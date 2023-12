La construcción, el sector donde faltan 700.000 empleados y se abandona en la FP

El de la construcción sigue siendo uno de los sectores más importantes de nuestra economía. De hecho, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) explican en declaraciones a Libre Mercado que este es un sector que en España crea empleo de calidad, puesto que de acuerdo con los datos de la EPA del tercer trimestre de 2023, en el último año se han creado 50.000 empleos, de los cuales más de un 75% fueron contratos indefinidos.

No obstante, existen algunos factores que suponen un importante riesgo para la estabilidad de la construcción (como el alza de los precios o la incertidumbre que en estos momentos amenaza a la economía mundial con una recesión global). Además, uno de los problemas que más preocupa al sector es el de la falta de mano de obra, en general, y la mano de obra cualificada, en particular.

Falta de mano de obra

En este contexto, en el que además la inflación sigue presionando al sector, desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) hacen especial énfasis en la falta "muy urgente" de mano de obra cualificada en todo el sector de la construcción, a la que "hay que poner remedio". Y es que, la mano de obra cualificada es un elemento realmente importante en la construcción, pues tal y como explican desde la Fundación Laboral de la Construcción, "en el sector aparecen nuevos materiales y técnicas que permiten la especialización a la que sólo se puede acceder con formación". Esto es algo que destacan empresas consultadas del sector, que indican que no sólo es que falte mano de obra, sino también cualificación.

En este sentido, el envejecimiento es también un factor a tener en cuenta: de acuerdo con la Fundación Laboral de la Construcción, "desde 2008 hasta 2022, la cantidad de personas jóvenes (menores de 30 años) ocupadas en el sector se ha reducido del 25,2% al 9,2%", mientras que "las personas ocupadas de 50 y más años, que son las que se jubilarán en un corto-medio plazo, se han incrementado y suponen el 35% de la fuerza laboral del sector en 2022".

Precisamente, en Libre Mercado ya hemos informado de cómo está envejeciendo el sector, en que se han duplicado los trabajadores de más de 60 años en los últimos quince años, pasando del 3,6% que representaban en 2008 al 7,4% de la actualidad, tal y como reflejan los datos publicados por la Confederación Nacional de la Construcción, que muestran cómo las empresas del sector de la construcción cuentan cada vez con menos trabajadores menores de treinta años en sus plantillas y con más empleados que superan tanto los treinta como los sesenta años.

Necesidades del sector

Preguntados por las necesidades del sector, desde la CNC reclaman que "hay que estabilizar la contratación y resolver los problemas de falta de mano de obra a través de un impulso a la formación y de flexibilizar y apostar por la contratación de mujeres, inmigrantes y jóvenes, tres colectivos que necesita nuestra actividad, un sector envejecido".

A pesar de todo, desde la patronal de la construcción señalan de acuerdo con datos del Observatorio Industrial de la Construcción, que "la construcción es el sector de la economía en el que más empresas crean en la actualidad: hasta agosto, un 1,8% más, frente al 0% del sector agrario, 0,6% más del sector servicios y un retroceso del 1% en cuanto a la creación de empresas industriales". Por esto mismo, expresan, "resaltamos el papel heroico" del sector.

Por su parte, desde la Fundación Laboral de la Construcción, indican que "la construcción ve necesario contar con el apoyo de los poderes públicos" para poder dotar del suficiente dinamismo al sector con el fin de que éste "siga siendo uno de los sectores tractores de la economía". Del mismo modo, el sector de la construcción necesitaría una suerte de lavado de imagen para "aumentar la difusión del concepto de que la construcción y la FP son nichos de empleo", a lo cual se le debe añadir también "seguir trabajando para conseguir la integración y la inclusión e la mujer" en el sector. Inevitablemente, todo esto pasa por aumentar la tasa de egresado de la FP de EOC e fomentar los programas para que los profesionales ya existentes de la construcción puedan seguir impulsando su cualificación.

El mercado de las reformas

Además, la falta de mano de obra afecta también al mercado de las reformas y rehabilitaciones. "Hay una creciente carencia de profesionales cualificados por el envejecimiento y la falta de renovación generacional", explica la patrona de la reforma y la rehabilitación, subrayando que este déficit de trabajadores disponibles se debe también a "la ausencia de mecanismos formativos claramente ligados a las necesidades del momento, y trabas al desarrollo de la figura del aprendiz" señala Andimac (la patronal de la reforma y la rehabilitación).

