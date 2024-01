Villar de Cañas no se resigna a convertirse en 'huerto solar': "Es pan para hoy y hambre para mañana"

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera publicó este martes en el BOE la resolución que entierra definitivamente el almacén temporal de residuos nucleares: un proyecto nacido en 2006 que pretendía unificar en un solo punto el combustible gastado de todas las centrales hasta la construcción de un almacén definitivo y que será sustituido por la opción, más cara, de un almacén en cada central.

Desde que en 2011 fuera designado como sede, el pueblo de Villar de Cañas ha estado batallando por un almacén que veían como la gran oportunidad para la comarca para crear empleo cualificado gracias al almacén, al vivero de empresas anexo y al centro tecnológico asociado. Desde el primer momento tuvieron en contra al PSOE de Castilla-La Mancha con su líder al frente, Emiliano García Page, que desde el gobierno regional torpedeó cuanto pudo el proyecto.

Este martes, Page celebraba como un "triunfo" la resolución contra lo que él denomina "basurero nuclear" y que en su opinión no iba a crear ni inversión ni empleo. En el municipio, donde llegaron a construirse carreteras y naves para las empresas, la reacción es la contraria ante una noticia que ya conocían desde verano, cuando se publicó el contenido del Séptimo Plan de Residuos Radiactivos que descartaba la que era la opción preferida por los expertos.

El Ministerio establece que ahora ENRESA, la empresa que gestiona los residuos, deberá ceder gratuitamente los terrenos donde iba a levantarlo. El consistorio tiene previsto solicitarlos para que "pueda desarrollarse algún tipo de inversión industrial". En paralelo, no renuncian a su último cartucho: un recurso ante el Tribunal Supremo.

El alcalde del municipio, el popular Alejandro Pernías, explica a LD que ya están "estudiando con los abogados recurrir esta decisión" ante el alto tribunal por considerarla "injusta moralmente y también injusta legalmente". Y avisa de que los planes de este gobierno no sólo perjudicarán a su pueblo sino que son "perjudiciales para todos los consumidores porque se va a incrementar la factura de la luz al aumentar las tasas", en alusión a la anunciada subida de la denominada tasa ENRESA por la que las eléctricas pagan por sus residuos ante la adopción de una estrategia que es 2.000 millones más cara.

¿Placas solares en vez de tecnología nuclear?

El alcalde cuenta que en paralelo a la actuación judicial, quieren recuperar los terrenos "a la mayor brevedad" para emprender "llegado el caso los desarrollos industriales que competen a nuestro pueblo".

En cuanto a las opciones de futuro para el municipio, el presidente García Page lleva meses anunciando que existe una "alternativa" para crear "muchos más puestos de trabajo" a través de la energía limpia: un proyecto de energías alternativas en la misma zona que, aseguró en un acto reciente, posibilitará la instalación de empresas.

Desde el consistorio, toman los anuncios con escepticismo ante unas inversiones que "Page lleva anunciando desde 2015 y que nunca llegan". "Si consisten en huertos solares como los que ya se han desarrollado en otros pueblos, es pan para hoy y hambre para mañana", "no beneficia a la población, no genera puestos de trabajo y no supone una compensación justa por el sacrificio y el daño que se ha infligido a todos los pueblos de la comarca", que también se iban a beneficiar de las inversiones y de las subvenciones del Gobierno.

El desprecio a las zonas rurales

El alcalde señala rebatiendo a Page que es "absolutamente falso" que el ATC no fuera a crear empleo y apunta que suponía una inversión de más de mil millones, "la mayor inversión que podría haber venido nunca a Cuenca", sumada a las asignaciones y la mejora de infraestructuras.

"A los políticos en el sillón le importan poco las zonas rurales y cuando hay posibilidades de inversión industrial que nos pueden ayudar intentan arrebatárnoslas", señala a LD recordando los "muchos golpes" recibidos por un proyecto "que nos parecía una gran solución contra la despoblación". "Nuestro pueblo", continúa, "tiene una capacidad de resiliencia impresionante, e independientemente del ATC, seguimos adelante para poder vivir en nuestro hogar de la forma más próspera posible", concluye.