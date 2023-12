Marc Cantavella: "El número de contribuyentes que quieren irse de España se ha disparado"

Relocate&Save es una consultora de fiscalidad internacional que se especializa en cambios de residencia. Su especialidad consiste en gestionar los trámites que permiten que los contribuyentes afectados por un nivel de tributación excesivo se desplacen a un nuevo país en el que vivir, trabajar y, en última instancia, pagar menos impuestos.

Libre Mercado ha hablado con el cofundador de Relocate&Save, Marc Cantavella, para conocer de primera mano el fenómeno del creciente número de ciudadanos españoles que optan por este tipo de soluciones, cansados del "infierno fiscal" que sufren en nuestro país.

Hace unos años, llamaba la atención que hubiese empresas como la suya. Hoy ya hasta parece natural, habida cuenta de la deriva fiscal que está siguiendo España.

Nosotros echamos a andar en 2018 con una estructura muy pequeña, enfocada en facilitar traslados de contribuyentes en el seno de la Unión Europea. Hicimos una apuesta fuerte por captar clientes a base de posicionar nuestros servicios de forma inteligente en internet, para que esos contribuyentes interesados en mudarse por motivos de ahorro fiscal pudiesen encontrarnos fácilmente. Desde entonces, nuestro negocio ha crecido mucho.

Entiendo que la inseguridad jurídica que vive España juega a favor de estas dinámicas.

Indudablemente. Basta con decir que el pasado 24 de julio, apenas un día después de las elecciones generales del día 23 de julio, alcanzamos nuestro récord histórico de tráfico web…

¿Lo achacan a las elecciones y la situación política resultante?

Diría que hemos vivido una especie de "tormenta perfecta". Primero fue la política fiscal del actual gobierno español y, especialmente, la aplicación del Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas, que ha evitado que regiones como Madrid bonifiquen al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio. Después llegaron las elecciones y los acuerdos políticos subsiguientes, que obviamente envían un mensaje hostil a los altos directivos, los grandes patrimonios y los empresarios. Y, finalmente, la decisión de Portugal de restringir el acceso a su régimen de tributación especial para contribuyentes llegados del extranjero ha hecho que se dispare la urgencia por ejecutar traslados desde España al país vecino.

De modo que no dan abasto…

Sí, esta circunstancia ha derivado en un pico de salida de empresarios, profesionales con salarios altos y personas de gran patrimonio que quieren irse de España y fijar su residencia en otros lugares, porque perciben que la problemática de los impuestos va a más y sienten que ya no hay ni estabilidad política ni seguridad jurídica.

Hábleme un poco del perfil de esos contribuyentes.

El grueso de las consultas son de personas relativamente jóvenes, de entre 30 y 40 años, que están ganando mucho dinero merced a su trabajo como empresarios, como directivos o como profesionales autónomos. Por rama de actividad, hay de todo: ingenieros, consultores, expertos en marketing, financieros, etc. La verdad es que hablamos de gente ocupada en sectores muy variados. El denominador común es que quieren salir de España y poner fin a lo que consideran que es un trato fiscal cada vez más gravoso e inadecuado.

Además, en los últimos meses, nos han llegado cada vez más consultas de personas que tienen empresas familiares, que han cumplido ya cierta edad y que están pensando en ir liquidando esas participaciones o en delegar sus funciones ejecutivas para irse al extranjero a descansar, llevar una vida más pausada y delegar desde allí el grueso de sus responsabilidades cotidianas, cuando no traspasarlas y venderlas por completo. Este perfil de empresario provenía históricamente de comunidades autónomas como Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana, pero el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas con el que el gobierno de Sánchez ha "armonizado" la fiscalidad del patrimonio ha hecho que cada vez haya más personas que responden a este perfil y provienen de Madrid.

Por último, también tenemos casos de contribuyentes extranjeros que llevaban años viviendo en España, pero se han cansado de la situación actual. Aquí entran ingleses, alemanes, holandeses… Se trata de personas que vivían en España desde hace 15 o 20 años, en regiones como Baleares o Cataluña, pero ya no están dispuestos a seguir lidiando con una tributación tan alta.

He de decir que tenemos clientes en toda Europa, es decir, no trabajamos solamente con contribuyentes que quieren salir de España. De hecho, muchas de nuestras gestiones han estado ligadas a personas que residían en Reino Unido, en Alemania, etc. Sin embargo, en los últimos años y, especialmente, en los últimos meses, el número de contribuyentes que quieren irse de España se ha disparado, sobre todo después del 23-J.

Me preocupa mucho el efecto de largo plazo que pueden tener estas salidas nuestro potencial de crecimiento.

Cuando esta gente se va, se va. El dinero sale de los bancos, se desinvierte en bienes inmuebles, se liquidan o traspasan participaciones empresariales, se esfuman oportunidades de nuevos proyectos, se va también el elevado nivel de consumo que suelen tener estas personas en sus gastos personales. Por lo tanto, se produce un traslado de riqueza, en detrimento de España y en beneficio de otras jurisdicciones.

He contabilizado 54 subidas de impuestos entre 2018 y 2023, bajo gobierno de Pedro Sánchez. En 2024, el plan de gobierno es acometer otros 15 aumentos, lo que dejaría el balance para 2018-2024 en el entorno de las 70 medidas recaudatorias. De hecho, Hacienda nunca ha recaudado tanto como ahora. Es lógico, pues, que esa ofensiva fiscal se traduzca en un aumento de los exilios fiscales…

Obviamente, la voracidad fiscal que vemos en España está haciendo que cada vez haya se produzcan más salidas de este tipo. La gente dice "basta" y se va, sin fecha de retorno. He de decir que estas decisiones están influenciadas principalmente por las subidas de gravámenes como el IRPF (donde no solamente vemos tipos de más del 50% en las rentas del trabajo sino que también vemos retenciones de hasta un 28% en las rentas del ahorro) o el Impuesto sobre el Patrimonio (combinado ahora con el Impuesto sobre las Grandes Fortunas para evitar bonificaciones como la madrileña), pero también hay que recalcar que estas decisiones revelan asimismo el hartazgo con la inseguridad jurídica que generan los continuos cambios de criterio de las autoridades tributarias. El interés por irse de España es creciente, lo que revela una creciente inseguridad jurídica y una competitividad fiscal menguante.

En todo este proceso, es fundamental hacer las cosas bien.

Sí, nosotros nos aseguramos de que los traslados se hagan bien, cumpliendo todas las leyes y normas que están en vigor. No queremos que haya ningún tipo de sorpresa al final del proceso, nuestro negocio depende también de esa tranquilidad que brindamos a los clientes, que saben que están haciendo su traslado con todos los papeles en orden y siguiendo todos los pasos debidos.