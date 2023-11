Monika Holhmeier acusa a España de "alimentar la sospecha" de que "hay algo que ocultar" sobre los fondos europeos

14 de diciembre del año 2021. Rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Una periodista (Mercedes Serraller de Voz Populi) pregunta por primera vez al Gobierno por el dato real del dinero de los fondos europeos que ha llegado a las empresas españolas. Es decir, qué cantidad de esos fondos recibidos se ha ejecutado de verdad. Hasta ese momento, el único dato existente era el que aparecía en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y sólo registraba 104 millones de euros ejecutados hasta finales de agosto de 2021.

El Gobierno no contestó entonces a la pregunta y se escudó en que los datos iban cambiando día a día, con "decalaje", y que lo importante era el volumen del dinero comprometido. No obstante, desde el Ejecutivo se dijo que la cifra concreta se iba a proporcionar en las próximas semanas. Han pasado más de 100 semanas desde entonces, los fondos Next Generation recibidos superan los 37.000 millones de euros, y el Gobierno aún no ha dado la cifra exacta del dinero de esos fondos europeos que ha llegado de forma real a las empresas españolas.

En febrero de 2023, una delegación de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, presidida por la alemana Monika Hohlmeier, se desplazó a España para averiguar en qué y cómo se estaba gastando el Gobierno de Pedro Sánchez el dinero europeo. "Como representantes de la autoridad de control presupuestario de la UE, queremos ver con nuestros propios ojos lo que se está haciendo a nivel nacional", dijo Hohlmeier a su llegada a Madrid. Sin embargo, la alemana y el resto de la delegación se marchó igual que había venido. Es decir, sin un solo dato concreto. "Es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final. No sabemos ni qué región lo ha recibido ni cómo ni el destino", fue lo último que dijo Hohlmeier antes de abandonar nuestro país.

A la opacidad sobre la cantidad del dinero ejecutado se suma desde hace meses que España es uno de los cuatro países que tampoco ha publicado la lista de los 100 mayores beneficiarios de esos fondos. Cada país está obligado a publicar esta lista dos veces al año, aproximadamente en los meses de abril y octubre. 23 de los 27 países ya lo han hecho. España no es uno de ellos. Un portavoz de la Comisión Europea, en respuesta por escrito a La Noche de esRadio, apremió hace unas semanas al Gobierno de Sánchez a cumplir con su obligación, recordando que había países que ya estaban publicando una segunda lista actualizada cuando España ni siquiera ha facilitado la primera.

El 16 de octubre de este año, el Ministerio de Economía derivó la responsabilidad al Ministerio de Hacienda cuando desde La Noche de Es Radio se le preguntó por las razones que impedían la publicación de la lista. Desde el departamento de María Jesús Montero reaccionaron diciendo que la publicación de los grandes beneficiarios de los fondos europeos era sólo "cuestión de días o en pocas semanas".

Cinco semanas después, y ante la inexistencia de la famosa lista, desde esRadio se volvió a contactar con el Ministerio de Hacienda que, de forma sorprendente, remitió esta vez al Ministerio de Economía de Nadia Calviño. Pese a que la Secretaría General de Fondos Europeos forma parte del Ministerio de Hacienda, el 21 de noviembre fuentes de Economía confirmaron a esRadio que se habían hecho con el control de este asunto. "Hemos cogido el tema", fue la respuesta textual.

Ante esta falta de información y transparencia sobre cuánto dinero se ha ejecutado y quiénes han sido los beneficiados, y mientras desde los departamentos de María Jesús Montero y Nadia Calviño se pasan la pelota los unos a los otros, La Noche de Es Radio se ha puesto en contacto directamente con la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier. Preguntada sobre cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo en España con los 37.000 millones de euros financiados por la Unión Europea desde hace dos años y tres meses, Holhmeier ha remitido la siguiente respuesta por escrito:

"El requisito legal de publicar los 100 mayores beneficiarios se basa en conseguir una mayor transparencia sobre quién se beneficia más de los fondos de recuperación y resiliencia en cada Estado miembro.

Que yo sepa, 23 de los 27 Estados miembros han publicado estos datos. No sé por qué España no ha publicado esta información todavía. Dado que han sido el primer país en beneficiarse de la financiación del RRF, la lista debería haberse preparado hace mucho tiempo.

Durante la misión del Parlamento a España ya pudimos comprobar que no se había respondido a la petición al Gobierno español de dar información concreta sobre cuánto dinero ha llegado a la economía real. El retraso en publicar los 100 mayores beneficiarios muestra de nuevo la reserva del gobierno español a la hora de garantizar la transparencia.