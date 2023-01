Sánchez renueva el 'cheque-voto' de los 400 euros para los jóvenes: "¡No dejes todo para última hora!"

Se acercan las elecciones y nuestros políticos lo saben. Así que se han puesto manos a la obra con una de las mejores estrategias en lo que a la captación de voto se refiere: repartir dinero público a discreción. Y si puede ser a los más jóvenes, que cuentan con menor formación y que incluso votan por primera vez, mejor que mejor.

En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decido renovar una de sus políticas estrella para los más jóvenes: el bono cultural. Al igual que en la primera convocatoria, esta paga se efectuará a quienes cumplan 18 años durante el año 2023. El importe de la subvención es de 400 euros, y puede utilizarse para "adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales".

¿Cumples 18 años en 2023? 🎂 ¿Tienes nacionalidad española, residencia legal en España o eres solicitante de asilo? 🥳 ¡Enhorabuena, en breve podrás pedir tu #BonoCulturalJoven y recibir 400€ para gastar en cultura! 🥳 https://t.co/wfh9EU27BW pic.twitter.com/QZSjMFA7oQ — Bono Cultural Joven (@BonoCultural) January 20, 2023

Pese a que los trámites aún no están habilitados, la cuenta de Twitter dedicada a promocionar el bono lleva varios días instando a quienes cumplen 18 años a estar preparados para inscribirse lo antes posible. En Moncloa lo tienen claro: quieren que, antes de las elecciones, hayan recibido ya su subvención la mayor cantidad posible de nuevos votantes. "¡No dejes todo para última hora! Aunque el plazo de solicitud aún no está abierto, si naciste en 2005, para pedir el #BonoCulturalJoven este año necesitarás alguno de estos métodos identificativos", explica la campaña.

Los 400 euros del cheque podrá utilizarse de la siguiente manera: 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales; 100 euros para consumo digital o en línea; y 100 euros para productos culturales en soporte físico.

La discrecionalidad de esta ayuda, que permite su uso para suscribirse a Netflix o comprar videojuegos, ha sido objeto de numerosas críticas. Incluso muchos jóvenes han decidido cobrarla con el único fin de comprar artículos y posteriormente revenderlos en plataformas como Wallapop. No obstante, si nos ceñimos a la percepción de los beneficiarios del bono, estos no parecen estar muy dispuestos a cambiar su voto por el hecho de recibir una paga. "La idea de darnos dinero a los jóvenes es claramente para comprarnos el voto", aseguraba un joven a Libre Mercado. "Yo ya tengo claro mi voto y 400 euros no me van a hacer cambiar de idea", incidía otra receptora de la ayuda.

Feijóo propone un interrail español

Conscientes del plan de Sánchez para amarrar el voto joven a las puertas de las elecciones, la oposición diseña su propia estrategia. Así, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes una curiosa propuesta: crear un interrail español que garantice un precio fijo para recorrer en tren todos los puntos de la geografía española. Sería algo similar al ya existente interrail europeo, utilizado especialmente por los jóvenes para viajar por todo el continente a precios reducidos.

"Para que todos los españoles, y especialmente los jóvenes, tengan una tarifa plana para recorrer la totalidad de España mediante un precio fijo" porque "es un problema que los españoles, por un problema económico o falta de incentivos, no conozcamos nuestro país", ha destacado Feijóo como parte de una batería de propuestas para el turismo en el contexto de la celebración de Fitur.

Además del interrail, las propuestas planteadas por el líder del PP para el turismo nacional incluyen una ley del turismo, un perte de 12.000 millones de euros, un plan renove de instalaciones hoteleras o incentivos fiscales para el autoempleo de jóvenes.