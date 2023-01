La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volvió a cargar contra los empresarios a razón de la desbocada tasa de inflación que están experimentando los alimentos en la cesta de la compra de los españoles.

Concretamente, los datos publicados el pasado viernes por el INE indican que los alimentos subieron en diciembre de 2022 un 15,7% respecto al mismo mes del año anterior, siendo esta la cifra más alta más alta desde que hay registros. Además, la inflación de los alimentos se sitúa completamente disparada respecto al IPC general, que ya está conteniéndose, y se ubicó en diciembre en el 5,7%.

Es precisamente este sorprendente diferencial entre el ascenso de los precios generales y de los alimentos lo que aprovechó la vicepresidenta segunda para cargar contra los empresarios del país, a los que acusa de estar forrándose con la inflación. "Con los datos del IPC, y en algunos sectores, como en la alimentación, está claro que, homologando a un gallego como yo, (el líder del PP) Alberto Núñez Feijóo, hay alguien aquí que se está forrando. No era quien decía Feijóo, pero algo hay que hacer aquí", aseguraba Díaz el viernes 13 de enero.

La ministra insistió en que "allí donde actúa" el Ejecutivo se ha conseguido bajar los precios, como en la energía, a pesar de se decía "que no se podía hacer", al tiempo que subrayó que no se puede seguir admitiendo que las empresas "sigan engrosando sus beneficios a costa de los salarios y del esfuerzo de los trabajadores".

"Estamos en una crisis y va de quién aporta, que la crisis no se salde a costa de los que menos tienen, tiene que saldarse por arriba. No se puede admitir, y se está demostrando, que una parte de la inflación subyacente se explica solamente por esto, por los beneficios de la empresas y, como país, no puede seguir pasando", remarcó la ministra comunista.

La patronal se defiende: "Prefiere hacer populismo"

Las primeras críticas a las palabras de Díaz llegaron desde la patronal catalana, Foment del Treball. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, exigió "rigor y seriedad" a la ministra y manifestió "con rotundidad" que ni los empresarios ni los beneficios empresariales son los responsables del incremento de precios en el sector alimentario.

Sánchez Llibre apuntó que Díaz "lo sabe perfectamente pero prefiere, irresponsablemente, hacer populismo" en un tema que está perjudicando a muchas familias, autónomos y pymes.

Las incoherencias de Díaz

El estupor del sector empresarial crece ante las declaraciones de Yolanda Díaz, y es que no es la primera vez que acusa a las compañías productoras y distribuidoras de alimentos de ser las culpables de la inflación. De hecho, la ministra llegó a proponer un impuesto extraordinario para estas empresas, abogó por limitaciones de precios, por la creación de cestas con precios controlados e incluso por la constitución de una compañía estatal de alimentos.

Sin embargo, la retórica de Díaz carece del rigor y el sentido común que debería caracterizar el trabajo de una ministra del Ejecutivo, que ni siquiera se atreve a dar un solo dato o a explicar de qué forma se están aprovechando las empresas. Por otro lado, cabe plantearse la razón por la que los alimentos suben ahora tanto. ¿Es que las malvadas empresas se han dado cuenta ahora de que pueden forrarse subiendo precios? ¿Acaso antes, cuando los precios se mantenían prácticamente estables, las compañías de alimentación eran tontas, o demasiado buenas? ¿No ha pensado Yolanda Díaz que quizá los precios de los alimentos se estén disparando por el ascenso de las materias primas, y que el IPC general está sesgado a la baja por la reducción de los productos energéticos en los últimos meses? ¿No ha pensado Díaz que las empresas de supermercados apenas tienen márgenes de beneficios, de entorno al 2%?

Pero quizás lo más sangrante es que la vicepresidenta aproveche siempre que puede para cargar contra los empresarios por el ascenso de los precios, pero nunca plantee que el gran beneficiado de la inflación está siendo el propio Estado, que ha disparado la recaudación en impuestos indirectos como el IVA. De acuerdo a los últimos datos de Hacienda, las administraciones públicas recaudaron de enero a noviembre de 2022 un récord de 79.726 millones de euros solo por IVA, un 16,2% más que en el mismo periodo 2021. Y si tenemos en cuenta todos los impuestos, la recaudación total ascendió a 239.789 millones de euros, un 7,3% más.

Tras acumular toda esa recaudación, y tras un año de inflación disparada, el Ejecutivo decidió al fin rebajar el IVA de los alimentos cuando el 2022 ya concluía. Y además lo hizo de manera parcial, discriminando sin motivo aparente a alimentos como la carne, el pescado, las conservas, los yogures, el café o el agua embotellada.