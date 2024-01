Yolanda Díaz vuelve a golpear a las empresas y aprueba una subida del SMI de 54 euros más al mes

El Ministerio de Trabajo ha pactado con CCOO y UGT una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5% para 2024, ignorando finalmente las demandas de los empresarios, que no se han sumado al acuerdo. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión que ha celebrado a primera hora de esta mañana con los agentes sociales para comunicarles la decisión del Gobierno sobre el SMI tras las conversaciones mantenidas con ellos desde el mes de diciembre.

De esta forma, la subida del SMI (que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024 y afectará a unos 2,5 millones de trabajadores) llevará el salario mínimo desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 (54 euros más cada mes), lo cual supone un salario mínimo de 1.323 euros en doce mensualidades.

Esta decisión ha sido celebrada en redes sociales por la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha señalado que con estas políticas "mejoramos la vida de la gente trabajadora" y que "subir los salarios no destruye empleo".

Subir el SMI es la mejor política contra la desigualdad. Conseguimos, junto a sindicatos, un aumento del 5%. Mejoramos la vida de la gente trabajadora, especialmente mujeres y jóvenes. Subir los salarios no destruye empleo, nos hace un país mejor. pic.twitter.com/GTcIsODEA2 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 12, 2024

Sin embargo, los distintos indicadores económicos desmienten a la ministra y demuestran que, al contrario, las políticas del Gobierno de Sánchez no están haciendo sino empobrecer a los españoles, ahogar la actividad empresarial y, en definitiva, lastrar la economía, pues hoy mismo publica el Instituto Juan de Mariana un informe donde explica que debido a que el IPC acumula una subida del 17% desde que gobierna Sánchez, la caída de los salarios de los españoles ha sido dos veces más intensa en España que en la OCDE, mientras que la renta per cápita de los españoles está cada vez más lejos de la de Europa (pues la brecha ha aumentado del 8,7% al 14,4% bajo mandato de Sánchez).

Efectos del SMI

En realidad, un aumento del Salario Mínimo Interprofesional en proporciones tan importantes no debería suponer motivo de celebración para nadie. Más bien debería ser una señal de alarma porque se está imponiendo una subida salarial para todas las empresas que no se corresponde con un aumento de la productividad (que es, precisamente, lo que se ve remunerado por los salarios) y sin tener en cuenta la heterogeneidad del tejido empresarial, pues no todas las empresas tienen las mismas necesidades ni tampoco las mismas capacidades para hacer frente a semejante aumento de los costes.

De hecho, en Libre Mercado hemos destacado que España ha sido el país de la OCDE donde peor ha evolucionado la productividad entre 2018 y 2023 (caída de 3,8%), mientras que en este mismo período el salario mínimo se ha incrementado en más de un 52% después de esta última actualización. Así, España se convierte en el segundo país de la OCDE donde más aumentó el SMI en términos reales, casi 30 puntos porcentuales, tan sólo superado por Lituania.

Con todo, siendo la economía de la UE con el segundo SMI más costoso, no es de extrañar que el mercado de trabajo se vea resentido dado los efectos negativos que el alza del salario mínimo supone para las empresas. De acuerdo con Cepyme, la continúa tendencia alcista que desde el año 2018 viene experimentando el SMI ha impedido que se creen más de 160.000 empleos.

Débil mercado de trabajo

Así, pese al triunfalismo del Gobierno, nuestro mercado de trabajo sigue debilitándose, y con ello el bienestar de las familias españolas. De hecho, el nuestro sigue ostentando el deshonroso título de ser el país con la mayor tasa de paro de la UE (con un 12%, mientras que la de la UE es del 6%) y de paro juvenil (28%). Del mismo modo, el Gobierno no está logrando resolver el problema de la temporalidad y en el mes de noviembre los contratos indefinidos cayeron un 8,6%.

Así y todo, debemos tener en cuenta que los datos del mercado laboral español siguen siendo afectados por el maquillaje que se produce con los fijos-discontinuos, que desde el Gobierno no quieren aclarar cuántas personas se encuentras en esa situación. No obstante, desde la UE estiman que actualmente habría en España cerca de un millón de personas que no están trabajando y que no están siendo tomadas en cuenta en las estadísticas de desempleo.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE, esta mañana ha criticado la medida. "Si no quieres taza, taza y media", ha señalado. Del mismo modo, ha destacado que desde la patronal sí estarían dispuestos a pactar un aumento del SMI, pero del 3,5%, algo rechazado desde el Gobierno, desde donde ya tenían planeado subirlo al menos un 4%.

El Gobierno ahoga a las empresas

Como ya publicamos en Libre Mercado, el año 2024 llega para los empresarios con grandes amenazas. Lo cierto es que la política económica del Gobierno de Sánchez está ahogando cada vez más a las empresas. Si atendemos a los datos proporcionados por la última encuesta de costes laborales elaborada por el INE, correspondiente al tercer trimestre de 2023, podemos comprobar que el coste laboral de las empresas se situó por encima de los 2.890 euros por trabajador y mes, lo que supuso un aumento del 5% respecto del mismo periodo del año anterior. Así, el el coste laboral por hora efectiva aumentó un 5,5% en términos anuales a causa del descenso del 0,5% de las horas trabajadas.

De hecho, los datos de Eurostat muestran que España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de quiebras empresariales, sólo por detrás de Eslovaquia, Hungría y Dinamarca. Pero, como suele ocurrir siempre, a quien más afecta es a las pequeñas empresas. En este sentido, de acuerdo con la patronal Cepyme, en el año 2022 se destruyeron casi 4.000 pequeños negocios como consecuencia de la subida del SMI, las cotizaciones y la inflación.