Barcelona vende más de 200 pisos con okupas dentro: el verdadero problema de la falta de alquiler residencial

Mientras el Gobierno inicia su particular cruzada contra los pisos turísticos -a los que culpa de la falta de alquiler residencial-, la Plataforma de Afectados por la Ocupación sigue tratando de demostrar que detrás del problema de vivienda hay otra lacra que el Ejecutivo ignora y que es mucho más fácil de solucionar: la impunidad okupa.

Para ello, las víctimas han iniciado un estudio del mercado inmobiliario de las principales provincias de España que pretende sacar a la luz la gran cantidad de pisos que se ponen a la venta con okupas dentro ante la imposibilidad de recuperarlos. Especialmente significativo es el caso de Barcelona, cuyo alcalde, el socialista Jaume Collboni, ha decidido prohibir directamente los pisos turísticos, creyendo que esa es la solución a todos los males.

"Aquí van otros 200 pisos okupados a la venta en Barcelona. No son todos, pero no damos abasto para recopilar todo lo que hay publicado", reza el mensaje que ha publicado en su cuenta de X la Plataforma de Afectados por la Ocupación, cuyas víctimas dicen estar "realmente cansados de los discursos negacionistas o minimizadores" de esta lacra que afecta a miles de familias en toda España. "No somos bulos", le recuerdan a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Estamos realmente cansados de los discursos negacionistas o minimizadores de la #okupacion. Aquí van otros 200 pisos #okupados a la venta en #Barcelona. No son todos, pero no damos abasto para recopilar todo lo q haya publicado #nosomosbulos ⁦@isabelrguez⁩ @viviendagob ⚠️‼️ pic.twitter.com/sXmpenz5WG — Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) July 24, 2024

Los anuncios de la polémica

Al igual que sucediera en Málaga o Gran Canaria, la mayor parte de los pisos que han encontrado en Idealista en la ciudad condal rondan los 40.000 o 50.000 euros, aunque incluso han encontrado alguno por 25.000. Lo más caros, situados en mejores zonas y con hasta 4 habitaciones, pueden alcanzar los 130.000 euros. Sin embargo, todas las ofertas van dirigidas a inversores, ya que, tal y como advierten muchos de los anuncios, será el comprador el que tenga que asumir el coste y el tiempo que se tarde en echar a los okupas, un proceso que se puede alargar durante años.

"Oportunidad solo para inversores. Piso okupado ilegalmente", rezan la mayor parte de los anuncios. "El activo se encuentra ocupado por persona sin justo título y sin los suministros debidamente contratados", añaden otros. A cambio, eso sí, es fácil encontrar auténticas gangas, incluso en barrios como el de San Andrés, "un distrito donde se funde el carácter más moderno e innovador del municipio de Barcelona", como presume uno de los vendedores, que ofrece un piso de dos habitaciones por 47.800 euros.

Anuncios con okupas dentro encontrados en Idealista

Aun así, los anuncios incluyen varias advertencias como que "debido al estado ocupacional, no se pueden realizar visitas", que "las fotografías pueden no corresponderse con el estado actual de la vivienda" o que la compra "no se puede financiar". Aquellas que son comercializadas por las inmobiliarias de los bancos más conocidos de nuestro país, explican esto último con más detalle: "El estado de ocupación y/o los impedimentos para que el inmueble pueda ser visitado libremente por los técnicos impedirían su tasación oficial conforme exige la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, por lo que el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado". De ahí que los anuncios se dirijan fundamentalmente a inversores, ya que el comprador ha de tener todo el importe ahorrado o solicitar un préstamo personal, con el consiguiente elevado tipo de interés.

Por otro lado, y debido a las sustanciosas rebajas que los vendedores se ven obligados a hacer, muchos optan por cubrirse las espaldas: "El precio del inmueble ha sido fijado en atención a que se adquiera ocupado, por lo que no aplicaría dicho precio si en el momento de formalización de la escritura pública el inmueble se encontrara libre de ocupantes".

El problema no es de los pisos turísticos

Con todo, si algo demuestran los 200 pisos con okupas dentro hallados a la venta en Barcelona, los más de 100 en Málaga o los 70 en Gran Canaria es que el problema de la falta de vivienda residencial no es -o, al menos, no solamente- de los pisos turísticos. No en vano, desde la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ponen precisamente como ejemplo lo sucedido en la ciudad condal. "Hace 10 años que Barcelona congeló la concesión de nuevas licencias y, en este tiempo, ha caído en torno al 8% el número de apartamentos de uso turístico en la capital. Y, aun así, la falta de vivienda y el precio medio ha subido igual o más que la media española, así que de esto podemos inferir que el problema no es de los pisos turísticos", sentenciaba hace unas semanas en declaraciones a Libre Mercado su presidente, Miguel Ángel Sotillos.

Al igual que la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Sotillos tiene claro que es precisamente esta lacra la que alimenta el temor de los propietarios: "La realidad es que, si no hay alquileres, es gracias a unas leyes que permiten que, si alguien te deja de pagar, tardes dos años, como mínimo, en recuperar tu casa".