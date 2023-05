El Parlamento Europeo busca prohibir el "ecopostureo" de las empresas pero no el suyo

El pasado 11 de mayo el Parlamento Europeo (PE) aprobó por mayoría un proyecto de ley que pretende acabar con el "ecopostureo" de las empresas. En total, fueron 544 votos a favor – con 18 en contra y 17 abstenciones— los que decidieron que se vayan a regular ciertas expresiones tanto en la publicidad como en el etiquetado.

Es irónico, no obstante, que la lucha contra el "ecopostureo" provenga del seno de los políticos de la Unión Europea, dado que no hace falta más que remontarnos al pasado abril para ver como sectores como los apicultores criticaban a Comisión Europea, precisamente, por su "postureo legislativo". Esto sucedió por la nueva Directiva de la Miel que, según los afectados, estaba completamente vacía de medidas reales.

Y ese vacío de contenido es el que ahora buscan prohibir, según ha informado el PE mediante un comunicado de prensa. Expresiones como "respetuoso con el medio ambiente", "natural", "biodegradable", "climáticamente neutro" o "ecológico" estarán vetadas a menos que estén "respaldados por pruebas específicas". Eso sí, ese respaldo debe de estar certificado por instancias políticas. "Para simplificar la información sobre los productos, la Eurocámara está a favor de que solo se usen ecoetiquetas que tengan detrás unos sistemas de certificación oficiales o respaldados por la Administración".

La nueva normativa busca, además, "prohibir alegaciones ecológicas basadas únicamente en sistemas de compensación de carbono" y "otras prácticas engañosas, como hacer afirmaciones sobre un producto si solo son ciertas sobre una parte del mismo, o decir que durará un cierto período de tiempo, o que puede usarse con cierta intensidad, cuando esto no sea verdad". Es llamativo que, mientras se prohíbe hacer publicidad aludiendo exclusivamente a la neutralización de las emisiones de CO2, la UE no cesa en sus múltiples políticas cuya justificación no se sale de ese tipo de argumentos. Así lo vimos, por ejemplo, en medidas como la prohibición de los combustibles fósiles o el recorte de queroseno en los aviones comerciales que, además, afectará enormemente a España de forma negativa.

De hecho, es ese "postureo legislativo" asociado con el ecologismo el que ha llevado a las instancias europeas a acometer leyes o propuestas completamente extravagantes siguiendo la misma actitud que ahora quieren prohibir en las empresas. Empresas que, además, cada vez sufren más restricciones en forma de normativas ecologistas.

Ejemplos de esto son los edificios "sostenibles", cuyos garajes vendrían diseñados desde Bruselas; las listas negras alimentarias en las que se incluye la carne de vacuno, el café o el cacao; o la llamativa idea de hacer que los clientes tengan que llevar su propia taza a las cafeterías para respetar el medioambiente.