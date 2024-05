"Es la guerra, esto ya es la guerra", decía este jueves una de las fuentes consultadas por Libre Mercado tras la rueda de prensa de Carlos Torres, presidente del BBVA y su CEO Onur Genç, tras la presentación ante la CNMV horas antes de la primera OPA hostil que ve el sector bancario en España desde la que presentó Banco Bilbao por Banesto en 1987. Torres echó ayer el resto. El presidente del BBVA no sólo anunció la OPA hostil por vía reglamentaria, sino que convocó una comparecencia con analistas, nota de prensa, documentación extensa y rueda de prensa con periodistas. Fue el protagonista absoluto del jueves prácticamente hasta mediodía. Y entre la artillería argumental que empleó para defender su OPA hostil, dijo que no ha podido ser pactada porque "cuando iba a ir al Sabadell a presentar la oferta de fusión se produjo una filtración y no se pudo dar la reunión". Según el presidente del BBVA, fue una filtración interesada la que dio al traste con sus aparentes buenas intenciones. Las fuentes de mercado consultadas consideran que el movimiento de Torres señala directamente al Sabadell como responsable del naufragio de sus " buenas intenciones".

Sin embargo, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, le tenía preparada una respuesta, y llegó cuando la noche ya había caído. El Banco Sabadell enviaba una notificación a la CNMV en la que acusa al BBVA de "vulnerar" el régimen de opas al introducir "datos incompletos", dice la entidad que preside Josep Oliu.

Banco Sabadell ha acusado a BBVA de vulnerar el régimen de opas al introducir datos "incompletos" que pueden afectar al mercado, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dice en su nota el Sabadell que en la información publicada para analistas y periodistas, el BBVA ha ofrecido detalles no incluidos en la información que hizo llegar al Sabadell y al mercado. En la nota, denuncia la existencia de "documentación no incorporada al anuncio" y añade que esto "vulnera el artículo 32.1 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas de adquisición de valores y, en general, introducen datos incompletos que pueden afectar al mercado".

Sin detallar a qué datos se refiere, Sabadell ha dado traslado de esta queja a la CNMV con la intención de que "el mercado cuente con información completa y transparente y se garantice un proceso ordenado y correcto".

De momento, parece que la OPA del BBVA se encuentra con la oposición tanto de la opada como del propio Gobierno, que ayer no dudó en posicionarse absolutamente en contra de la operación. También lo hizo la Generalidad Valenciana. El regulador bancario, el Banco de España, también se pronunció en contra de la excesiva concentración en el sector bancario. Sólo algunos accionistas del Sabadell, según informaciones periodísticas, habrían visto con buenos ojos la operación.