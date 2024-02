Los animalistas de Podemos proponen cortar el agua a las macrogranjas

Podemos ha aprovechado la sequía que asola Cataluña para arremeter contra la ganadería y el consumo de carne y este lunes ha anunciado que registrará una proposición no de ley en el Congreso para que se obligue a las macrogranjas y a las explotaciones agrícolas hiperintensivas a reducir su consumo de agua en un 80% en regiones afectadas por la sequía.

El Gobierno de la Generalidad catalana ha decretado la emergencia por sequía en Cataluña con medidas que implican la reducción en un 80% el riego agrícola, en un 50% el de ganadería y en un 25% el industrial y ocio. Para las granjas, en ningún caso se habla de reducir el consumo del agua de los animales, sino del agua de limpieza de las instalaciones. Así que la medida tampoco supondrá un gran ahorro en términos generales.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, no ha precisado si su moratoria afectaría al consumo de agua de los animales. Sin embargo, sí ha aprovechado para arremeter contra las empresas ganaderas y ha insistido en que "no se puede pedir a la ciudadanía que se deje de duchar o que no consuma agua cuando, por ejemplo, en Cataluña Casa Tarradellas tiene 23 macrogranjas".

Interporc ya precisó en un informe que el agua total consumida al año por el sector porcino es 54 hectómetros cúbicos, lo que representa el 0,05% del total de agua disponible en España. Además, destacan que de toda esa agua utilizada, únicamente un 8% corresponde al agua azul (el agua del grifo).

A pesar de ello, Fernández insiste en desplegar un "escudo climático" para recortar un 80% del agua a los regadíos hiperintensivos y a las granjas intensivas, lo que a su vez supondrá un incremento del precio de la carne para los consumidores, especialmente la de cerdo. la moratoria, según ha explicado, también debería extenderse a la apertura de nuevos regadíos ordinarios en cuencas afectadas habitualmente por la sequía, así como al control de suministros a aquellos regadíos ya existentes exceptuando la ganadería familiar y explotaciones pequeñas y medianas.

"Somos conscientes de que hay que reducir el consumo de agua, pero ese esfuerzo lo tiene que hacer quien más tienen, los fondos buitre y las grandes multinacionales extractivas que se están haciendo con el campo español, que están expulsando a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos y que además están provocando un daño irreparable a nuestro medio ambiente con ese consumo exorbitado de agua que hay que limitar", ha zanjado.