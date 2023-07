Yolanda Díaz reabre la subasta de la jubilación anticipada: a quién quiere beneficiar y cuáles serían las consecuencias

Si Pedro Sánchez promete subsidios y ayudas (del bono cultural al cheque interrail), Yolanda Díaz contraataca con algo más sustantivo: la jubilación anticipada. No para todos, claro, sólo para algunos colectivos; eso sí, muy significativos y con cierto tirón ante la opinión pública. La líder de Sumar proponía esta semana adelantar la edad de jubilación con las siguientes palabras: "No es justo que una persona que trabaja en un taxi, o en un andamio o en la limpieza trabajen hasta los 65 o 67 años. Hay colectivos laborales que tienen que irse antes a su casa para poder vivir de la vida y para poder trabajar (sic)".

¿Y esto qué quiere decir en concreto? Pues lo cierto es que Díaz no ha ofrecido demasiados detalles. Tendremos que esperar al programa electoral de su formación. Mientras tanto, intentaremos ofrecer una respuesta a las preguntas que todos nos hacemos.

- ¿Qué colectivos incluye Sumar en su propuesta?: como decimos, no hay una lista cerrada. Pero, de acuerdo a las declaraciones de Díaz y a lo que se ha filtrado desde el partido a la prensa, estaríamos hablando de "albañiles, trabajadores de la construcción, taxistas, empleados de la limpieza de edificios públicos, empleados de la limpieza del hogar, empleados de los servicios públicos de limpieza y conserjes"

- ¿Está claro al 100% quién se beneficiaría?: no. Por ejemplo, cuando se dice "empleados de la construcción", ¿incluye a todos los que trabajan en la obra? ¿Pintores, encofradores, etc.? ¿Sólo albañiles y peones de obra? No está claro. Según la EPA , en la construcción hay más de 1,3 millones de trabajadores y medio millón más en el epígrafe de empleados del hogar (a estos habría que sumarles a los empleados de limpieza en organismos públicos o en servicios públicos). Además, en España hay más de 46.000 taxis, pero en muchos de ellos trabajan no sólo el titular de la licencia, sino algún trabajador subcontratado. ¿Todos ellos tendrán derecho a la jubilación anticipada?

- ¿Se puede adelantar la edad de jubilación de estos colectivos?: por poderse... Al final, estamos ante una cuestión presupuestaria y en España parece que el Presupuesto es flexible sin límite. Si un par de millones de trabajadores se jubilan antes de los 65-67 años, la Seguridad Social tendrá menos ingresos y más gastos. ¿Cuál es el nivel de déficit que puede aguantar el organismo? No hay una cifra. Esto es como la gota que colma el vaso: siempre parece que un poco más puede aguantarse... hasta que se sobrepasa un punto determinado.

- ¿Por qué estas profesiones?: esta pregunta no tiene respuesta, al menos en lo que hace referencia al empleo. ¿Hay otros sectores tan duros o más que los señalados? Sí. No decimos que la obra o la limpieza no sean profesiones muy duras, lo que decimos es que este tipo de medidas siempre desprenden un inequívoco aroma de arbitrariedad. Por las mismas razones por las que la ministra señala a estos colectivos, podrían incluirse otros. Por ejemplo, los conductores profesionales (camiones, autobuses) hace años que reclaman esta opción. ¿Es más duro el trabajo de limpieza que el de algunos puestos de hostelería? Y si se abre este melón en la industria, sería imposible determinar quién sí y quién no.

Cuando Díaz señala a taxistas o empleados de la limpieza lo hace porque estamos ante colectivos muy definidos, que agrupan a un buen número de trabajadores y que reciben atención con frecuencia de los medios. Por ejemplo, las kellys (trabajadoras de la limpieza) han visto como se disparaba su presencia pública en los últimos años. Semanas antes de unas elecciones, lo que quieren los partidos no es precisión o coherencia en las propuestas, sino impacto mediático.

- ¿Quiénes pueden jubilarse ya de forma anticipada?: la web de la Seguridad Social explica que "la edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca". ¿Quiénes son?: "Trabajadores incluidos en Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, miembros del Cuerpo de la Ertzaintza, policías locales".

Como vemos, podría haber otros. También podríamos discutir si todos los que están lo merecen. Al final, esto siempre es consecuencia de una decisión política, no de algún elemento objetivo.

