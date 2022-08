Todos los despropósitos del decreto de cortes de luz de Ribera

Invade competencias autonómicas, afecta a derechos fundamentales, entra en colisión con el Real Decreto de 1997 de condiciones básicas de salud en el trabajo, perjudica a los pequeños comercios que emplean a 1,8 millones de españoles, destroza la cuenta de resultados de autónomos, da luz verde a la administración para contratar obras y reformas a dedo, de manera arbitraria y sin tener que abrir un concurso público. Éstos son sólo algunos de los despropósitos en los que cae el real decreto ley de medidas de ahorro energético que el Gobierno quiso dejar aprobado antes de que Sánchez comenzara sus vacaciones más largas desde que es presidente.

Con este real decreto el Ejecutivo no sólo no ha contentando ni siquiera a las regiones o municipios gobernados por socialistas o socios de Gobierno, sino que interviene sobre los derechos de establecimientos comerciales especialmente dañados desde el estado de alarma de 2020, cuando Sánchez decidió cerrar la economía en el confinamiento más duro de toda la Unión Europea.

Mentiras desde el preámbulo

Tal y como publicó Libertad Digital, la lista de despropósitos de este real decreto comienza en la misma exposición de motivos en los que emplea torticeramente los datos de suministro energético. Según dice el Gobierno la dependencia de España del gas ruso se limita al 9%. El pequeño problema de este dato es que corresponde al saldo de 2021. Después del tropezó diplomático con Argelia y el rally alcista en la demanda de gas que supuso la puesta en marcha de la llamada excepción ibérica, El gas procedente de Rusia pasó del 9% a suponer más del 24% de la demanda, lo que supone que nuestra dependencia energética de Putin se ha multiplicado por tres, al punto de ser nuestro segundo mayor proveedor de gas después de EEUU.

Dudas de constitucionalidad

El gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba este lunes que, tras la negativa del Gobierno a retirar el decreto o modificarlo sustancialmente, recurrirá ante el TC la norma. Uno de los motivos fundamentales es que invade competencias en manos de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos en materia de normativa aplicable a establecimientos comerciales, en materia de iluminación, consumo energético u horarios comerciales.

Al mismo tiempo, se han levantado algunas voces que señalan que al ser un decreto que afecta a derechos fundamentales, tendría que haber sido tramitado como ley orgánica y no como real decreto Ley.

Incumple la Ley de salud en el trabajo

Como adelantó Libertad Digital, este Real Decreto Ley incumple la legislación española en cuanto a las condiciones mínimas de salud y bienestar en el trabajo.

el Real Decreto 486/1997 por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que "la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 grados", mientras que "la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 grados", dos grados por debajo del límite que acaba de decretar el Gobierno.

Aprobado de rondón

Tal y como ha ido desgranando Carlos Cuesta en Libertad Digital, este real decreto ha aprovechado la coyuntura para aprobar normas que poco o nada tienen que ver con las medidas de ahorro energético, como una subida de tarifas de los aeropuertos.

O un plan de apoyo a la aviación deportiva:

Además, el decreto deja vendidos a los barcos ante la piratería. Sí, sin saber cuál es su conexión con cualquier cuestión energética, el Gobierno pide a los barcos que operan o faenan en aguas con piratas que se defiendan como puedan. Si quieren ir seguros frente al pirateo, tendrán que contratar seguridad privada. Y se refiere a todo tipo de barcos, también a pequeños pesqueros, a metaneros o a petroleros.

Manos libres para asignar obras y reformas a dedo

El real decreto también otorga a la administración la libertad de asignar contrataciones a dedo para adecuar los edificios públicos a las nuevas exigencias energéticas de temperatura, iluminación y política de puertas cerradas. Así, en virtud de este Real Decreto, las distintas administraciones, tendrán manos libres para contratar y no estarán obligadas a presentar concurso público para adjudicar dichas obras.

"¿Qué informes?"

Otro despropósito de este plan de medidas de ahorro energético es la falta de informes técnicos, análisis o memoria de impacto económico. No tiene nada. Cuando Libertad Digital preguntó precisamente por los detalles técnicos que justificaban que las medidas de ahorro energético tenían que ser estas y no otras, el Gobierno señaló que esos informes existen, pero sin embargo, no piensan compartirlos ni publicarlos. Lo mismo sucede con los cálculos del ahorro que supondrá en materia energética cada una de las medidas aprobadas.

Impacto económico

Aunque dicen que está estudiado desde el Gobierno, lo cierto es que no se ha presentado ningún estudio sobre el impacto económico que supondrá estas medidas en un sector, el servicios, que tanto está sufriendo desde que el covid sirvió de excusa al Gobierno para imponer en España el confinamiento más duro de toda la UE, acabando con cientos de empresas.

En la reunión que mantuvieron la ministra Ribera con los consejeros del ramo de las distintas comunidades autónomas este lunes, desde la Comunidad de Madrid se recordó a la ministra el daño que este Real Decreto puede provocar en el tejido comercial de toda España y preguntaron por el cálculo de la contracción económica que puede provocar este decreto, recordando que el comercio minorista es un 6% de la economía y da trabajo a 1,8 millones de españoles.

También recordaron que no todos los comerciantes ni comercios son iguales, ni las condiciones climáticas las mismas en todas las partes de España.

¿Por qué el ahorro energético?

Finalmente, y pese a la lista interminable de despropósitos, el Gobierno insiste en que hay que cumplirlo tal y como lo han aprobado y el que se queje corre el riesgo de ser tachado por el Gobierno de amigo de Putin, insolidario y derrochador.

Y con todo, lo peor está por llegar. Teresa Ribera ya dijo cuando anunció la medida, que esto era sólo el aperitivo, que en septiembre llegaría el grueso del plan de contingencia y deslizó que en línea con las medidas que se vayan a tomar, el Gobierno valoraba muy positivamente las "enseñanzas del confinamiento", es decir, aspectos derivados del encierro domiciliario al que nos sometió el Gobierno.