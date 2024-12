Lena Sandberg: "Los afectados por los impagos de las renovables se sienten atrapados"

La abogada Lena Sandberg, socia del prestigioso bufete internacional K&L Gates, ha participado en la IV Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Inversión y Seguridad Jurídica. El evento, celebrado en Bruselas, sirvió para poner encima de la mesa las consecuencias derivadas de la retirada retroactiva de las primas renovables y del impago de los laudos que condenan a nuestro país por dicha reversión.

Ante más de 150 personas, la jurista recordó que "los combustibles fósiles son simple y llanamente más baratos que la energía renovable" y que, aunque la diferencia de coste se ha reducido en los últimos años, "la brecha era muy significativa en el momento en que España y Europa empezaron a ofrecer incentivos para promover el desarrollo de estas tecnologías limpias. El caso de España fue muy destacado porque las primas renovables fueron especialmente atractivas y tuvieron un innegable éxito a la hora de captar inversión. Sin embargo, España decidió darle un ‘hachazo’ de más del 50% a esos incentivos", lo que generó "una respuesta lógica por parte de los inversores, que optaron por iniciar acciones legales".

Sandberg indicó que "España nunca cuestionó estos procedimientos de arbitraje. Ha perdido en la mayoría, pero se ha jactado de las pocas victorias que ha logrado. Ha concurrido a todos los arbitrajes, invirtiendo más de 70 millones de euros en sus estrategias de defensa legal". Criticó que "ahora que la situación está clara en buena parte de los litigios, España ha pasado a afirmar que no reconoce los laudos, que no se siente vinculada al cumplimiento de los resultados y que, si pagase los mismos, estaría abonando una ‘ayuda de Estado’ potencialmente incompatible con las regulaciones europeas".

La abogada danesa planteó que "los inversores que acudieron al mercado español lo hicieron sabiendo que España les brindaba las garantías propias de ser un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), así como de los convenios que regulan los arbitrajes en órganos como el CIADI, así como en otras instancias, como la Corte de La Haya. Esas garantías de poder convocar un arbitraje en caso de diferencias relativas a inversiones son las que dieron pie a los procesos en los que se ha condenado a España, de modo que desatender el pago de estas indemnizaciones supone generar una situación de indefensión a las empresas e inversores afectados".

"Si revisamos los compromisos del informe estratégico que ha coordinado Mario Draghi, o si nos atenemos a las palabras de Ursula von der Leyen en sus discursos de referencia, vemos que Bruselas ha identificado una preocupante brecha en materia de inversión. Nadie discute ya que falta inversión en Europa y la UE se ha comprometido a relanzarla. De hecho, la UE apunta que la inversión verde es prioritaria para lanzar la transición energética. Sin embargo, si se quieren lograr esos fondos, y si se quiere captar esa financiación, entonces no se puede impagar laudos que afectan a quienes invirtieron tanto dinero en energías limpias", recalcó.

Como explicó la socia de K&L Gates, "desde España y la UE se ha deslizado la idea de que, aunque formaban parte del TCE, no pretendían aceptar la cláusula del Tratado que da pie a los arbitrajes en caso de disputas. Sin embargo, esto no tiene ningún sentido, porque el TCE incluye los arbitrajes como un elemento central del tratado y, en el momento de la firma, no se incluyó ningún tipo de excepción. De hecho, tampoco se formuló ningún tipo de reserva. Por lo tanto, no tiene sentido plantear esto ahora y pretender cambiar el pasado. ¿Tiene sentido formular un cambio de parecer a futuro? Bueno, uno puede decir "bien, prefiero no estar en un acuerdo que permite arbitrajes" y, si es así, pues en ese caso tiene sentido abandonar el tratado hoy y evitar tales escenarios mañana. Pero aquí estamos hablando del pasado y, en el pasado, los tratados estaban en vigor e incluían los arbitrajes".

Sandberg apuntó que los afectados le han transmitido que, "como inversor, te sientes atrapado, porque te han invitado a confiar tu dinero en un sector que por aquel entonces requería grandes desembolsos y lidiaba con una incertidumbre tecnológica muy significativa. Pues bien, estos empresarios hicieron el esfuerzo y luego se han encontrado con que el gobierno revirtió las remuneraciones prometidas, dejando sin rentabilidad sus proyectos. Es una situación muy lesiva. ¿Y ahora España y Bruselas quieren convencer a los inversores que arriesguen su capital para impulsar el hidrógeno? Con estos impagos encima de la mesa, es imposible generar confianza".

Los arbitrajes son, en opinión de la abogada nórdica, "un canal efectivo que ha permitido la resolución pacífica de disputas entre gobiernos y empresas internacionales. Si consideramos que, a futuro, no deben jugar un papel en Europa, esa es, en mi opinión, una posición arriesgada y cuestionable pero, si eso es lo que se concluye políticamente, es una opción que se puede tomar. No obstante, para mirar al futuro, primero hay que mirar al pasado y al presente y, a fecha de hoy, estas reclamaciones siguen en pie. ¿Qué hacemos? Pues arreglemos el pasado y busquemos fórmulas a futuro".