El Gobierno aprueba el reglamento para asestar otro impuesto extra a los sueldos altos

Luz verde a la nueva estocada en cotizaciones sociales que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía prevista para los salarios más altos. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto que incorpora el desarrollo reglamentario para activar ya en 2025 la llamada "cotización de solidaridad".

El entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, estableció este palo dirigido a los salarios más altos en su última reforma de pensiones, en la que, además, se negó a reducir el gasto del sistema y sólo se centró en subir impuestos.

En el caso de la "cuota de solidaridad", se trata de un impuesto extra que se aplicará sobre la parte del sueldo no sujeta ahora mismo a cotizaciones (porque supera la base máxima y no genera derechos). Como ya hemos explicado en Libre Mercado, esta "cuota" no es cotización, porque no genera derechos: es un impuesto.

El Gobierno desplegará esta medida poco a poco, por lo que al principio no se notará en exceso. La cotización será de cerca del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar a cerca del 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador).

Teniendo en cuenta que el Gobierno también ha elevado la base máxima de cotización un 5% en 2024 (y lo seguirá haciendo los próximos años), estamos ante un nuevo impuesto que afectará a los salarios de más de 56.600 euros.

Según la reforma de pensiones de Escrivá, esta "cuota de solidaridad" se aplicará por tramos salariales hasta 2045. Al final de este periodo, el tipo de cotización será del 5,5% para los que tengan un salario comprendido entre la base máxima y un 10% más; del 6% para los salarios que superen la base máxima entre un 10% y un 50%; y del 7% cuando el salario sobrepase la base máxima en un 50%. Esta cuota solidaria no se aplicará a trabajadores autónomos.

Como viene insistiendo Fedea, en un sistema de pensiones contributivo como es el nuestro, "las cotizaciones sociales no deberían verse como un impuesto sino como un componente diferido del salario que se percibirá tras la jubilación en forma de pensión". Esto, sin embargo, deja de ser asó "en el momento en el que un aumento de la base de cotización no se traduce ya en una mayor pensión por haberse alcanzado el tope máximo de esta última", que también es lo que ocurre actualmente.

Si a estas dos estocadas a los sueldos altos le sumamos que el Ejecutivo estrenó el 1 de enero de 2023 el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que implicó subir las cotizaciones sociales un 0,6% ese año, un 0,7% en 2024 y cada vez más sucesivamente, esta vez, para todas las empresas y trabajadores del país estamos ante una penalización del trabajo sin precedentes.