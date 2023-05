Las cuentas de la lechera del programa de estabilidad de Sánchez

En 2024, las CCAA recibirán una liquidación muy positiva del SFA, porque en 2022 la recaudación adicional derivada de la inflación ha sido muy alta. Ello mejorará el saldo presupuestario de las CCAA y empeorará el de la AGE , que tendrá que abonárselo. Así, si se da más margen a las CCAA, no reducirán el gasto y la AGE tendrá que hacer un ajuste de gasto mayor que no plantean en el plan, con lo que difícilmente se podrá cumplir esa senda de reducción.

La reducción de la muy deficitaria Seguridad Social no es creíble, debido a la presión creciente por jubilación del inicio de las generaciones del baby boom. El ajuste del sistema de Escrivá no prevé revisión hasta final de ese año, con lo que en 2025 todavía no se aplicará la revisión por posible desviación del gasto, con lo que no parece alcanzable reducir el déficit de la Seguridad Social del 0,5% del PIB en 2023 al 0,1% en 2026. Confían todo a la reforma de las pensiones que, como es conocido, realmente introduce mayor inestabilidad, al no controlar el gasto, sino fiarlo todo al incremento de cotizaciones.