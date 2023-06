Fracaso en Bruselas de la Ley de Restauración contra el mundo rural que apoya el Gobierno de Sánchez

La Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE se ha topado este martes con un nuevo fracaso. Después del voto en contra de las comisiones de Pesca y de Agricultura, en esta ocasión ha sido la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (ENVI) la que también ha rechazado esta propuesta de la Comisión Europea que afectará gravemente a ganaderos, pescadores y agricultores obligando a los estados miembros a restaurar todos los ecosistemas dañados antes de 2050 y a reducir a la mitad el uso de plaguicidas químicos antes de 2030.

La votación final ha sido de 44 votos a favor, 44 en contra y 0 abstenciones, por debajo de la mayoría a favor. Ahora la responsabilidad recae en el pleno del Europarlamento que debe decidir si, en coherencia con las decisiones de las comisiones de Pesca, Agricultura y Medio Ambiente, tumban definitivamente la Ley de Restauración de la Naturaleza.

Existen numerosas presiones desde el frente izquierdista y los lobbies "ecologistas" para que la ley salga adelante. Incluso el pasado martes, el Consejo europeo formado por los ministros de Agricultura de los estados miembros acordó apoyar la norma con el voto en contra de Polonia, Italia, Finlandia y Suecia y la abstención de Austria, Bélgica y Países Bajos. También decidieron excluir de los objetivos a los molinos eólicos y las placas fotovoltaicas, lo que supone todo un golpe bajo para agricultores, ganaderos y pescadores, que tendrán que pagar de su propio bolsillo (con los fondos de la PAC) las reformas y podrían perder hasta un 40% de la superficie productiva en España, según Asaja.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que hace semanas celebraba lo que parecía una victoria inminente e incluso lamentaba que la ley se quedaba corta, se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el resultado de la votación de la comisión de medio ambiente, que supone prácticamente el golpe de gracia de una ley que no ha gustado a nadie. Según Ribera, los que votan en contra de la ley "no debaten, no proponen, no comparten el objetivo de restaurar ecosistemas".

Toca ahora debate en el pleno del Parlamento Europeo.

"Deberían retirar la ley por vergüenza torera"

El responsable de Asaja en Bruselas, José María Castilla, califica el rechazo de la Comisión de Medio Ambiente como "una victoria importantísima" después de "doce meses de arduo trabajo contando a los eurodiputados y al Ministerio de Transición Ecológica todos los efectos negativos que tendría esta reforma".

En opinión de Castilla, el mundo rural está en contra de cómo se ha redactado la ley, cómo se les ha excluido del proceso y cómo a día de hoy sería imposible de implementar. Por ese motivo, considera que "se ha hecho justicia" y ahora mismo "está clarísimo que el Parlamento Europeo no quiere esta ley tal y como la ha presentado la Comisión Europea, que, por vergüenza torera, debería retirarla y volverla a rehacer".

Si no hay sorpresas de última hora, todo apunta a que el Parlamento Europeo rechazará la Ley de Restauración de la Naturaleza en la sesión plenaria de julio en Estrasburgo, a falta de que la Conferencia de Presidentes fije la fecha concreta en la agenda.

"Suponía la ruina para el mundo rural"

Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, también miembro de la Comisión de Medio Ambiente, ha denunciado "los intentos de la izquierda europea de criminalizar a agricultores, ganaderos y pescadores, culpándoles del cambio climático, cuando son precisamente ellos, que viven del medio rural, quienes mayores esfuerzos hacen por preservar el medio ambiente".

La exministra ha asegurado que la propuesta rechazada hoy "suponía la ruina para el mundo rural, ya que obligaba a los agricultores a abandonar un 10% de las tierras cultivables, y ponía en riesgo la seguridad alimentaria, ya que limita en exceso el uso de fertilizantes químicos sin que existan alternativas viables".

Además, ha señalado, "encarecería aún más los alimentos para todos los ciudadanos, ya que supone menos fondos de la Política Agraria Común, con la que se pretende financiar estas medidas, más gastos de producción y menos tierras cultivables".

Montserrat ha reiterado "el compromiso del PP en la lucha contra el cambio climático y de promover políticas con este fin que estén basadas en estudios rigorosos de impacto medioambiental, social y económico y pactadas con los afectados, es decir, con el sector primario".

Por todo ello, "reiteramos a la Comisión Europea que retire esta propuesta y trabaje en una nueva que marque objetivos realistas, que esté acordada por el sector primario y que tenga en cuenta el contexto de guerra y tensión inflacionaria en Europa", ha recordado la portavoz del PP.