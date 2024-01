Podemos quiere más saqueo a los "ricos": vuelve a la carga con un nuevo sablazo fiscal

Podemos sigue a la carga contra los "ricos". Los considera un problema y está dispuesto a seguir atacándolos hasta que no quede uno en España, cosa que no sería extraña teniendo en cuenta que desde Portugal, hasta Italia, pasando por Hungría, son innumerables los países que quieren atraerlos para quedarse su recaudación y consumo. Ahora Podemos, con su recién estrenada fuerza -probada contra Yolanda Díaz- quiere una nueva batida fiscal contra la generación de riqueza. Y la negocia ya con Pedro Sánchez.

Podemos impulsa una "Proposición de Ley" que tiene como "objetivo principal avanzar en la construcción de un sistema fiscal justo, aumentar su equidad vertical y contribuir positivamente a la sostenibilidad del estado del bienestar", según sus palabras. Lo cierto es que puede provocar una aún mayor huida de capital y talento de España.

"Para ello", se pretende regular "el Impuesto sobre la titularidad, tenencia, disponibilidad, disfrute o uso de bienes o derechos por personas con grandes fortunas para hacer frente a los gastos ocasionados por la actual crisis económica, y que viene a complementar al actual Impuesto sobre el Patrimonio, definiendo el valor de la gran fortuna individual a partir de 10 millones de euros (entre bienes exentos y no exentos) descontadas las deudas y cargas deducibles, y reformulando todos aquellos preceptos cuya implementación se ha demostrado ineficaces en la consecución del objeto del impuesto y que han supuesto un incumplimiento de los principios de proporcionalidad e igualdad consagrados en el artículo 31 de la Constitución española". Traducido: mientras haya una crisis, ningún rico puede estar seguro en España, según Podemos.

El texto de Podemos da detalles: "En primer lugar, se regulan los bienes y derechos exentos, limitando la exención de las acciones y participaciones de aquellas entidades que ocupen a menos de 250 personas, y cuyo volumen de negocios anual no supere 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros". En segundo lugar, "y en sintonía con la recomendación del Comité de personas expertas, se incrementa el importe de la reducción de la base imponible hasta el millón de euros". En tercer lugar, "se introduce una nueva escala de gravamen con un total de ocho tramos y con unos tipos marginales que van desde el 3,6 % hasta el 5 % aplicada sobre el patrimonio total exento y no exento, deducidas las deudas y cargas deducibles, y permitiendo reducir la cuota líquida con la cuota a ingresar del Impuesto sobre el Patrimonio".

El resultado descrito por Podemos es el siguiente: "De esta forma, los tipos marginales aumentan entre los 0,1 y 1,5 puntos porcentuales, lo que implica que la carga de la escala del impuesto que se crea con esta ley oscila entre 0 y 0,7 puntos porcentuales adicionales para quienes contribuyen por el Impuesto sobre el Patrimonio, mientras que para quienes no contribuyen la carga de la escala oscilará entre el 1,7 % y el 4 %". Un nuevo golpe que se suma al IRPF, Patrimonio y los aumentos fiscales aplicados en estas figuras tributarias en los últimos tiempos.

"En cuarto lugar, se modifica al alza el límite conjunto de la cuota íntegra de este Impuesto y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre la base imponible de este último". ¿Con qué objetivo? Pues, como reconoce abiertamente Podemos, con el de de "establecer una reducción máxima de la cuota del 70%, teniendo en cuenta que cualquier impuesto patrimonial es un incentivo para no dejar improductivos esos bienes integrándolos en el circuito económico para obtener una rentabilidad.

De esta forma, este impuesto es un gran incentivo para movilizar los grandes patrimonios poco o nada productivos con rentabilidades por debajo del 0,77%". Con estos nuevos porcentajes, "grandes patrimonios con rentabilidades del 4 % o superior tienen un impacto muy atenuado de este impuesto", dice Podemos.

Con el fin de evitar que la tramitación y aprobación de la ley incida sobre el ejercicio presupuestario, la Proposición de Ley prevé su entrada en vigor para el 1 de enero del año siguiente a su aprobación, explica por último el partido de Ione Belarra y Pablo Iglesias.