- Escrivá, ¿qué opina de esto?: hablamos de una promesa electoral de Sumar, así que ni José Luis Escrivá ni ningún otro miembro del ala socialista del Gobierno tiene demasiado que opinar sobre el programa de la coalición de Díaz.

Dicho esto, es relevante preguntarse si la medida iría en la línea de lo planteado en los últimos años. Y la respuesta es que no. En realidad, marcha en la dirección contraria. No es sólo que en la reforma de 2011 la edad de jubilación se elevase hasta los 67 años. El actual ministro de Seguridad Social ha reiterado en numerosas ocasiones que su intención es incrementar los ingresos y reducir los gastos del organismo por la vía de acercar la edad efectiva media de jubilación a la edad teórica legal (de 65 o 67 años tras esa reforma de 2011, en función de los años cotizados). Sacar a dos o tres millones del listado no ayudaría precisamente a que los planes se cumplieran.

- ¿Y Bruselas?: pues más de lo mismo. En el mitin, suena muy bien decir que las profesiones más duras desde un punto de vista físico deben tener "derecho" a jubilarse de forma anticipada y sin penalización. Pero luego hay que ver en qué se traduce eso. Ya hemos dicho que lo primero es un descuadre todavía mayor del déficit. Pero hay más.

Recordemos lo ocurrido en los últimos años en Europa con este tema de las jubilaciones. En Grecia, por ejemplo, fue uno de los grandes escándalos de la crisis 2010-2015, cuando menudeaban las noticias sobre colectivos un tanto peculiares que podían acogerse a jubilaciones anticipadas. Es complicado vender que un país rescatado o al menos sostenido por el resto de los socios de la Eurozona tiene un sistema de jubilación más favorable que el de los países que avalan su deuda. España no es Grecia, pero sí es uno de los países con más déficit y deuda; y en parte sobrevive, financieramente, gracias a ese aval de sus socios y a la ayuda del BCE.

También podríamos recordar el caso francés. La reforma de las pensiones de Emmanuel Macron, que ha generado numerosas protestas y mucho desgaste para el Gobierno, quiere subir la edad de jubilación y limitar las normas excepcionales que hacen que en el país galo esta puerta de la jubilación anticipada sea muy habitual en numerosos colectivos. ¿Vamos a ir nosotros, los españoles, con nuestras cuentas públicas, en la dirección contraria al resto de Europa? Porque, además, como hemos visto en todos estos países, una vez que se garantiza esta posibilidad a un grupo profesional, luego es muy difícil retirarla: los beneficiados lucharán (como es lógico) con uñas y dientes para mantener el privilegio.

- Las cifras: por último, una mirada a las cifras clave que debemos tener en la cabeza cuando hablemos de este tema ( aquí, los datos de Eurostat ).

La tasa de empleo entre 55 y 64 años es del 59,1% de media en la UE y del 53,8% en España. En los países más ricos (Suecia, Alemania, Dinamarca, Holanda...) está por encima del 68-70%.

Lo mismo ocurre con la tasa de empleo a partir de los 65 años. Media en la UE 9,6% para el grupo de edad 65-74; en España es del 4,3%. En la mayoría de los países apuntados en el epígrafe anterior, lo normal es que ronde el 15-17%.

Según los datos de la OCDE, España no es uno de los países en los que la edad efectiva de jubilación sea más baja, pero tampoco estamos entre los que demoramos más este momento. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio, la edad real media de jubilación está en los 64,6 años (hay que recordar que en este año 2023, tras la reforma de 2011, la edad de jubilación ordinaria en caso de haber cotizado menos de 37 años y 9 meses, son 66 años y 4 meses).

A partir de aquí, el debate. Para la izquierda, la edad de jubilación es un tema muy sensible. Como apuntamos en su día, resulta hasta extraño que hayan aceptado con tranquilidad los planes y medidas de Escrivá para retrasar ese momento, cuando siempre ha sido uno de sus grandes lemas electorales. Recordemos que Podemos no sólo no quería subir esta edad de jubilación, sino que ha planteado en numerosas ocasiones llevar la edad legal incluso por debajo de los 65 años y la ampliación de las jubilaciones anticipadas sin penalización a numerosos colectivos. ¿Será éste uno de los temas con los que Sumar intente diferenciarse del PSOE en la próxima campaña?