Los sindicatos, contra la idea de Milei de entregar la aerolínea estatal a sus trabajadores: "Nos van a tener que matar"

No es ningún secreto que Javier Milei, presidente electo de Argentina, ha llegado con la intención de realizar profundos cambios en la economía, las instituciones y la política nacional para tratar de evitar el definitivo colapso del país.

Para ello, pretende impulsar importantes reestructuraciones, como la privatización de un buen número de empresas públicas deficitarias, entre las que se encuentra Aerolíneas Argentinas, la aerolínea estatal de la República Argentina dedicada al transporte comercial de pasajeros y de carga. Así lo incluyó entre sus propuestas durante la campaña electoral y así lo ha reiterado recientemente en una entrevista para la prensa argentina.

Javier Milei pidió privatizar YPF y Aerolíneas Argentinas https://t.co/q7918giSXM — Javier Milei (@JMilei) July 29, 2023

Fue el pasado miércoles 22 de noviembre, en el programa "A dos voces" que emite el canal de televisión argentino Todo Noticias, cuando Milei se volvió a pronunciar sobre su plan de privatización de Aerolíneas Argentinas. Preguntado sobre si las privatizaciones de empresas estatales serán algo generalizado o "quirúrgico", el economista libertario expresó que "todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado", subrayando que "se ha probado que todo lo que hace el sector público lo hace mal".

El plan de Javier Milei para Aerolíneas Argentinas https://t.co/6RO5QlZfuK — TN Economía (@Economia_TN) November 20, 2023

En este sentido, Milei explicó que la aerolínea estatal argentina "tiene pérdidas enormes", si bien posee "un capital humano de primera línea" y unidades de negocio que sí funcionan bien, como la relacionada con los simuladores. Sin embargo, el presidente argentino explica que no se puede permitir que los contribuyentes financien el enorme déficit de la compañía, puesto que en el fondo son los argentinos que no hacen uso de este medio de transporte quienes están pagando el subsidio a la empresa. Por ello, lo que propone Milei es trasladar la propiedad de la compañía a los empleados, para que éstos sean los dueños, y "financiarles un año de capital de trabajo, con la pérdida", para que en ese tiempo puedan recomponer la empresas y estar de condiciones de competir en el mercado con otras aerolíneas.

Rothbard ya propuso este modelo

En este contexto, el economista español Juan Ramón Rallo ha dedicado en su canal de YouTube un vídeo a esta cuestión (donde muestra la ruina que supone esta compañía, pues desde 2008, año en que fue renacionalizada, siempre ha registrado pérdidas, que en agregado suman más de 7.000 millones de dólares desde entonces). Rallo destaca además que el economista norteamericano Murray N. Rothbard, uno de los más importantes teóricos del anarcocapitalismo y del paleolibertarismo, ya teorizó sobre este modelo de privatización de empresas públicas que ahora Milei propone para Aerolíneas Argentinas en un paper del año 1992 titulado ‘Cómo no desestatalizar’.

"Sería mucho mejor consagrar el venerable principio de apropiación originaria como la base del nuevo sistema de desestatalización de la propiedad, o, por resucitar el viejo eslogan marxista: toda la tierra para los agricultores y todas las fábricas para los trabajadores", afirmaba Rothbard en el texto. "Los marxistas estarán encantados", ironiza Rallo. "El principio de apropiación originaria afirma que los activos deben ser devueltos, no al público en general, sino a aquellos que realmente han estado trabajando con esos recursos, es decir, a sus respectivos trabajadores, agricultores y directivos. Por su puesto, estos derechos tienen que ser genuinamente privados: es decir, tierra para los agricultores individuales y bienes de capital o fábricas para los trabajadores en forma de acciones privadas", añadía el economista estadounidense.

Con esto, como señala Rallo, Rothbard proponía privatizar las compañías públicas dándoselas en propiedad a sus trabajadores públicos para que, de esta forma, los contribuyentes no tuvieran que asumir el coste de las pérdidas generadas por estas empresas y, en caso de que los empleados las gestionaran bien, se quedasen con las ganancias. Dicho de otro modo: privatizar beneficios, pero también pérdidas. Tal es el funcionamiento fundamental del sistema capitalista liberal.

Oposición de los sindicatos

No obstante, los planes de entrega de la aerolínea a sus trabajadores no han sido bien recibidos por parte de los sindicatos. "Si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente. Va a tener que cargar muertos, que me anote primero", declaró el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, en una entrevista con Radio Nacional Rock después de que días atrás Alberto Benegas Lynch hijo, diputado de La Libertad Avanza, explicara que los planes del presidente para la privatización de la aerolínea pasaban por "dársela a los empleados". Así lo mostraron en el canal Todo Noticias.

Las empresas públicas son "de todos los argentinos", defendió Biró al respecto, destacando que "Aerolíneas es sustentable y eficiente en números". A esto, el líder sindical añadió: "Si el proyecto es un país sin ferrocarriles, sin marina mercante, sin una red ferroviaria y encima sin línea aérea es otra cuestión, tiene que ver con un tema ideológico. Pero si de números se trata, tenemos para defenderla en cualquier ámbito".

Por su parte, como recogía La Nación, Edgardo Llano, secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, quiso destacar en declaraciones a Radio 10 que "los aeronáuticos no tenemos un buen futuro con este tipo de planes y estaremos alerta de lo que ocurra cuando Milei asuma el cargo", porque, dice, el traspaso de la propiedad de la aerolínea a sus trabajadores sería "lisa y llanamente" el certificado de defunción para Aerolíneas Argentinas, pues serían retirados todos los aportes económicos que hace el Estado a la aerolínea, sin los cuales la empresa "no puede funcionar".

👉 #MañanaSylvestre | 🎙️🗣️ "Esto lo tomamos como una amenaza. Sin la asistencia del Estado la empresa está destinada al fracaso", Edgardo Llano con @Gatosylvestre 📲 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/Pj4jMs5UP5 — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) November 21, 2023

Con todo, sin embargo, de esta forma el propio sindicalista estaba demostrando que Milei no se equivoca al afirmar que la compañía sigue en pie gracias a los subsidios y no como consecuencias de una buena gestión económica.