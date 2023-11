El Gobierno aprieta al contribuyente: la presión fiscal se dispara con Sánchez

La asfixia del Gobierno al contribuyente no da tregua. El incremento de la presión fiscal (los ingresos por impuestos y cotizaciones sobre el PIB) ha sido "bastante superior en España" que en el resto de Europa, devela un informe de Fedea publicado ayer.

Así, mientras la presión fiscal apenas ha variado en la Unión Europea (41,2% vs 41%) y en la Eurozona (41,9% vs 41,4%) durante el periodo 2019-2022, la presión fiscal de nuestro país se elevó 2,9 puntos sobre PIB (desde el 35,4% hasta el 38,3%). Este "importante incremento" se debe a tres razones principales:

El aumento de los ingresos en imposición sobre la renta en los que la imposición personal/familiar explica algo más del sesenta por ciento del total y la que gira sobre las corporaciones. Un incremento de la imposición indirecta localizado íntegramente en el IVA. Una mayor recaudación de las cotizaciones sociales.

Es decir, los economistas de Fedea ponen de manifiesto que el Ejecutivo de Sánchez está llenando las arcas del Estado con un dinero extra gracias al aprieto al que ha puesto a particulares y empresas.

Las arcas se llenan con el IRPF

En la siguiente tabla se observa que la mayor parte del aumento de la presión fiscal se debe al aumento de la renta personal" en su mayor parte debido a la no actualización de la tarifa y las deducciones personales del IRPF" explica Fedea.

Desde que se desatara la tormenta inflacionista, el Ministerio de Hacienda se ha negado en redondo a deflactar la tarifa del IRPF, lo que ha disparado los ingresos por este impuesto a través de una subida de impuestos encubierta. Otras regiones, como la Comunidad Madrid, sí han descontado el efecto de la inflación en el IRPF este año y también lo harán en 2024.

A pesar de este aumento en la asfixia tributaria, el anterior Gobierno de coalición formado por PSOE y Podemos siempre se ha excusado en que, como la presión fiscal en España es inferior a la media de la UE, habría margen para seguir subiendo impuestos en nuestro país.

El peligro de tocar las cotizaciones sociales

Tal y como señala Fedea, la media ponderada de la presión fiscal en la Unión Europea (41,2%), y la eurozona (41,9%%) estaría por encima del 38,3% español. A pesar de este resultado, en España resultan muy gravosas las altas cotizaciones sociales que tienen que soportar los empleadores respecto a la media ponderada de los países de la Zona euro (1,8 puntos de PIB), lo que tiene un impacto negativo sobre los costes laborales indirectos y la contratación de trabajadores".

Eso sí, el signo de la diferencia cambia en caso de utilizar la media simple y la presión fiscal española habría sido en 2022 superior en 1 punto de PIB a la media de la UE (38,3% vs 37,3%) y en 0,4 puntos a la de los países de la Zona Euro. Además, hay que tener en cuenta que el baremo de la "presión fiscal" subestina el efecto de los impuestos en España porque, por ejemplo, no tiene en cuenta el efecto de la actividad "en B", que en nuestro país es más significativo que en Europa. Por tanto, una alternativa a este medidor es el denominado "esfuerzo fiscal, que mide la recaudación tributaria ajustada por renta per cápita, y que revela sistemáticamente que España supera el promedio de la UE-27.

Sea como fuere, Fedea alerta de los efectos negativos "sobre el ahorro, la inversión y el empleo" que provocaría seguir aumentando la presión fiscal en España con más recaudación en el IRPF, el Impuesto de Sociedades o los impuestos al consumo para equipararnos a Europa, porque además "concentraría la actuación en una elevación de la cotización social del trabajador".

Según los cálculos del informe, subir los ingresos de la cuota del trabajador en 2,7 puntos de PIB reduciría el salario neto de todos los trabajadores ocupados en un 7,3%, "un porcentaje difícil de digerir en especial en los escalones de renta más bajos". Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad Social tiene en marcha desde este año una subida de cotizaciones sin precedentes para empresas y trabajadores con el objetivo de aumentar los ingresos del Estado para pagar las pensiones, por lo que estas partidas irán aumentando en cada ejercicio.

Por otra parte, desde Fedea avisan de que "utilizar esta opción de igualar los ingresos tributarios españoles a la media de la Zona euro agotaría los márgenes de actuación en el futuro para aumentar el gasto público, salvo que se pretenda superar ese nivel con las posibles consecuencias sobre el crecimiento y el empleo".