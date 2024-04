Yolanda Díaz prepara su enésimo golpe a las empresas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha anunciado este viernes que va a reformar el concepto de "despido objetivo" de la legislación laboral. ¿Y cuál será la consecuencia de esa medida? Pues que al empresario le va a salir más caro despedir a un trabajador.

Actualmente, el despido objetivo en España tiene diferentes causas: "por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa", "por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables", "por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción" etc. Y este viernes, la líder de Sumar se ha referido a esto último.

Díaz ha acudido al Senado para dar cuenta de los planes de su departamento para esta legislatura. Entre todas las ideas laborales que Yolanda Díaz pretende llevar a cabo próximamente, la ministra de Trabajo ha avanzado que pretende modificar las causas económicas del despido objetivo. La Ley dice lo siguiente:

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Para Yolanda Díaz esto tiene que cambiar. "Todo lo que va vinculado a las causas, a los despidos objetivos, es necesario que reforcemos las causas. Esto es clave. En las económicas se puede despedir sencillamente si una empresa no alcanza los niveles de beneficios que había previsto. No es que tenga pérdidas, sino lo que había previsto. Bueno, pues algunas cosas tendremos que cambiar", ha avisado.

De 20 a 33 días por año

Por tanto, si las causas económicas dejaran de estar dentro del despido objetivo, automáticamente se dispararían las indemnizaciones que el empresario tiene que abonar al trabajador, desde los 20 días por año trabajados en la actualidad hasta los 33 días (lo que sería un despido improcedente). "Tenemos que disuadir a las empresas de cometer despidos que son injustificados. Que un despido no sea rentable" ha insistido.

Preguntado por este asunto, el abogado laboralista de Legálitas, Sergio Herrero, señala que "todavía hace falta que Yolanda Díaz nos diga qué es lo que quiere hacer: que no sea despido objetivo cuando haya beneficios en ningún caso, que no pueda serlo cuando hay pérdidas previstas... Nos falta información, pero lo que se necesita es seguridad jurídica y claridad en las normas".

El experto considera que "la ministra no se ha expresado bien cuando se refiere a los despidos objetivos porque un despido por causas económicas no es tan fácil de hacer, hay que justificarlo bien. En muchos casos, las empresas prefieren llegar a un acuerdo con el empleado antes que ir a los tribunales a defender ese despido objetivo porque es fácil que se lo tumben".

Despidos a la carta, su nuevo objetivo

Durante su comparecencia, Díaz ha insistido en su idea de que el despido en España "no tiene carácter disuasorio ni resarcidor, entre otras cosas porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho. No es un problema de 33, de 40 o de 45 días, es que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro".

Y es que, la ministra de Trabajo se excusa en Europa para encarecer las indemnizaciones por despido porque "la Carta Social Europea" obliga a "reparar adecuadamente los daños causados a las personas trabajadoras en caso de extinción laboral para que sea una medida realmente disuasoria avanzando, paralelamente en el refuerzo de la causalidad".

Desde la pasada legislatura, Yolanda Díaz pretende aplicar distintas indemnizaciones (más altas que las actuales) según el perfil de cada trabajador despedido en lugar del criterio actual: el tiempo que lleva el empleado trabajando en una empresa antes de ser despedido, que es la referencia clave para calcular la indemnización junto con el tipo despido.

Como ya hemos publicado en Libre Mercado, esta idea consistiría en encarecer la indemnización de un trabajador de más edad, de una mujer o de una persona LGTBI (los considerados por Trabajo como vulnerables). Sin embargo, su implantación podría generar un efecto perverso entre los perfiles de trabajadores que teóricamente se quiere proteger, ya que generaría un desincentivo para que las empresas contraten a mujeres o personas mayores si les sale más caro despedirlos.

Sube el IPREM un 3%

Díaz ha asegurado también que el Gobierno va a seguir trabajando en algo "que es muy viejo en Europa y muy nuevo en España": la democratización de las empresas a través de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.

Además, Díaz también ha anunciado que subirá el IPREM un 3%, que subirá el SMI cada año y que llevará a cabo la imposición de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Según sus cálculos, "afectará a más de 12 millones de personas".