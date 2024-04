Las nucleares responden a la última "falacia" del Gobierno y alertan del "lío importante" en el sector eléctrico

La patronal del sector nuclear en España, Foro Nuclear, aprovechó la presentación de resultados de las centrales en 2023 para responder a algunos de los titulares lanzados contra el sector en unos meses en que ha decidido enfrentarse al Gobierno por la anunciada subida de la tasa Enresa, la que pagan anualmente por la gestión de los residuos nucleares.

Tras pactar una subida en 2019, el Ministerio que dirige Teresa Ribera se descolgó este año con un decreto que incrementaba la tasa desde los 8 euros actuals hasta los 11 euros por MW y que retiraron, enfatizó el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, por un "defecto de forma". La nueva propuesta rebaja en algo la subida pero la oposición del sector sigue siendo frontal y ya "se verá" lo que ocurre con su prevista entrada en vigor el próximo 1 de julio.

El Gobierno justificó la subida entre otras cosas con un "mantra", "el que contamina, paga", con el que no traga el sector, que se revolvió contra algunas de las afirmaciones más habituales lanzadas contra las nucleares. Sobre los residuos nucleares y su factura, Araluce enfatizó que "somos prácticamente el único sector que cumple ese axioma" y señaló que "alimentan todos los años con una cantidad ingente de dinero" (450 millones de euros) un fondo que terminará pagando el futuro almacén nuclear definitivo y el desmantelamiento. "La solución" a los residuos, insistió, "proviene del Estado pero la financiación viene de nosotros", destacó Araluce que reiteró el rechazo de las empresas al cambio de planes del Ejecutivo con los residuos, en alusión a la renuncia al almacén de Villar de Cañas y la construcción en su lugar de un almacén por central hasta que llegue el definitivo en los años setenta de este siglo.

El representante de las empresas insistió en que no les gusta la nueva estrategia y recalcó que será más de dos mil millones más cara, una factura que ahora se pretende que paguen ellos: "Hasta ahí podríamos llegar", insistió Araluce quejándose además de la "bola patatera" deslizada por el Ejecutivo de que las empresas "no queremos pagar por los residuos": "Nosotros pagamos por el cien por cien, pero no queremos que porque ustedes cambien el plan, que lo pague yo también. No, esa parte la paga usted", dijo. El sector tiene recurrido el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos que incluye el carpetazo al ATC ante la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo.

Araluce también aprovechó para dar su versión sobre otra de las frases que se han escuchado sobre las nucleares en unas semanas en que algunos reactores han decidido parar por el desplome de precios. "Se acabó el mito de que las nucleares son baratas", dijo recientemente la ministra Teresa Ribera afirmando que algunas centrales habrían pedido reducir su producción porque "las cuentas no les salen" en un escenario en que los precios se han ido a cero en algunos momentos.

El presidente de Foro Nuclear se refirió al "lío importante" en el que "estamos metidos" en alusión a la "sobreproducción tremenda" de renovables que "estamos viviendo estos días" mientras la demanda no aumenta. Al respecto, señaló cómo uno de los remedios para esta situación, las soluciones de almacenamiento, "van retrasadísimas": "Las baterías ni están ni se las espera". En una situación de "volatilidad tremenda" por una "supergeneración eléctrica" en determinados momentos, centrales nucleares han optado por parar o bajar la producción.

Competitividad e impuestos

En este punto, Araluce defendió que la nuclear sigue siendo "competitiva en precio": "Es una falacia decir que no somos competitivos y hemos tenido que parar, quiero desmentir ese mantra de la falta de competitividad", señaló recordando una vieja demanda del sector, los impuestos: "Si me ponen estos impuestos, no puedo competir: es de perogrullo"

"En España la tecnología nuclear está muy penalizada por el sistema fiscal. Si no fuera por eso, la competitividad sería mucho mayor" insistió afirmando que "el 75 por ciento de nuestro coste variable son impuestos" y señalando que la suma de la carga fiscal ya la tasa Enresa suponen 26 euros por megavatio. En cuanto al panorama de precios cero, indicó que en el caso de la nuclear "casi toda la producción está vendida, con contratos a clientes a medio o largo plazo" por lo que el impacto es limitado. Sobre las paradas o bajadas de potencia, señaló que las especificaciones técnicas de las centrales españolas no hacen "deseable" las variaciones de potencia por su impacto en el combustible pero sí puede haberlas, y destacó cómo descensos hasta el 70 por ciento no requieren tocar ningún sistema de la central.