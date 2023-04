Ferrovial no se acobarda y manda una carta al Gobierno pidiendo "respeto" a sus accionistas

Ferrovial no se achica ante las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez. El consejero delegado de la firma de infraestructuras, Ignacio Madridejos, ha respondido a los ataques gubernamentales en una contundente carta tan solo un día después de que el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, enviase una misiva a la compañía cuestionando las motivaciones económicas de su fuga a Países Bajos.

En el escrito, Ferrovial ha reclamando "respeto" a los accionistas de la empresa si finalmente respaldan el traslado de sede. Según el texto al que ha tenido acceso El Mundo, Madridejos recuerda al Ejecutivo que hay "una pluralidad de razones" más allá de cotizar en EEUU para marcharse del país. "Se han consignado las diversas razones e implicaciones económicas de la operación para la Sociedad. Serán los accionistas los que hayan de valorarlas" añade.

Como ya publicó Libre Mercado, la decisión de Ferrovial de marcharse a Países Bajos persigue blindar el proceso de internacionalización y crecimiento de la corporación a partir de un entorno de mayor seguridad jurídica (que no encuentran en España), más facilidades para obtener financiación y un clima fiscal más atractivo.

Tanto es así que, desde la compañía de infraestructuras ya habían reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez mejores condiciones para hacer negocios. La última vez fue hace tres meses, cuando el máximo responsable de la firma, Rafael del Pino, realizó una profética intervención en la que ponía encima de la mesa las deficiencias de nuestro país como destino inversor.

Además, otro de los motivos esgrimidos por Ferrovial para llevar a cabo el cambio de sede es conseguir cotizar en el mercado norteamericano de una manera más rápida sencilla y directa. Mantener su sede en España no lo impide, pero lo dificulta.

El Gobierno ha negado este extremo y dijo ayer a Ferrovial por carta que "tanto el Gobierno como la CNMV y BME estamos comprometidos y dispuestos a impulsar que las empresas españolas tengan el mejor acceso posible a dichos mercados con las acciones que sean oportunas".

Este martes, para ejercer más presión sobre la firma de Rafael del Pino, el Ejecutivo amenazó con Hacienda advirtiendo de que si su traslado no tiene "una lógica empresarial que no persiga únicamente el ahorro tributario, será la Agencia Tributaria quien tendrá la última palabra y determinará si la operación de restructuración y cambio de sede responde o no a un motivo económico válido".

Ante este chantaje tributario, Madridejos ha asegurado que "no compartimos en modo alguno su afirmación. La doble cotización desde los Países Bajos es una alternativa expedita y bien conocida, mientras que la posibilidad de lograrla desde España carece de precedentes y se encuentra sujeta a interrogantes técnicos y operativos que, en el mejor de los casos, harían incierto el calendario de su hipotética implementación". Por tanto, "el consejo de administración de Ferrovial ha considerado preferible para el interés social recurrir a vías ya contrastadas de cotización directa".

Que el Gobierno pudiera hacer que Hacienda excluya a Ferrovial de los beneficios fiscales de fusiones en territorio europeo, propinándola por tanto un varapalo impositivo, ha espantado a la firma. "La secretaría de Estado de Economía no debería prejuzgar ni condicionar el criterio puramente técnico que correspondería aplicar a otros organismos" ha dicho el directivo de la compañía refiriéndose a la Agencia Tributaria.