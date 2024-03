La restauración nocturna desarma a Yolanda Díaz: quiere acabar con un negocio de 4.000 millones

Mientras busca "algoritmos que no caminan por la calle" y cohetes en los que los ricos van a exiliarse a marte porque la tierra nos la estamos cargando, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha tenido tiempo para señalar otro espacio de libertad que cercenar sin despeinarse: el del ocio nocturno en España. Para Yolanda Díaz que haya bares que estén abiertos más allá de la una de la madrugada, es una auténtica locura.

Su última ocurrencia no ha tardado en ser contestada por el propio sector de la hostelería, un sector muy importante en nuestro país, ya que somos potencia mundial en turismo. "No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada", decía la ministra. "Es una locura pretender seguir ampliando los horarios hasta no sé qué hora", insistía.

Un empeño que ya contestó el sector en Libre Mercado. El presidente de los hosteleros de España, José Luis Yzuel, lamentaba que "una ministra se dedique a atacar a un sector, como el hostelero y el turístico, donde somos pioneros en el mundo con unas afirmaciones, además, exageradas porque la tónica general no es que todos los restaurantes estén abiertos hasta la una de la madrugada. Y si quieren abrir, ¿qué problema hay?", se preguntaba.

Un negocio de 4.000 millones

En este sentido, las reacciones no han cesado en Yzuel. Este miércoles hemos conocido un informe ofrecido por el panel Crest de Circana en el que se estima que los españoles gastamos anualmente cerca de 4.000 millones de euros en consumo ocasional por la noche en materia de restauración.

Una auténtica fortuna. El estudio muestra que un 15% de las visitas a establecimientos de comida y bebida se realizan entre las 23 horas y las 8 horas del día siguiente.

De esta forma, este patrón de consumo nocturno no solo demuestra la vitalidad del sector de la restauración, sino también su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores.

La vicepresidenta europea en Circana Foodservice, Edurne Uranga, ha destacado la importancia de este momento de consumo tras el fuerte impacto que sufrió la restauración por la pandemia. "En este contexto y en esta recuperación vivida en los últimos años la restauración nocturna ha demostrado ser no solo una gran actividad económica de gran importancia, sino un pilar fundamental de la identidad y la sociabilidad del país que nos aporta ocasiones de consumo especiales y oportunidades de crecimiento futuras", ha subrayado.

Los hosteleros, contra la propuesta

Tras el revuelo que han producido las declaraciones de la titular de Trabajo, Hostelería de España se mostró contraria a esta propuesta de controlar los horarios.

"Estamos totalmente en contra y no se sabe exactamente lo que se pretende, porque la hostelería de España es envidia en el mundo y un horario largo significa mayores plantillas, mayores salarios, más consumo y más negocio", aseguró ayer el presidente de la patronal hostelera, José Luis Yzuel.

Por su parte, Díaz ha afirmado este miércoles que no es un problema que los restaurantes estén abiertos a la una de la madrugada, sino las condiciones laborales de sus plantillas, que tienen que ser "dignas".

"A partir de las diez de la noche es horario nocturno, y a partir de esa hora tiene que ser retribuido un trabajador o una trabajadora como horario nocturno. Cosa que no se hace. Y además tiene que tener una compensación de descanso y de tiempo", ha defendido la ministra en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Díaz ha vuelto a cargar contra la "asombrosa frivolidad" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en sus declaraciones sobre este tema y le ha reprochado que, cuando habla de los restaurantes, "sólo piense en los que están a un lado de la barra".

"Cuando ella habla de libertad y de alegría (...) sólo piensa en los que están de un lado de la barra, no de los que están del otro lado de la barra. Y lo único que digo es que quien trabaje lo haga con condiciones dignas, con salud mental, con salubridad y con respeto a sus derechos laborales", ha dicho la ministra.

Díaz ha afirmado que ella también es una mujer "muy alegre" que quiere que haya ocio. Tanto es así, ha dicho, que uno de sus objetivos es reducir la jornada laboral en España para que los ciudadanos tengan "más tiempo para la vida".