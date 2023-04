La industria nuclear, al Gobierno: "Las centrales están perfectas" y "preparadas para funcionar muchos años"

El Ministerio de Transición Ecológica está abordando estos días la revisión del PNIEC, el documento con la estratégica energética española y que, entre otras cosas, contempla el plan de cierre de las cinco centrales nucleares entre 2027 y 2035. Pese al "tsunami" nuclear que, en palabras de Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, recorre el mundo, el Gobierno ha confirmado que no tocará el calendario.

Desde la industria, responden con datos: en 2022, la producción nuclear supuso el 31,75% de la electricidad libre de emisiones generada en España. Así lo recoge el informe presentado este miércoles por Foro Nuclear en un acto en Madrid, en el que también se señala que el parque nuclear español produjo 55.983,5 Gwh, un 20,26% de la energía total generada en España, con "solo el 5,98% del total de la capacidad neta instalada".

En el acto, Araluce ha enfatizado cómo "cada vez más países, muchos de ellos de nuestro entorno", han decidido alargar la vida de sus centrales nucleares, con autorizaciones para operar "50, 60, 70 o incluso 80 años", como en el caso de EEUU. Frente a eso, España mantiene inamovible el calendario de cierre, blandiendo como argumento, entre otros, que las fechas se pactaron con la industria.

El presidente de Foro Nuclear ha enfatizado que "no piensan que cambie nada" en los planes del Gobierno y "trabajan con ese escenario", pero ha recalcado que "la política energética de quien depende es del Gobierno", poniendo la pelota en su tejado. Las centrales, ha señalado, "están al último grito, perfectas, y pueden funcionar muchos años más". Todas, salvo Almaraz, no llegan aún a los 40 años en funcionamiento.

Araluce también ha subrayado que las compañías invierten 200 millones al año "en la puesta al día" de los reactores, "unos 30 millones al año" en cada unidad, que se suman a las inversiones en seguridad abordadas desde Fukushima. Están, ha señalado, "en su más alto nivel tecnológico" y "en disposición de seguir si alguien decidiera lo contrario".

Las condiciones para continuar

Para seguir operando, en cualquier caso, "nos tendríamos que sentar a hablar" sobre "un marco regulador que consideramos lesivo", unas palabras que remiten entre otras cosas a una demanda recurrente del sector sobre la "asfixiante" presión fiscal que, denuncian, sufren. Según ha señalado, "el mayor gasto que tenemos las centrales no es ni el combustible, ni los equipos, ni los contratistas, ni los trabajadores, sino los impuestos y la tasa Enresa", en alusión al pago que hacen las compañías a la empresa pública que gestiona los residuos.

Según Araluce, los impuestos les suponen "una barrera de entrada de 25 o 26 euros por megawatio/hora, a lo que se suma que están "obligados a vender a menos de 67 euros por megawatio". "Si tenemos esa barrera" y se suman "todos los costes", los márgenes de beneficio, ha dicho, "no son para forrarse".

Ante esta situación, el sector pide "una rentabilidad razonable" y también "una bajada impositiva" en el caso de que se les reclamara seguir operando. El escenario, en cualquier caso, no es ese, ha destacado Araluce, aunque "técnicamente estamos preparados" y "no tenemos ningún problema" para ello, unas palabras que chocan con las insinuaciones desde el Ejecutivo de que es la industria quien quiere cerrar. Como prueba de que eso no es cierto, Araluce ha puesto el ejemplo de la central nuclear de Trillo y su reciente petición para operar diez años más.

La "herramienta maravillosa" de la que prescinde Ribera

El presidente de Foro Nuclear ha considerado "un poco raro" que se quiera "prescindir de una tecnología que ayuda en gran parte" a limitar las emisiones y luchar contra el cambio climático. "Si estamos en una emergencia" y "tienes una herramienta maravillosa" para solucionar esa emergencia, "tanta emergencia no será", ha señalado Araluce en alusión a los planes energéticos del Gobierno.

En cuanto al otro gran reparo de los contrarios a la nuclear, el de los residuos, Araluce ha apuntado que hoy por hoy las centrales ingresan 500 millones de euros anualmente para gestionarlos. "No parece poco. Nosotros pagamos, y pagamos bien", ha dicho el presidente de Foro Nuclear. Araluce también ha apuntado cómo su sector colabora para "bajar el precio del mercado" en la subasta energética: "No estamos forrándonos", ha insistido.

En su comparecencia, también ha destacado la "potentísima" industria española relacionada con lo nuclear: "España está en cuarenta países vendiendo tecnologías nucleares con un nivel altísimo". Araluce ha recordado que esto es fruto de que en su día España fuera "pionera" y se creara una industria "de alta cualificación" que hoy por hoy "ayuda al buen funcionamiento de las centrales y a crear empleo".