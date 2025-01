Votación crucial para las víctimas de la okupación: ¿adiós al polémico decreto antidesahucios?

Por primera vez en cinco años, las víctimas de la okupación ven una posibilidad real de que los socios de investidura de Pedro Sánchez tumben el polémico decreto antidesahucios que debe convalidarse este miércoles en el Congreso. La crisis abierta con Junts y la reciente suspensión de las negociaciones entre el PSOE y los de Puigdemont abre la puerta a un escenario en el que estos últimos ya han amenazado con votar en contra del decreto ómnibus aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, que incluye, entre otras cosas, la suspensión de los desahucios en caso de vulnerabilidad.

Tal y como llevan denunciando las víctimas desde 2020, esto ha terminado convirtiéndose en un coladero que, en la práctica, no ha hecho otra cosa que institucionalizar la ya bautizada como inquiokupación, protagonizada por inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se niegan a abandonar la vivienda. Así, son los particulares los que se ven obligados a mantener a unos okupas que, sabiéndose impunes, ni siquiera se molestan en buscar alternativas habitacionales a las que puedan hacer frente. Otros, directamente, podrían hacerlo y no lo hacen, tal y como ha venido denunciando la Plataforma de Afectados por la Ocupación, "porque no les da la gana y porque el Gobierno se lo permite".

En esta tesitura, el colectivo dirigido por Ricardo Bravo lleva años trabajando en los despachos para tratar de convencer a Junts y PNV de la necesidad de tumbar de una vez por todas este polémico decreto, apelando a un electorado, el suyo, que no es precisamente de izquierdas y que, por tanto, a priori, no debería comulgar con medidas de este tipo. Conscientes de ello, los portavoces de uno y otro partido se han reunido con las víctimas e incluso les han mostrado su "empatía". Sin embargo, en la práctica parlamentaria, las cosas son mucho más complicadas. Las deudas y compromisos cruzados han hecho hasta ahora imposible que esos gestos se traduzcan en un golpe en la mesa, pero, por primera vez en cinco años, se atisba una mínima posibilidad de que eso suceda.

En manos de Junts... Y del PP

Aunque los de Junts son imprevisibles —como han demostrado en numerosas ocasiones en el Congreso, cambiando el voto en el último minuto—, fuentes del entorno del Puigdemont ya han amenazado en las últimas horas con un "no" al llamado decreto ómnibus, que este mismo miércoles se someterá a convalidación en un pleno extraordinario convocado a tal efecto.

Confiando en que el PP vote en contra, su rechazo tumbaría la suspensión de los desahucios. Sin embargo, hasta el último minuto, nadie se atreve a cantar victoria: ni por la desconfianza que les generan los independentistas, ni por el hecho de que dicho decreto incluya otras medidas que podrían hacer que el PP se replanteara la abstención, como la subida anual de las pensiones, la prolongación de las bonificaciones al transporte en ferrocarril y autocar o, sobre todo, facilidades financieras para que la Comunidad Valenciana haga frente a los gastos causados por la Dana.

Por lo que respecta al PNV, los nacionalistas han dejado claro en no pocas ocasiones su rechazo a las medidas que favorecen la okupación. Sin embargo, el mencionado decreto incluye un jugoso regalo que hará que, casi con toda seguridad, lo asuman sin remilgos: un palacete ubicado en París y valorado en más de 15 millones de euros, que el PNV podrá rentabilizar desde el primer día al convertirse en casero del Estado español, puesto que dicho edificio seguirá siendo la sede del Instituto Cervantes al menos hasta diciembre de 2030.

Manifestación en el Congreso

Conscientes de la trascendencia que la votación tendrá para miles de familias —se estima que, en España, hay más de 80.000 víctimas de la llamada inquiokupación—, la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij) ha convocado una concentración este mismo miércoles a las 11 de la mañana a las puertas del Congreso de los Diputados.

El objetivo: presionar precisamente a los socios de Sánchez para que se atrevan a tumbar por fin el polémico decreto antidesahucios que "está llevando a la ruina a miles de propietarios, jubilados y trabajadores, obligándoles a hacer de escudo social con sus propiedades privadas, manteniendo a familias que no les competen".

Por otro lado, desde Aprovij insisten en que, además de trasladar al ciudadano particular una responsabilidad que corresponde al Estado, dicha medida "perpetúa la inseguridad jurídica y dificulta el acceso a la vivienda". No en vano, si algo ha conseguido el RD 11/2020 es que cada vez haya menos viviendas de alquiler. De ahí que las víctimas exijan "soluciones justas que beneficien tanto a propietarios como inquilinos responsables", y que su lema sea muy claro: "No alquilamos hasta que nos protejáis".