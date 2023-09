El Registro de Torrelodones se colapsa por la lluvia de firmas de vecinos contra el cierre del embalse de Peñascales

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con su plan de cierre del embalse de Peñascales y derribo de la presa madrileña. El Ayuntamiento de Torrelodones ya ha anunciado un recurso para intentar frenar la clausura del enésimo embalse al que el PSOE y Sumar o Podemos han puesto en la lista negra en plena sequía. Y ahora son los vecinos de la localidad lo que han salido en masa a pedir que se frene el derribo de una infraestructura usada de forma totalmente habitual en la lucha contra los incendios que se producen en esa zona.

Ciudadanos de Torrelodones han acudido en masa al Registro municipal para impulsar con sus firmas la presentación de un recurso extraordinario de revisión contra la Resolución 12.800 del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de extinción de la concesión de aprovechamiento de aguas. Se trata de la resolución que conlleva el derribo de la presa de Los Peñascales. Y el recurso extraordinario de revisión ha sido anunciado por el equipo actual de gobierno municipal, en manos del PP y Vox.

En el recurso, los ciudadanos de Torrelodones muestran su rechazo "a la demolición de la presa del embalse de Los Peñascales" y solicitan personarse y ejercer la oposición a la resolución.

Los ciudadanos solicitan al Ministerio, así y de forma directa, el acceso completo al expediente en "copia completa foliada" y recuerdan al Ministerio de Transición Ecológica que el embalse se está explotando para riego, prevención y extinción de incendios, además de estar integrado su ecosistema dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. "Su demolición, además de degradar gravemente el entorno, va a producir incalculables daños en la zona tanto a nivel urbanístico, como económico, social y medioambiental", señalan.

La sentencia de muerte del embalse de Torrelodones ha quedado plasmada en la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se extingue la concesión de aprovechamiento de aguas del embalse de Peñascales, que lleva consigo la demolición de la presa. Y tanto el PP como Vox tienen claro que "los argumentos jurídicos serán los errores de hecho en que incurre la resolución, al obviar que el embalse es fundamental en la lucha contra incendios en toda la zona forestal de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Galapagar, Las Rozas e incluso el monte del Pardo y la existencia de especies vulnerables y especies protegidas en dicho embalse".

El Ayuntamiento, conformado por ambas formaciones políticas, apoyará su recurso en "la indefensión causada a los vecinos de la zona al no haber sido informados, por la indefensión del actual equipo de gobierno que se ha encontrado con una resolución firme, al no haberse presentado durante la pasada legislatura en plazo alegaciones, no haber acudido al trámite de urgencia y no haber presentado recurso de alzada contra la misma. Además, se indica que el aprovechamiento para riego se venía haciendo, por lo que no hay motivo para la extinción de la concesión".

Además, los equipos jurídicos señalan que, "aprovechando lo contenido en la propia resolución, se va a solicitar a la Confederación Hidrográfica del Tajo una nueva concesión. Así mismo se ha solicitado una prórroga en la redacción del proyecto de demolición de un año. Un proyecto que debía de haberse presentado, tal y como se indica en la resolución 12.800, el pasado mes de abril, pero cuya redacción ni tan siquiera se inició por parte de la antigua corporación municipal".

En paralelo la alcaldesa del municipio, Almudena Negro, está en permanente contacto con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid con el fin de no tener que acometer la demolición.

Y es que el Ayuntamiento de Torrelodones está decidido a combatir el deseo del Gobierno de Sánchez de cerrar embalses. Porque los embalses no sólo tienen funciones de aprovisionamiento de agua para el consumo humano, sino también, como depósitos antiincendios. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a ello, ha acelerado el programa de cierre de embalses con una larga lista de 85 eliminaciones de pantanos.