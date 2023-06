Manuel Llamas destapa la ruina del sanchismo con 17 datos demoledores

El viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Llamas, ha respondido a la convocatoria de elecciones generales con una demoledora retahíla de datos que ha alcanzado más de medio millón de impresiones en Twitter y ha tumbado por completo el incomprensible triunfalismo económico del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Llamas recalca, en primer lugar, que España "está a la cola de la recuperación económica en Europa. Todavía no hemos regresado a los niveles de PIB previos a la pandemia - y ya han pasado tres años". De hecho, este planteamiento se queda corto, porque nuestro país no sólo está a la cola de Europa, sino también de la OCDE.

En segundo lugar, el co-fundador de Libre Mercado presenta un gráfico en el que recopila el crecimiento medio del PIB para el periodo 2019-2022. La conclusión es demoledora: también en esta métrica somos los peores de la UE-27, lo que pone de manifiesto que nuestra caída fue más intensa y nuestra recuperación tuvo menos fuelle. En promedio, la producción ha avanzado a un mísero 0,4% anual bajo gobierno de Sánchez, tres veces por debajo de la media europea.

El tercer punto del argumentario de Llamas tiene que ver con la caída de la renta por habitante, que se ha reducido un 1,2% desde 2019, frente al avance del 4,3% que se ha observado en la UE-27. Frente a un gobierno que decía que sus políticas nos harían "salir más fuertes" de la pandemia, los datos ponen de manifiesto que la realidad es precisamente la contraria. No sólo eso: una vez más, esta clasificación nos sitúa en la última posición de la tabla.

Eso sí: este dato es aún peor cuando se toma en consideración la evolución de la renta per cápita en términos de poder adquisitivo. Esta métrica, la cuarta de las que comparte Llamas en su "hilo viral" sobre el "sanchismo económico", revela un desplome del 6,6% desde 2019 y nos sitúa, de nuevo, como el país con peor desempeño de toda la UE-27.

El análisis del colaborador de EsRadio en Tu dinero nunca duerme añade, en quinto lugar, que "la consecuencia de todo lo anterior es que nos alejamos de Europa. Con Pedro Sánchez, el PIB per cápita de España ha pasado de representar el 90% del PIB per cápita medio de la UE, en 2018, al 85%, en 2022". Su sexto mensaje ahonda en la misma línea: "aunque por tamaño somos la cuarta economía del euro, España ocupa ya el puesto 13 en términos de PIB real per cápita. Bajo el gobierno de Sánchez, nos ha superado Chipre".

Las reflexiones de Llamas también entran en otros terrenos. En séptimo lugar señala que "España sufre la tasa de paro más alta de Europa, duplicando la media europea (13% en nuestro país vs 6% en la UE-27). También tenemos la mayor tasa de paro femenino (15 vs 6%) y de paro juvenil (30% vs 14%). Uno de cada tres españoles menores de 25 años está en paro". En octavo lugar, recalca que "el déficit comercial se ha duplicado desde 2018, hasta superar los 68.000 millones de euros. Esto significa que perdemos competitividad". Y en noveno lugar, apunta que "la "cuña fiscal" que pagan los trabajadores en concepto de IRPF y cotizaciones sociales ya se sitúa 5 puntos por encima de la media de la OCDE. Además, las cotizaciones van a seguir subiendo debido a la reforma de las pensiones del ministro Escrivá".

El décimo aspecto abordado por Llamas es la inflación. Como recuerda, "la inflación acumula un incremento del 16% desde el inicio de la escalada de precios (febrero de 2021), en línea con la media de la zona euro. Ni rastro del supuesto efecto positivo de la "excepción ibérica"…". Además, como señala en su décimo primer mensaje, "el IPC de los alimentos no ha bajado, de hecho sube un 13% el último año, un 25% desde febrero de 2021 y un 29% desde que gobierna Sánchez".

El periodista y político también denuncia en décimo segundo lugar que "el "escudo social" de Sánchez es humo. La pobreza real (carencia material severa) está en máximos, incluso por encima de la crisis de 2008".

Y todo esto ocurre a pesar de que, como recuerda Llamas en su décimo tercer mensaje, "el despilfarro va a más y el Estado gasta hoy 100.000 millones de euros más al año que en 2018". En la misma línea, expone en décimo cuarto lugar que nuestro país "es el segundo de la UE donde más ha aumentado el gasto público desde la pandemia, sólo superados por Grecia". Y, como también declara Llamas en su décimo quinto tuit, Sánchez también ha perpetrado "un expolio fiscal, creando o subiendo más de 40 impuestos. Bajo su gobierno, la recaudación sobre el PIB ha subido diez veces más que la media de la UE".

Para cerrar, Sánchez señala en décimo sexto lugar que, "a pesar de la recaudación récord, el Estado sigue gastando mucho más de lo que ingresa. El déficit público roza el 5% del PIB. Y no es un problema coyuntural: el déficit estructural ronda el 4,5% del PIB". En la misma línea, y como décimo séptimo y último aspecto abordado por el analista,"la deuda pública cerró 2022 por encima de 1,5 billones de euros, hasta el 113% del PIB. España es el país que más ha incrementado la deuda/PIB desde 2019: 15 puntos vs 6 de media UE".

De modo que, como resume a modo de conclusión el Viceconsejero de Economía del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, "en resumen, salimos más pobres, con con más desempleo, con menos competitividad y con muchos más impuestos, despilfarro y deuda. Este, y no otro, es el auténtico legado económico de Pedro Sánchez".