Pedro Sánchez ha tardado más de una hora en referirse a la amnistía durante su primera intervención en la sesión de investidura del Congreso. El líder del PSOE ha ignorado la deriva institucional y la inseguridad jurídica en la que ha sumido a España y ha decidido comenzar su discurso valorando todo tipo de temas internacionales, atacando a la derecha, presumiendo de las bondades de su gestión y divulgando numerosas equivocaciones económicas.

El alarmismo climático ha sido uno de los primeros puntos por los que ha optado Sánchez, que ha asegurado que el planeta se encuentra en una grave "emergencia climática" a la que su gobierno debe poner fin. Para ello, pretende alcanzar la neutralidad climática gastando 2,6 puntos del PIB en los próximos años porque, de no hacerlo, supondría una caída del PIB del 30%. Sánchez no ha explicado de dónde saca esos datos, aunque ha aprovechado también para acusar a la derecha de ser unos "negacionistas climáticos".

Como si no tuviera suficiente con dar las explicaciones oportunas sobre la situación de España, Sánchez ha aprovechado los inicios de su larga intervención para atacar a Javier Milei. Sin venir al caso, el líder del PSOE ha calificado de "delirante" y "reaccionario" el discurso del candidato liberal argentino y ha cargado contra la derecha española por apoyarlo. Eso sí, el presidente del Gobierno en funciones no ha dudado en brindar estos días su apoyo al candidato peronista, Sergio Massa, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina del próximo domingo. Sánchez debería recordar que Massa es el actual ministro de Economía de Argentina y el responsable de la calamitosa situación económica que atraviesa el país desde hace años.

Transporte público gratis, bono juvenil...

Sánchez ha continuado dirigiendo su discurso a la temática económica y, como era de esperar, se ha reservado una batería de anuncios con los que publicitarse en esta materia.

La prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024 es la única medida de alivio fiscal para los contribuyentes que ha anunciado Sánchez. Eso sí, esta rebaja ha tenido truco. No fue hasta diciembre de 2022 cuando el Ejecutivo de PSOE y Podemos cedió a rebajar este tributo a determinados productos (dejó fuera a la carne y al pescado) y durante este tiempo ha compensando sobremanera la pérdida de recaudación por el aumento de los ingresos de toda la partida general del IVA debido a la inflación. Sobre si mantendrá la rebaja del IVA de la electricidad no ha dicho nada.

El resto de medidas, consisten en más gasto. Una de las más populistas consiste en "la gratuidad, a partir del 1 de enero, del transporte público para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas". Sánchez no ha cuantificado el coste de esta medida, sobre la que ya se ha demostrado que no contribuye a reducir el uso del coche. El líder del PSOE también ha anunciado que aumentará el bono del alquiler, que prorrogará el bono juvenil de 400 euros, "reforzará" el Ingreso Mínimo Vital y que seguirá subiendo el SMI. No ha cuantificado económicamente ninguna de estas medidas.

Aviso de Sánchez a los ricos

¿Y cómo se pagan todas estas medidas anteriores? Extrayendo todavía más riqueza a la economía productiva con más impuestos. En este sentido, Sánchez ha dado pocos detalles, pero se ha comprometido a "ensanchar nuestras bases fiscales, generar más progresividad en el IRPF y a acabar con las vías de evasión fiscal".

Sánchez ha aprovechado su momento también para mandar un mensaje a los ricos. "Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora". A pesar de que los grandes patrimonios ya pagan muchos más impuestos que las rentas más bajas, Sánchez avisa de que "mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto porque lo justo, lo que mandata la Constitución, es que contribuya quien más tiene".

Manipulaciones económicas

Sánchez se ha comprometido además a seguir revalorizando las pensiones con la inflación y ha presumido de que ·se destinarán al Fondo de Reserva de la Seguridad Social 5.000 millones de euros cada año para que los trabajadores de hoy tengan pensiones dignas cuando se retiren en la edad de jubilación". Eso sí, también se le ha olvidado mencionar que esa cuantía proviene de una estocada en las cotizaciones sociales sin precedentes a empresarios y trabajadores.

Durante su intervención, Sánchez también ha presumido de que "la deuda se reduce en relación con el PIB", aunque ha obviado que, en términos absolutos, el endeudamiento del Estado nunca ha subido tanto como desde que gobierna él o que está en récord superando los 1,5 billones de euros.

Sánchez ha presumido también de "empleo récord" a pesar del maquillaje de los fijos discontinuos que no trabajan y que no cuentan como parados y de disminuir la "temporalidad", aunque se esté sucediendo que los trabajadores firman varios contratos fijos al mes. Respecto a la inflación, el líder del PSOE ha sacado pecho porque España ha sido "la que más poder adquisitivo ha recuperado de Europa" cuando, según la OCDE, España es ahora más pobre y el resto del mundo más rico.