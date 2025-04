La frustración de un arquitecto al explicar a Gonzalo Bernardos en la Sexta por qué no hay vivienda barata

Esta semana, una discusión sobre la crisis de la vivienda en el programa de La Sexta Xplica ha corrido como la pólvora en redes sociales.

Los protagonistas del acalorado debate eran el economista de cabecera de la cadena, Gonzalo Bernardos, y el arquitecto e inversor, Jon Goitia, habitual del programa.

La disputa se debía a que Goitia explicaba que "ninguna promotora está haciendo vivienda asequible en España porque no le salen los números", una afirmación que Bernardos negaba rotundamente. "Yo te ofrezco 20 promotoras que están dispuestas a hacerlo" espetaba.

Goitia insistía en que "no hay ninguna promotora que haga vivienda asequible a gran escala", a lo que Bernardos le respondía una y otra vez que "no es verdad". Los gestos del arquitecto ante su oponente en el debate resultaban muy representativos de su hartazgo y frustración. El vídeo ya tiene casi 500.000 visualizaciones.

La frustración del segundo 45 me ha roto el corazón y no es coña eh. Es la frustración de quien ve que el de delante está destrozando su país y los demás son demasiado imbéciles como para verlo pic.twitter.com/MocsWJdhPi — Don Antoño (@AntonioGoBe) April 16, 2025

¿Por qué no hay vivienda asequible?

El arquitecto cuenta a Libre Mercado que "ese programa es de hace unos meses", aunque el extracto se ha popularizado ahora. Respecto a lo que estaba tratando de argumentar, Goitia ha insistido en que "apenas hay vivienda de obra nueva asequible en España por lo caro que está el suelo y por la cantidad de normativas que tienen que cumplir los promotores: técnicas, impuestos... "

El experto explica que los promotores "son incapaces de sacar con beneficio viviendas que pueda comprar la demanda más insatisfecha, que es la más insolvente a nivel de compra", Por eso, "hay tal agolpamiento de la demanda en alquiler, porque la mayoría de la gente que está alquilando lo hace por obligación, no por gusto" añade.

Concursos de suelo gratis, desiertos

En este sentido, Goitia cuenta que "ha habido varios concursos de cesión de suelo por 75 años en la Comunidad de Madrid, y han quedado desiertos". La razón es que "a los promotores no les salen las cuentas ni cediéndoles el suelo gratuitamente durante 75 años porque tienen que ser viviendas dedicadas al alquiler asequible, y tú cuando construyes, tienes que pagar un edificio en 15 años máximo y vas a recuperar la inversión vía alquiler asequible hasta el año 40 o 50".

Eso significa que, "desde el 15 que terminas de pagar la deuda hasta el 50 estás en pérdidas" asegura. Entonces, "¿qué inversión te merece estar 35 años en pérdidas?" se pregunta Goitia. "Pues así quedan los concursos desiertos" sentencia.

En definitiva, "no se puede hacer vivienda asequible para venta porque al precio no llegan los jóvenes, y tampoco se puede hacer vivienda accesible en alquiler porque el retorno es tan lento, que no te cubre la inversión. Y Bernardos debería saberlo" concluye.

Solución: cambios de uso y segregaciones

Sobre las posibles soluciones para que florezca la vivienda asequible en España, Goitia no solo pone el foco en liberalizar el suelo, "que no es malo, pero no resuelve el problema de los jóvenes, que no llegan en precio a la obra nueva". Además, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se libere suelo, se construya un edificio y pase a la gente" se pregunta.

El arquitecto señala que, actualmente, "hay otras soluciones mucho más rápidas y mucho más lógicas, como es que se volvieran a permitir los cambios de uso para viviendas pequeñas; que se permitan segregaciones sin límites a pisos, por ejemplo, del barrio de Salamanca o de barrios grandes; segregaciones de casas grandes de 300 o de 400 metros, que se puedan partir en cuatro, en cinco, en seis viviendas y no las limitaciones que hay ahora, que apenas las permiten o tienen que estar aprobadas por las comunidades de propietarios" lamenta.

Precisamente, Jon Goitia está especializado en el cambio de uso de locales a viviendas en Madrid. El empresario lleva años denunciando las numerosas barreras con las que se encuentra, sobre todo, por parte del Ayuntamiento de la capital, para llevar a cabo estas transformaciones, lo que dificulta el aumento de la oferta de vivienda en la ciudad.

Goitia insiste en que "las principales ciudades de España, que es donde hay el problema de la vivienda, están llenas de viviendas grandes que no ocupa suficiente gente y de inmuebles obsoletos, sean oficinas o locales" a los que se les podría dar una segunda vida si los políticos no pusieran tantas trabas.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.