmente beneficiados con la revisión del Código de Buenas Prácticas. De igual modo, se divulgaron numerosas simulaciones del ahorro de costes hipotecarios que, en teoría, se deduciría de las medidas tomadas por la Administración.

Sin embargo, dos meses después de la entrada en vigor de estos cambios, lo cierto es que solo se han recibido 7.000 peticiones de ayuda. Esta cifra supone apenas el 0,2% de todos los hipotecados a tipo variable (un total de 3,7 millones de hogares) y el 0,9% de los hipotecados a tipo variable que, en teoría, presentaban una situación de vulnerabilidad financiera (alrededor de 750.000 familias).

Es importante señalar, además, que una cosa es solicitar la modificación de las condiciones hipotecarias y otra muy distinta que, en efecto, la entidad acceda a acometer los cambios reclamados. Y es que, como ya señaló Libre Mercado en su momento, la letra pequeña de los cambios aprobados por Nadia Calviño influye mucho en la efectividad final de las medidas.

Así, puesto que las entidades financieras no ofrecen cifras del número de expedientes que finalmente se han traducido en una reestructuración crediticia, el porcentaje real de beneficiarios es aún menor. No en vano, muchos de estos expedientes decaen una vez se comprueba que no se reúnen las condiciones estipuladas o que las supuestas ventajas para el hipotecado no son tan significativas como da a entender el gobierno.

El mercado ha hecho su ajuste

Por otro lado, mientras el mercado descuenta nuevas subidas de tipos de interés que irían desde el 2,5% actual al 3,75% previsto por la mayoría de los analistas, el sector bancario ya ha tomado cartas en el asunto y, sin mediar intervención política alguna, ya está ofreciendo un marco de financiación relativamente estable. Así, en el creciente segmento de las hipotecas a tipo fijo vemos que los intereses que ofrecen las principales entidades se han estabilizado entre el 3,7% y el 4,5%, con plazos que van de 15 a 30 años de amortización.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística refuerzan esta tesis. El año 2022 se cerró con cifras récord, puesto que se concedió el mayor número de hipotecas desde 2010, con un total de 463.614 nuevos créditos de estas características. De hecho, aunque el número de hipotecas bajó un 23,5% de noviembre a diciembre de 2022, los datos del último mes del año fueron un 10,9% mayores que los de diciembre de 2021.