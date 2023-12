Los análisis de las firmas de inversión se suman a los comunicados de los grandes despachos legales internacionales para dibujar un panorama muy duro para España. Firmas de inversión como Alantra, que han remitido a sus clientes comunicados con frases tan claras como la siguiente: "La reelección de un gobierno liderado por el PSOE es una mala noticia".

S&P se ha sumado igualmente a las alertas sobre el riesgo de España: "Cualquier partido de la alianza puede bloquear reformas críticas". "La fragmentación parlamentaria en España puede disuadir de reformas fiscales y económicas", afirma el informe remitido a sus clientes por S&P Global.

El estudio ha sido elaborado el 20 de noviembre, es decir, tras saberse ya que el Gobierno de Sánchez lograba el apoyo de proetarras, golpistas, separatistas y comunistas. "Este informe no constituye una acción de calificación", advierte S&P Global Ratings. Pero el mensaje es rotundo: España tiene un elevado de riesgo de no aprobar ninguna de las reformas necesarias para evitar un final amargo.

Lo cierto es que los mensajes personalizados y remitidos a los grandes clientes inversores en España no se han hecho esperar. La inquietud se ha generalizado al ver un Gobierno que pacta con proetarras, prófugos, golpistas y comunistas y los grandes inversores han reclamado explicaciones de sus analistas. Y algunos son claramente reveladores del clima generalizado entre los creadores de empleo.

"España: prima de riesgo al alza", señala uno de estos mensajes. "Sánchez reelegido como primer ministro español. Como era de esperar, la coalición PSOE-Sumar ha reunido suficiente apoyo en el Congreso para un nuevo mandato de cuatro años en el Gobierno".

Los mensajes detallan esos apoyos: "Sánchez ha recibido el apoyo de 179 escaños de un total de 350, incluyendo su propio partido (PSOE, 122 escaños), la extrema izquierda Sumar (31 escaños), los partidos catalanes (ERC y Junts, con 7 escaños cada uno), los vascos (Bildu y PNV, con 5 escaños cada uno), y algunos otros partidos más pequeños (BNG y CC con 1 escaño cada uno).

Y no dudan en calificar el conglomerado: "Una coalición frágil y mayor incertidumbre. No se debe dar por sentado que el Gobierno de coalición vaya a durar un mandato de cuatro años, ya que dependerá de los partidos más pequeños, regionales e independentistas, cualquiera de los cuales podría retirarle el apoyo si el Gobierno no cumple algunos de los compromisos asumidos (como se ha destacado durante el debate de investidura), en un contexto de creciente descontento social a raíz de la propuesta de ley de amnistía".

Y hay sentencias de plena sinceridad: "En cualquier caso, la reelección de un Gobierno liderado por el PSOE es una mala noticia, ya que implicará un creciente riesgo de interferencia política y regulatoria, políticas menos favorables al mercado (como ha sido el caso durante su mandato anterior), impuestos más altos (tanto para los individuos como para los ciudadanos y empresas), falta de disciplina fiscal y nueva regulación laboral que afectará negativamente a la competitividad de España".

Los textos incluyen otras frases como que "es probable que todo esto afecte a la percepción de los inversores en general (la prima de riesgo del país ya es alta, pero no descartamos que pueda aumentar aún más), mientras que algunos sectores podrían verse afectados específicamente". Y subrayan que hay un riesgo adicional: "Probable extensión de los impuestos sobre ganancias extraordinarias para bancos y empresas de energía".

PSOE y Sumar han dejado claro que tienen la intención de ampliar el impuesto a las ganancias extraordinarias que se estableció originalmente para el segundo año. "Nuestras estimaciones para los bancos ya tienen en cuenta el impuesto a perpetuidad y, por lo tanto, ampliar el impuesto no nos llevaría a cambiar nuestras cifras para el sector".