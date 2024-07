El Estado te deja sin casa

El intervencionismo estatal es profundamente inmoral, fundamentalmente porque afecta más a las personas más vulnerables, precisamente ésas a las que dice defender. Pero no es más que una excusa para acrecentar el poder e ir infectando poco a poco esferas antaño inviolables de libertad personal que hemos ido cediendo de manera voluntaria. El hecho de que nadie nos haya obligado a esta sumisión es, probablemente, la mayor de las tragedias.

La coacción del Estado (en la que se basa cualquier intervención) se fundamenta en un ataque a la propiedad privada. Y es que la propiedad privada no existe si es el Estado el que decide qué puede uno hacer o no hacer con su propiedad. Podríamos poner innumerables ejemplos, pero vamos a elegir hoy el de los altos precios de los alquileres para darnos cuenta de que el origen del problema de la vivienda en España no es ni de los fondos buitre ni de los pisos vacacionales. Es, por supuesto, un problema creado por el Estado.

Problema de stock

Tenemos un enorme problema de stock, es decir, de oferta de pisos en alquiler. Es un hecho indiscutible, no hace falta más que acudir a los datos. El stock de pisos en alquiler es menos de la mitad del que había hace tres años. Es decir, no es que no haya pisos, es que los dueños no los quieren alquilar. La pregunta, entonces, es obvia: ¿por qué? Y respuestas hay muchas, pero la desprotección del arrendador es, sin duda, una de ellas. Con una legislación que protege más al que ocupa que al dueño de un inmueble, no es de extrañar que muchos propietarios hayan retirado sus pisos del mercado.

Esto se une a que el stock de pisos en venta también es un 20% menor que hace tres años. Hay menos pisos en venta y los salarios reales han subido mucho menos que los precios de los inmuebles. La capacidad de ahorro se merma y la gente no puede comprar, por lo que tiene que alquilar. Por tanto, tenemos la tormenta perfecta: un aumento de la demanda de pisos en alquiler que confluye con una restricción en la oferta de pisos. Conclusión, los precios de los alquileres se disparan.

¿Por qué los propietarios no alquilan?

Y aquí es donde empieza el populismo. Es mucho más efectista construir un relato basado en el capitalismo salvaje, la avaricia de los propietarios, los fondos buitre y los pisos vacacionales que asumir la realidad. La realidad es que la inseguridad jurídica que afrontan los propietarios es la que está restringiendo la oferta de pisos en alquiler. Y esta inseguridad jurídica está originada únicamente por el Estado y su perenne violación de la propiedad privada.

Quedan muy bonitos los discursos en favor de los más vulnerables. Pero son más falsos que los billetes del Monopoly. Las personas vulnerables y los jóvenes que acceden a su primera vivienda lo que necesitan es que los precios sean bajos. Esto únicamente se conseguirá haciendo subir la oferta de pisos, cosa que jamás sucederá si los propietarios no tienen las garantías suficientes para sacarlos al mercado. También puede suceder que el Estado decida expropiar pisos vacíos u obligar a sus propietarios a ponerlos en alquiler por Real Decreto. Es decir, una nueva violación de la libertad y la propiedad privada que disfrazarán, precisamente, de política en favor de la libertad. Lo orquestarán todo desde el Ministerio de la Verdad y el equipo de opinión sincronizada de los grandes medios de comunicación aplaudirá con enorme devoción al líder supremo. En realidad todo esto ya ha pasado antes… todo por los pobres, pero cada vez más pobres.