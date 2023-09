Radicales de extrema izquierda insultan y agreden a los asistentes a una feria inmobiliaria en Barcelona

Els fons voltors de tot el món pretenien reunir-se a Barcelona amb tota normalitat per veure com seguir especulant, destruint vides i barris. Com l'any passat, els hem demostrat que no són benvinguts a la nostra terra. Ho hem tornat a fer. No els volem, ni aquí, ni enlloc! pic.twitter.com/6tKkkfGOqz