Naturalmente, todo ello está afectando a este mercado, tanto en la demora con la que se realizan las reformas, como en el precio de las mismas. En este sentido, si bien no es sencillo calcular no el tiempo que se alarga una reforma de media, dado que depende de diversos factores, como el tipo de reforma o rehabilitación que se quiera llevar a cabo, la patronal Andimac confirma que sí es cierto que, en todo caso, los tiempos de las obras se alargaron especialmente durante 2021 y parte del año 2022 debido a la amplia demanda. Ahora la demanda ha caído "notablemente", por lo que de nuevo se vuelven a estabilizar los plazos. "Hemos pasado de un efecto psicológico fruto de la pandemia que provocó invertir en la vivienda a que desde finales de 2022 y este año el gasto de los hogares se haya desplazado a otras partidas, como las relacionadas con la automoción, el ocio o el turismo. Si no hay más sobresaltos, durante 2024 el gasto de los hogares debería ir recuperando los valores tradicionales por partidas de gasto", destacan desde Andimac.

Del mismo modo, el precio de este tipo de obras también se ha visto afectado por los factores anteriormente señalados. "El coste se ha visto incrementado por el incremento de los precios de los materiales y de la mano de obra, sin embargo es muy relativo según tipologías de reforma", subrayan desde Andimac, concluyendo que, en definitiva, las reformas y rehabilitaciones se han encarecido "en torno a un 18% respecto a 2021".

Con todo, la patronal de las reformas y las rehabilitaciones, reclama "fundamentalmente, una política armonizada a nivel nacional pensada en los usuarios y no en las administraciones, mayor concienciación social, integración de los agentes privados en el desarrollo de iniciativas de impulso a la actividad orientada a la calidad". Además, señalan la importancia de una "Formación Profesional orientada a la verdadera empleabilidad y que implique un claro desarrollo profesional en el tiempo".

La importancia de la FP

Asimismo, desde CNC cifran en 700.000 los nuevos trabajadores de la construcción que hacen falta en el sector. ¿Cuál es la razón de esta carencia de mano de obra? Desde la patronal destacan al respecto, sobre todo, el abandono de la FP que se ha producido en los últimos años, pues en sólo 15 años "las matriculaciones han caído un 45%", lo que "supone una amenaza incluso para las inversiones financiadas con fondos europeos hasta mediados de 2026".

De hecho, como añaden desde la patronal e indican los datos proporcionados por el Observatorio Industrial de la Construcción (perteneciente a la Fundación Laboral de la Construcción) en su último informe sobre la situación de la FP en Edificación y Obra Civil, "sólo 1.678 personas terminaron esos estudios en España en el curso 2020-2021, mientras que las previsiones de empleo en construcción para el alumnado de FP de Grado Medio y Superior superan las 160.000 oportunidades laborales en el sector hasta 2030". Esto muestra que la cifra de egresados de estos estudios es claramente "insuficiente".

Ello no deja de resultar paradójico, porque según se detalla en el informe citado del Observatorio Industrial de la Construcción, "la oportunidad de empleo para titulados de Grado Medio es mayor que en el resto de los sectores para el periodo de 2023-2030, cuando habrá 90.352 oportunidades de trabajo en el sector, lo que representa un 9,9% del total del conjunto de la economía". Así, mientras que en general el interés hacia de los estudios de FP en España es creciente, respecto de la FP de Edificación y Obra Civil ocurre lo contrario.

Así, en el curso 2007-2008 había casi 11.500 alumnos matriculados en FP en Edificación y Obra Civil, lo cual suponía el 2,5% del total de la FP en nuestro país. En cambio, en el curso 2021-2022 los alumnos que había matriculados en este tipo de FP eran sólo 6.256, es decir, el 0,6% del total de la FP.

De hecho, dentro del propio sector de la construcción ocurre lo mismo, porque "observando la evolución de la población ocupada en el sector de la construcción, dos de cada diez personas poseen Formación Profesional , una proporción que no ha variado significativamente desde 2015", mientras que en ese mismo período el número de ocupados ha ido en aumento.

Con todo, desde la Fundación Laboral de la Construcción destacan que existe un importante desajuste entre el sistema educativo y el sector de la construcción, pues de acuerdo con todo lo anterior, "la FP en Edificación y Obra Civil no podrá abastecer la cantidad de personal que se necesita en la construcción a corto plazo".

De este modo, subrayan que "entre los desajustes entre educación y mercado laboral, destacan la convivencia laboral de personas trabajadoras cualificadas con formación reglada junto a trabajadores/as con baja cualificación o sin formación", a lo cual se le añade que "los centros educativos recortan plazas en aquellos ciclos que no logran implementar, por lo que se reduce la oferta en las comunidades autónomas en el caso de la construcción", algo que afecta también a los centros privados al no ser rentable ofertar estos estudios. Quizás el problema de raíz sea que "los equipos de orientadores de los cursos previos a esta formación no prescriben el sector como futuro laboral por desconocimiento o por creencia de que es una formación residual". En este mismo sentido se manifiestan las empresas del sector, que expresan la necesidad de ampliar las plazas de FP, las cuales consideran difíciles de encontrar.